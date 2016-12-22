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БР новости

МНС нашло в Беларуси 240 тысяч «тунеядцев»

21 декабря, 2016 г.

Валерий Алексеев

Начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько заявил, что ведомство направило уже 240 тысяч извещений на уплату сбора не участвующим в финансировании государственных расходов.

Предыдущая цифра, которую называли представители министерства составляла 72 тыс. При этом порядка 15 тысяч граждан смогли предоставить документы, подтверждающие их право на освобождение от уплаты взноса или получения льготы.

По словам Рассолько, на данный момент удалось собрать 3,7 млн. рублей.

 

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