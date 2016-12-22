Хорошее время для белорусской «молочки»

Вадим СИКОРСКИЙ

Напряжение на рынке молока нарастает как в мире, так и в России. На неделе отечественные молочники не без удивления узнали о том, что они «виноваты» в росте цен на молоко в РФ.

В ноябре розничные цены на молочные продукты в России выросли на 1,4 % по сравнению с октябрем. С начала года средние потребительские цены на пастеризованное молоко подскочили на 7,15 %, масло — на 16,5, сыры — на 8,4 %.

«Заговор» против потребителя

Растут цены и на молочное сырье. Только за ноябрь цены сельхозпроизводителей повысились на 4,9 %, а с начала года — на 1,9 %. Сезонный рост цен на сырье в России характерен для этого времени года из-за ярко выраженных колебаний надоев. Впрочем, минимум предложения еще впереди, так что можно ожидать дальнейшего роста котировок.

Цены на молочное сырье и продукцию в России начинают испытывать кошельки переработчиков и покупателей. Согласно результатам исследования потребительского рынка, проведенного Nielsen, за десять месяцев года темпы роста рынка «молочки» снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 4,5 до 0,9 % в натуральном выражении, с 15,8 до 7,3 % — в денежном. При этом покупатель явно ориентируется на традиционные продукты (молоко, творог, кефир). Темпы роста продаж в этой группе выше, чем в среднем по всей категории «молочные продукты», и составляют 1,03 %. Для сравнения: «здоровые» и «инновационные» йогурты, творожные десерты, сырки приросли только на 0,2 %.

Сентябрьский опрос Nielsen, проведенный еще до ускорения ценовой динамики, показал, что 20 % респондентов стали приобретать «молочку» реже, чем летом, а 36 % сократили покупки «модных» продуктов.

На этом фоне Счетная палата России оценила эффективность государственной поддержки отрасли. В отчете отмечается, что в 2015 году уровень обеспечения РФ собственным молоком составил 81,2 % против 90 %, заложенных в Доктрину продовольственной безопасности. Вместо 47 млн т в стране производится только 30,8 млн т. Предпосылок к увеличению объемов не наблюдается, несмотря на то что в 2015 году субсидии на литр молока возросли в 1,6 раза, а на возмещение затрат по строительству новых и модернизации действующих ферм — в 15 раз. При этом на пути от фермы до прилавка литр молока дорожает более чем в два раза.

Справедливости ради стоит отметить, что в предыдущие два года российский рубль девальвировался вдвое. Увеличение субсидий на литр молока не помогло в полной мере удовлетворить потребность производителей в средствах: импортная составляющая в капитальных затратах весьма немалая.

Уже в начале октября глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев заявил, что в росте цен виновата «сырьевая мафия». Якобы некие организованные структуры по дешевке закупают сырье у производителей, а затем перепродают его молокозаводам, поддерживая дефицит.

Еще одна сторона — Людмила Маницкая, исполнительный директор Молочного союза России, объединяющего прежде всего переработчиков, — переложила вину за рост цен на белорусское молоко, вернее на Россельхоз­надзор.

Импорт сухого молока позволял переработчикам сглаживать сезонные колебания поставок сырья. До введения эмбарго сухое цельное молоко (СЦМ) и сухое обезжиренное молоко (СОМ) завозились в Россию из Беларуси, а также из Евросоюза. Причем наша страна была основным поставщиком, а с 2014 года де-факто стала единственным, так как продукт из Южной Америки и Океании далеко не всегда является конкурентоспособным, а другие экспортные регионы закрыты в рамках эмбарго.

Еще летом Россельхознадзор выдвинул отечественным молокоперерабатывающим предприятиям ряд претензий, касающихся качества сухого молока: мол, оно не всегда соответствует Техническому регламенту ТС по содержанию белка и жира. Летом блокирование предприятий не было особо заметным, так как в РФ хватало своего свежего молока. Теперь же дефицит сухих продуктов стал чувствительным. По словам Людмилы Маницкой, опубликованным в российской прессе, на адрес союза постоянно приходят письма от молокозаводов с просьбами содействовать разблокированию поставок из Беларуси.

Действительно, сухие продукты — один из немногих видов молочных продуктов, объемы экспорта которых в РФ уменьшились. По данным Белстата, за десять месяцев нынешнего года в Россию было завезено 150 тыс. т сухих и сгущенных молока и сливок, что на 8,8 %, или примерно на 15 тыс. т, меньше, чем год назад. Падение поставок СЦМ и сгущенного молока превышало 15 %. С учетом того, что на производство сухого молока уходит 8—10 т сырья, только за десять месяцев 2016 года Россия недополучила из нашей страны около 100—150 тыс. т (в пересчете на сырое молоко) по сравнению с 2015-м. Это равнозначно 1—2-месячным объемам переработки на таких предприятиях, как ОАО «Савушкин продукт».

