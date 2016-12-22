МНС нашло в Беларуси 240 тысяч «тунеядцев»

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21 декабря, 2016 г.
Предыдущая цифра, которую называли представители министерства составляла 72 тыс. При этом порядка 15 тысяч граждан смогли предоставить документы, подтверждающие их право на освобождение от уплаты взноса или получения льготы.
По словам Рассолько, на данный момент удалось собрать 3,7 млн. рублей.
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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