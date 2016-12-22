Наталья Кочанова стала главой Администрации президента

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21 декабря, 2016 г.
Лукашенко также принял решение и по кандидатуре первого заместителя главы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главой своей администрации Наталью Кочанову. Ранее она занимала должность заместителя премьер-министра Беларуси и курировала социальное направление.
Первым заместителем главы администрации назначен Максим Рыженков.
Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации президента, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию с ветвями власти, в том числе на местном уровне, сообщает пресс-служба.
Предыдущий глава Администрации Александр Косинец и его первый заместитель Константин Матынецкий были освобождены от должности в начале декабря.
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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