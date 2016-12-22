Бизнес на сырье заказчика

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ

Давальческие схемы — понятный и удобный формат работы для европейских инвесторов. Как на их основе создать успешное швейное производство, да еще в белорусской глубинке, в интервью «БР» рассказала генеральный директор ИООО «Лангхайнрих Конфекцион Бел» Валентина Пашкевич.

— Валентина Григорьевна, что подвигло инвестора вложить деньги в создание фабрики в Кобринском районе?

— Управляющего крупным немецким предприятием с почти двухвековой историей из города Шлитц господина Буркхарда Оеля привлекли кадровый потенциал и возможность выстроить эффективную логистику в Беларуси.

Инвестор проникся доверием к нашей стране, ведь Беларусь занимает выгодное положение в центре Европы, имеет развитую сеть транспортных коммуникаций, высокий образовательный и научно-технический потенциал, социальную и политическую стабильность.

Выбор, павший на поселок Двина Кобринского района, тоже не был случайным, так как раньше при местном КБО работало крупное по региональным меркам швейное предприятие. К моменту прихода инвестора большинство местных швей потеряли работу, но сохранили профессиональные навыки, что позволило быстро решить кадровый вопрос на создаваемой фабрике — коллектив сформировали буквально за три дня. Содействие оказал и Кобринский райисполком. В частности, за счет местного бюджета были заасфальтированы подъездные пути к фабрике.

— Как оцениваете удовлетворенность инвестора от вложений по прошествии десяти лет? К сожалению, опросы Представительства немецкой экономики свидетельствуют о том, что многие западные бизнесмены испытали некоторое разочарование в нашей стране. Судя по успешному развитию «Лангхайнрих Конфекцион Бел», оценка вашего немецкого партнера должна быть положительной…

— В нашем случае инвестор доволен. Опыт работы в Беларуси у него более позитивный, чем в некоторых других странах, где спустя максимум пять лет он был вынужден закрыть фирмы. Белорусская фабрика работает уже десять лет, и о ее возможном закрытии даже речи нет.

Инвестиции за рубежом требуют определенной квалификации, умения учиться и идти на разум­ные компромиссы. Все перечисленные качества присущи господину Оелю. Вероятно, это и определило успех его бизнеса в нашей стране.

— Как вы оцениваете работу по толлинговым схемам, в основе которых лежит работа с давальческим сырьем? Бытует предубеждение, что давальческая основа не позволяет предприятию сформировать должный уровень рентабельности и, соответственно, замедляет развитие.

— На 1 ноября 2016 года толлинг формирует 94 % производственного портфеля фабрики. Большая доля давальческих заказов позволяет нам работать не на склад, а под заказчика. При этом продукция продается преимущест­венно за рубеж.

Что касается маржинальности, то она достаточна для стабильной работы и развития производственного предприятия. Например, значительные суммы из собственной прибыли фабрика вложила в основные фонды, в том числе приобрела двадцать швейных машин, вышивальный автомат и другую технику. Да, сейчас нам не хватает средств на новое строительство, зато спустя десять лет работы есть перспектива привлечь на эти цели инвестиции.

Экономическую эффективность давальческих схем доказывает и то, что средняя заработная плата на нашей фабрике значительно выше, чем на других предприятиях легкой промышленности страны. Добавьте сюда и полный соцпакет, который мы предоставляем работникам.

Важным преимуществом давальческих схем является и возможность повышать квалификацию персонала. Причем это касается не только швей, которые приобщаются к новым материалам, фасонам, технологиям, но и менеджеров. Бухгалтерия осваивает международные стандарты финансовой отчетности, а технологи и мастера — новые принципы организации производства и труда.

Благодаря иностранному инвестору мы создали более 110 сов­ременных рабочих мест. При этом сделали ставку не только на материальный, но и на социальный аспект. У нас комфортные условия работы, чисто, светло, удобные бытовые помещения, на территории разбиты цветники, оборудованы места для отдыха. Мы не знаем, что такое текучка кадров: люди уходят только на пенсию, а некоторые и на пенсии продолжают трудиться у нас.

За годы работы руководителем поняла, что инвестиции в предприятие — это хорошо, но главное условие успеха — это все же вложения в «качественного человека». Только будучи довольным собой, своим окружением, оказываемым вниманием, сотрудник компании способен создать по-настоящему красивую, качественную вещь и в целом продуктивно работать.

— Актуальна ли для вас диверсификация сбыта, в частности поиск заказов на внутреннем рынке?

— Мы не ставим перед собой задачу увеличить процент продаж на внутреннем рынке. Вместе с тем я как руководитель, безусловно, стремлюсь подстраховать портфель заказов и расширить круг контрагентов. У фабрики появились новые заказчики по изготовлению постельного белья из Беларуси, прорабатываем предложения о сотрудничестве с Россией и Казахстаном.

— И все-таки европейский рынок остается основным для вашей продукции. Каким образом стараетесь укрепить конкурентоспособность в Европе, на рынке текстиля которой с каждым годом растет прессинг со стороны азиатских производителей?

— Качество — наш главный аргумент. В числе преимуществ также сроки исполнения заказов. Продолжаем техническое перевооружение, осваиваем технологии маркетинга, продвигаем и позиционируем товары на рынках, повышаем эффективность товаропроводящих сетей, занимаемся инвестициями и инновациями.

Результатом развития продуктовой линейки стало появление новых моделей постельного белья, вышивки всевозможных рисунков, чехлов для стульев, седельных подушек, медицинской спецодежды, покрывал для кроватей в компоновке с портьерами и др.

В планах дальнейшее развитие предприятия, возможно, даже создание нового произ­водства. Но об этом пока не будем, сделаем — тогда и расскажем.

Справка «БР»

По итогам 11 месяцев нынешнего года выручка ИООО «Лангхайнрих Конфекцион Бел» составила 1,78 млн руб. (после деноминации), темп роста к аналогичному периоду 2015 года — 115 %. Экспорт за 11 месяцев достиг 1,67 млн руб. в эквиваленте, а его доля в объеме продаж — 94 % (в аналогичном периоде 2015 года было 97 %, в 2014­м — 98 %). На 1 декабря 2016 года списочная численность работников компании составила 119 человек, среднесписочная численность за 11 месяцев — 98 человек.