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БР новости

Наталья Кочанова стала главой Администрации президента

21 декабря, 2016 г.

Алексей Иванов

Лукашенко также принял решение и по кандидатуре первого заместителя главы. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главой своей администрации Наталью Кочанову. Ранее она занимала должность заместителя премьер-министра Беларуси и курировала социальное направление.

Первым заместителем главы администрации назначен Максим Рыженков.

Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации президента, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию с ветвями власти, в том числе на местном уровне, сообщает пресс-служба.

Предыдущий глава Администрации Александр Косинец и его первый заместитель Константин Матынецкий были освобождены от должности в начале декабря

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