Войти на рынок через выставку

Дарья КОЗЛОВСКАЯ

Как диверсифицировать рынки сбыта и увеличить продажи, стоит ли в условиях кризиса экономить на маркетинге в целом и на участии в выставках в частности? Об этом «БР» побеседовала с директором УП «БЕЛИНТЕРЭКСПО» Евгением ВВЕДЕНСКИМ.

— Евгений Сергеевич, как вы оцениваете выставочную активность белорусских предприятий? Создается впечатление, что в этом году она несколько угасла…

— Если говорить о глобальных тенденциях, то количество выставочных площадей в мире ежегодно увеличивается на 12 %. Это происходит как за счет введения в строй новых площадок, так и благодаря тому, что в данный вид деятельности постоянно включаются новые регионы, такие как Китай, Корея, Индия и др. Компании из стран — мировых лидеров по экспорту рассматривают участие в выставках В2В как наиболее эффективный инструмент для расширения рынков сбыта и увеличения экспортных поставок.

В Беларуси, к сожалению, и количество выставок, и активность предприятий несколько снизились. С одной стороны, это обусловлено общей экономической ситуацией, когда неблагоприятная экономическая конъюнктура заставляет компании пересматривать свои затраты на продвижение и маркетинг. С другой — в Беларуси, на мой взгляд, пока недостаточно высок уровень так называемой выставочной грамотности бизнес-­сообщества.

— Насколько, по вашему мнению, важно участие в выставках для продвижения отечественной продукции и услуг? Каковы в данном случае затраты и на какой результат могут рассчитывать компании-участницы?

— Выставка — это место максимального скопления потенциальных партнеров, клиентов, покупателей. Экономить на участии в них точно нельзя, поскольку один-два долгосрочных контракта с лихвой окупят все расходы. Надо понимать, что стенд — это лицо компании. Он должен быть хорошо оформлен и находиться в удачном месте, предприятие обязаны представлять подготовленные люди.

Задумайтесь, согласно статистике, посетитель заходит всего на 11 стендов, а на крупных выставках таких площадок около полутора тысяч. Где гарантия, что представители нужной компании подойдут именно к вам? При этом излишне монументальная серьезность не идет на пользу, нужно активно задействовать все доступные инструменты, такие как мультимедийное оснащение, интерактивные мероприятия, конкурсы, дегустации, анимация. Главное — вас должны заметить.

Мы постоянно анализируем информацию о затратах предприятий на участие в выставках и экономическом эффекте от него, и это дает нам право утверждать, что выставки эффективны, а расходы окупаются если не в сотни, то в десятки раз. Например, руководство компании «Санта-Бремор» рассматривало Балканский регион как чрезвычайно перспективный и ставило перед собой задачу войти в местные торговые сети, поэтому к участию в выставке в сербском городе Нови-Сад предприятие подошло очень серьезно. Меньше чем через год мы узнали, что «Санта-Бремор» смогла не только войти на этот рынок, но и добилась на нем успехов.

— Правительство, а точнее жизнь, ставит перед белорусскими предприятиями задачу диверсифицировать экспорт, двигаться в страны «дальней дуги». Чем в данном вопросе могут помочь выставки в целом и мероприятия вашей компании в частности?

— Отличие УП «БЕЛИНТЕР­ЭКСПО» от других выставочных операторов как раз и заключается в большом международном векторе. Этому немало способствует тот факт, что мы входим в структуру БелТПП, одна из задач которой — помочь национальным предприятиям реализовать свой экспортный потенциал.

Основной акцент в работе мы делаем на мероприятия, которые проводятся на «дальней дуге», поскольку рынок РФ и СНГ белорусские компании уже во многом освоили. Наши предприятия постепенно приходят к пониманию того, что рынки сбыта необходимо диверсифицировать, поэтому все большее количество компаний сертифицирует свою продукцию в мусульманских странах, Китае, Японии.

В 2017 году запланированы 2 экспозиции белорусских производителей в рамках крупных выставок в Китае: это HOFEX в Гонконге, посвященная продуктам питания и напиткам, а также второе по масштабности в индустрии пластмасс и резинотехнической промышленности мероприятие в Гуанчжоу. Перспективным для белорусских компаний и в то же время очень платежеспособным является регион Ближнего Востока, выставочная столица которого находится в ОАЭ. Именно по этой причине в 2017 году «БЕЛИНТЕРЭКСПО» организует целый ряд экспозиций в этой стране: выставка продуктов питания GULFOOD, нефтегазовая ADIPEC, а также THE BIG 5, посвященная достижениям строительной отрасли.

Отдельно хотелось бы остановиться на двух многоотраслевых выставках белорусских производителей MADE IN BELARUS, которые пройдут в апреле в Варшаве и в июне в Астане. На них будет представлен широкий спектр товаров белорусских производителей, кроме того, оба мероприятия будут сопровождаться деловыми мероприятиями, культурной программой и широкой рекламно-­информационной кампанией в СМИ.

— Как добиться максимальной эффективности от участия в выставке?

— Каждая выставка предполагает интенсивную работу сотрудников предприятия на протяжении 3—4 месяцев. Это очень важный предвыставочный период, когда нужно тщательно обработать информацию о регионе выставки, изучить ведущих игроков на рынке, пригласить к себе на стенд как можно больше потенциально заинтересованных в продукции предприятия. На самой выставке представлять предприятие должны только хорошо подготовленные специалисты, обладающие навыками самопрезентации, владеющие иностранными языками. После мероприятия необходимо качественно работать с новыми партнерами, ведь порядка 60 % деловых контактов остаются неотработанными.

«БЕЛИНТЕРЭКСПО» — это служба «одного окна» по участию в ведущих отраслевых выставках за рубежом. Мы готовы проконсультировать заинтересованные в экспорте предприятия о том, на какие мероприятия и в каком регионе стоит обратить внимание. Сотрудничество с нами помогает оптимизировать подготовку к участию в выставках, поскольку «БЕЛИНТЕРЭКСПО» берет на себя решение ряда важных задач, начиная от бронирования оптимальной площадки, заканчивая вопросом получения виз и транспортного сопровождения. Всю эту работу лучше доверить профессионалам, а самим сосредоточиться на подготовке к участию в выставке. Мы приглашаем на экспозицию потенциальных партнеров, предоставляем развернутую информацию по региону и так далее. В результате эффект от участия в выставке может увеличиться в два и более раз. Поэтому выбирайте выставку, регион, а остальное мы берем на себя!