В Минске будут строить спортивные объекты для Европейских игр

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21 декабря, 2016 г.
- Наша главная задача - построить легкоатлетический стадион "Динамо", где будет проходить церемония открытия, мы его к концу следующего года введем. Второй объект - Центр художественной гимнастики, его ввод намечен на середину 2018 года. Это будет действительно украшение города, - цитирует чиновника БЕЛТА.
Уже создан оргкомитет по проведению игр. Шорец пообещал учесть опыт подготовки к Чемпионату мира по хоккею, прошедшему в 2014 году, а также выразил надежду, что игры привлекут в столицу Беларуси много гостей.
Право проведения вторых Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре текущего года состоялось в Минске. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана. Бюджет на их проведение составли 1,1 млрд долларов. В целом затраты, которые понес Азербайджан оценивались до 5 млрд долларов с учетом масштабного строительства.
В ноябре президент Лукашенко оценил проведение Европейских игр в 50 млн. долларов.
- Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 млн долларов за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут, - сказал тогда президент.
Чуть раньше министр спорта и туризма Александр Шамок заявил про затраты в 30-40 млн. долларов. При этом он говорил, что в Беларуси построены все необходимые спортивные сооружения.
Теперь, как выясняется, стройка все-таки будет.
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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