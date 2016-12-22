МНС разработает упрощенный порядок регистрации плательщиков НДС на зарубежные электронные услуги

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21 декабря, 2016 г.
Министерство по налогам и сборам разработает упрощенный порядок регистрации и постановки на учет плательщиков НДС на зарубежные электронные услуги, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игорь Скринников.
Отвечая на вопрос, как МНС планирует работать с крупными зарубежными компаниями, занимающимися оказанием электронных услуг, с которых с 1 января 2018 года будет взиматься НДС, Игорь Скринников пояснил, что для данного вида услуг предусматривается отдельная форма налоговой декларации - она будет максимально проста. "Также будет и отдельный порядок регистрации и постановки на учет данных плательщиков - он будет максимально упрощен. Все будет сводиться в большей части к дистанционной постановке на учет. Мы постараемся сократить посещение налоговых органов той или иной компанией. Эта работы будет проводиться в течение первого полугодия 2017 года", - рассказал он.
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