Белорусы в 2017 году смогут подавать налоговые декларации через интернет без электронной цифровой подписи

БЕЛТА

В 2017 году белорусы смогут подавать налоговые декларации в электронном виде без электронной цифровой подписи (ЭЦП), сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько. [

"По итогам 2017 года граждане смогут подавать налоговые декларации в электронном виде без электронной цифровой подписи, сегодня это возможно только при наличии ЭЦП. Со следующего года вносится изменение в Налоговый кодекс, которое позволит предоставлять документы в электронном виде при наличии логина и пароля, полученного в налоговом органе", - отметил он. Как пояснил Михаил Рассолько, чтобы иметь возможность доступа в личный кабинет плательщика, необходимо обратиться с паспортом в любой налоговый орган независимо от места жительства и получить в этот же день логин и пароль.

"Законодательное закрепление статуса личного кабинета плательщика предусматривается в Налоговом кодексе с 1 января. Это позволит упростить предоставление сведений в электронном виде при взаимодействии плательщика с налоговыми органами", - подчеркнул Михаил Рассолько.

В личном кабинете плательщики смогут получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, задолженностей по налогам перед бюджетом; получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость, земельного и подоходного налога; оплачивать налоговые платежи через интернет-банкинг Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфа-Банка и Белинвестбанка; записаться на личный прием в инспекцию по месту постановки на учет; получать различные инициативные сообщения, разъяснения, уведомления от налоговых органов. Спектр электронных услуг, предоставляемых через личный кабинет, будет постоянно расширяться.

По последним данным, более 41 тыс. граждан уже зарегистрировали личные кабинеты, 15 тыс. из них получили извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога в электронном виде.

Также Михаил Рассолько рассказал, что изменения ждут плательщиков единого налога. "В настоящее время ряд граждан имеет право осуществлять деятельность без регистрации в качестве ИП, но с уплатой единого налога. В том случае, если налоговый орган устанавливал факты осуществления деятельности без уплаты единого налога, к таким гражданам применялась ставка единого налога с коэффициентом 5. С 2017 года предусматриваются некоторые послабления в этой части: в случае установления факта осуществления деятельности без уплаты единого налога в первый раз будет применяться ставка с коэффициентом 1, а в случае повторного нарушения в течение года - с повышающим коэффициентом 5", - добавил он.