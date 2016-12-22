В 2017 году аграрии получат льготные кредиты на посевную

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22 декабря 2016
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22 декабря, 2016 г.
Правительство предлагает банкам выдавать сельхозорганизациям, выключая фермерские хозяйства, а также другим предприятиям аграрной отрасли льготные кредиты для проведения весенних полевых работ, уборки урожая сельскохозяйственных растений, сева озимых культур, расчетов за комбикорма, белковое сырье, зерно, початки кукурузы на семена и иную продукцию урожая 2016–2017 годов. Кредиты также будут предоставляться для погашения задолженности.
Ставка по кредитам в белорусских рублях будет равняться ставке рефинансирования Нацбанка, увеличенной не более чем на 3 п.п, в российских рублях — не более 21%, в иностранной валюте — не более 10%.
При этом республиканский бюджет будет компенсировать банкам четверть ставки рефинансирования, столько же рекомендуется компенсировать местным органам власти из региональных бюджетах.
По кредитам в иностранной валюте по аналогичной схеме будет компенсироваться 1/4 ставки за счет республиканского бюджета и 1/4 ставки за счет местных бюджетов. Компенсация будет перечисляться банкам по курсу Нацбанка в рублях.
В постановлении также определены некоторые показатели работы аграрной отрасли. Поставлена задача произвести всех видов кормов в объеме не менее 38 ц. к.ед на голову скота, в том числе для стойлового содержания — не менее 27 ц к. ед. В этом году в расчете на одну голову скота было заготовлено 30 ц к. ед.
В 2017 году планируется внести 1 745,6 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений. Весной под посевную и в рамках подкормок аграрии должны внести в целом по стране порядка 1250 т действующего вещества.
За год планируется закупить 717 тыс. т дизельного топлива и 58 тыс. т бензина, из них на весенние полевые работы 190,3 тыс. т и 15,3 тыс. т соответственно.
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