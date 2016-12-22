Наталья Кочанова стала главой Администрации президента

Алексей Иванов

Лукашенко также принял решение и по кандидатуре первого заместителя главы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главой своей администрации Наталью Кочанову. Ранее она занимала должность заместителя премьер-министра Беларуси и курировала социальное направление.

Первым заместителем главы администрации назначен Максим Рыженков.

Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации президента, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию с ветвями власти, в том числе на местном уровне, сообщает пресс-служба.

Предыдущий глава Администрации Александр Косинец и его первый заместитель Константин Матынецкий были освобождены от должности в начале декабря.