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БР новости

С 1 января НДС в 25% будет взиматься со всех услуг электросвязи

21 декабря, 2016 г.

Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игорь Скринников

— С 1 января в отношении всех услуг электросвязи будет установлена ставка НДС в размере 25%. Сейчас эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам. С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи, - подчеркнул Игорь Скринников.

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