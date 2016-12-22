Лукашенко снова потребовал зарплаты по 500 долларов

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21 декабря, 2016 г.
Президент Беларуси напомнил о своем поручении, назначая новое руководство своей администрации.
Александр Лукашенко напомнил о своем поручении достичь средней зарплаты по стране эквивалентной 500 долларам США в 2017 году. Об этом он сказал, назначая новую главу администрации Наталью Кочанову.
- Еще раз подчеркиваю – 500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, - цитирует президент БЕЛТА. - От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их.
Кроме того, Лукашенко призвал избавить бизнес от лишних порядок и навести порядок в нормативных документах, регулирующих различные сферы. Вместе с тем предполагается усилить ответственность руководителей субъектов хозяйствования за безопасную работу на предприятиях и контроль соответствующих вопросов.
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