Интересно, что, согласно рейтингу наиболее крупных производителей молочного сырья в РФ, составленному центром изучения молочного рынка Dairy News, компания, связанная с нынешним министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, является самым большим частным игроком. Холдинг «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», располагающий дойным стадом в 26,8 тыс. голов, в прошлом году надоил 203 тыс. т молока-сырья. Большие объемы только у государства. Предприятия, находящиеся в госсобственности, в 2015-м получили 246,4 тыс. т.

Если белорусские молочники в чем-то и «виноваты», то только в том, что пока Россия не может обойтись без их продукции, как бы кто ни жаловался на конкуренцию со стороны нашего сыра и масла.

Безальтернативные белорусы

В этом году альтернатив отечест­венному молоку мало, что хорошо видно по динамике импорта в РФ. По данным информационно-­учетной системы Россельхознадзора «Аргус», за 11 месяцев из Беларуси в Россию ввезено 790 тыс. т молочной продукции, а по итогам года ожидается, что объемы поставок превысят миллион тонн, как и год назад. Импорт из третьих стран в 2015-м составил 135 тыс. т, в нынешнем ввезено пока только 109 тыс. т. О том, насколько остро стоит проблема с сырьем, можно судить по увеличению с 4,6 тыс. до 37,7 тыс. т поставок сухих продуктов из-за пределов ТС.

Альтернативным источником сухого молока для РФ могла стать Европа, в которой накоплены значительные запасы сырья (только интервенционные запасы СОМ превышают 300 тыс. т), однако по политическим причинам поставки оттуда закрыты, как и из США. Предложение из Южной Америки (Аргентины и Уругвая) или Океании (Новая Зеландия) сегодня меньше спроса, что способствует росту цен.

После двух лет практически непрерывного снижения молочных котировок производство сырья в мировых масштабах начало активно сокращаться, причем такими темпами, на которые не рассчитывали аналитики. Надои в стартовавшем в июне нынешнего года сезоне в Новой Зеландии, по оценке Fonterra, сократятся на 7 %. По сравнению с прошлым годом за десять месяцев нынешнего Аргентина и Уругвай потеряли более 11 % надоев, Бразилия — 6,4 %.

В Евросоюзе статистика с начала года выглядит чуть лучше. За девять месяцев прирост производства составил 1,5 %. Впрочем, если оценивать надои с начала сезона (с апреля), тогда все крупные страны-производители уверенно минусуют. В апреле — сентябре производство в Великобритании упало на 6,3 %, Франции — на 2,5, Германии — на 0,6 %. Прибавляют только Нидерланды (+6,2 %). В 28 странах ЕС сентябрьские надои в целом были на 2,6 % меньше, чем год назад.

С учетом того, что Еврокомиссия весьма грамотно воздействовала на рынок, связав большие запасы готовой продукции, объем экспортного предложения молока в мире падал опережающими темпами.

Один из основных индикаторов мирового рынка — организованный Fonterra аукцион GlobalDairyTrade — демонстрирует уверенный рост цен с конца лета. При этом объемы предложения продукции на ноябрьских и декабрьских сессиях, когда в Южном полушарии наблюдается пик производства сырья, находятся на минимальных уровнях за последние семь лет.

На торгах 6 декабря котировки СЦМ повысились на 4,9 %, до 3593 долларов/т. Средняя цена СОМ поднялась на 1,4 %, до 2570 долларов/т, масла — на 1,7 %, до 4262 долларов/т. Сыр «Чеддер» подорожал на 2,2 %, до 3752 долларов/т.

Среди других продуктов нужно отметить резкий рост цены на лактозу — на 10,9 %, до 873 долларов/т. На 2,3 %, до 6201 доллара/т, подорожал казеин, на 2,9 %, до 5500 долларов/т, — обезвоженный молочный жир. Сухая пахта — единственный продукт, средняя цена которого снизилась, — на 2,6 %, до 2408 долларов/т.

Для сравнения: реагируя на российскую ситуацию, Беларусь подняла минимальные рекомендуемые экспортные цены накануне торгов на GlobalDairyTrade. С 1 декабря СОМ (экстра) не должно экспортироваться дешевле 185 рос. руб./кг (2896 долларов/т по курсу Центробанка России на 7 декабря), СОМ (стандарт) — 180 рос. руб./кг (2818 долларов/т), СЦМ — 240 рос. руб./кг (3757 долларов/т), масло 72,5-процентной жирности — 335 рос. руб./кг (5244 доллара/т), масло 82,5-процентной жирности — 365 рос. руб./кг (5715 долларов/т), сыры и сырные продукты жирностью до 45 % — 285 рос. руб./кг (4460 долларов/т), сыры и сырные продукты жирностью более 45 % — 290 рос. руб./кг (4540 долларов/т).

Дальнейшее движение цен будет определяться наличием платежеспособного спроса, а также тем, как Еврокомиссия будет избавляться от интервенционных запасов. Тринадцатого декабря на торги выставят первые 22 тыс. т СОМ по 2200 евро/т.