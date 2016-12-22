Белорусский рубль укрепился к евро и доллару

Алексей Иванов

Российский рубль вырос на торгах БВФБ.

Евро продолжает падение на торгах БВФБ, что обусловлено не только локальным тенденциями, но и общемировыми. Курс евро на торгах в среду снизился на 0,55% до 2,0372 рубля.

Доллар также подешевел на 0,74% до 1,9577 рубля.

Российский рубль наоборот вырос на 0,35% до 3,204 рубля за 100 российских.