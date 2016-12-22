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БР новости

Уровень налоговой нагрузки на экономику Беларуси в 2017 году планируется снизить до 23,5% ВВП

21 декабря, 2016 г.

БЕЛТА

Уровень налоговой нагрузки на экономику Беларуси в 2017 году планируется снизить до 23,5% ВВП, сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления методологии налогообложения МНС Игорь Скринников. [

"Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году не носят глобального характера. Они в основном ориентированы на решение практических вопросов налогообложения, дальнейшее упрощение порядка исчисления уплаты налогов. Предусмотренные нормы не изменяют состав и количество налоговых платежей и не увеличивают уровень налоговой нагрузки на экономику. По прогнозам, он составит 23,5% к ВВП", - отметил Игорь Скринников. Согласно прогнозам на 2016 год, уровень налоговой нагрузки составит 24,6% к ВВП.

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