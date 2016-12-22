В Минске будут строить спортивные объекты для Европейских игр

Валерий Алексеев

Построить лекгоатлетический стадион и центр художественной гимнастики пообщеал председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

- Наша главная задача - построить легкоатлетический стадион "Динамо", где будет проходить церемония открытия, мы его к концу следующего года введем. Второй объект - Центр художественной гимнастики, его ввод намечен на середину 2018 года. Это будет действительно украшение города, - цитирует чиновника БЕЛТА.

Уже создан оргкомитет по проведению игр. Шорец пообещал учесть опыт подготовки к Чемпионату мира по хоккею, прошедшему в 2014 году, а также выразил надежду, что игры привлекут в столицу Беларуси много гостей.

Право проведения вторых Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре текущего года состоялось в Минске. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана. Бюджет на их проведение составли 1,1 млрд долларов. В целом затраты, которые понес Азербайджан оценивались до 5 млрд долларов с учетом масштабного строительства.

В ноябре президент Лукашенко оценил проведение Европейских игр в 50 млн. долларов.

- Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 млн долларов за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут, - сказал тогда президент.

Чуть раньше министр спорта и туризма Александр Шамок заявил про затраты в 30-40 млн. долларов. При этом он говорил, что в Беларуси построены все необходимые спортивные сооружения.

Теперь, как выясняется, стройка все-таки будет.