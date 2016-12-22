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БР новости

Беларусь в следующем году планирует поставить на экспорт около 10 млн т калийных удобрений

21 декабря, 2016 г.

Валерий Алексеев

Беларусь в следующем году планирует поставить на экспорт около 10 млн т калия. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый, сообщает БЕЛТА.

В 2017 году поставки превысят уровень экспорта 2016 года, который, как ожидается, будет более 9 млн т.

По словам вице-премьера, эти вопросы рассматривались буквально на днях. "Около 10 млн т удобрений будет продано. Цены выровнялись и несколько даже поднялись. Заключены контракты. Спрос есть", - сказал Михаил Русый.

По мнению вице-премьера, в развитии калийной отрасли Беларуси выбраны правильные стратегия и тактика.

Официальная статистика пока сообщает об экспорте 4,5 млн. т действующего вещества К2О. Отмечается небольшое снижение экспорта в натуральном выражении. В стоимостном выражении поставки калия снизились на 31,2% до 1,65 млрд долларов.

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