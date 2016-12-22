Белорусский рубль укрепился к евро и доллару

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22 декабря 2016
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17-23 декабря 2016 г.
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Сегодня:
21 декабря, 2016 г.
Евро продолжает падение на торгах БВФБ, что обусловлено не только локальным тенденциями, но и общемировыми. Курс евро на торгах в среду снизился на 0,55% до 2,0372 рубля.
Доллар также подешевел на 0,74% до 1,9577 рубля.
Российский рубль наоборот вырос на 0,35% до 3,204 рубля за 100 российских.
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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