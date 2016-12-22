Бизнес на сырье заказчика

Четверг
22 декабря 2016
17:39
№ 46 (1228)
10-16 декабря 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.
Давальческие схемы — понятный и удобный формат работы для европейских инвесторов. Как на их основе создать успешное швейное производство, да еще в белорусской глубинке, в интервью «БР» рассказала генеральный директор ИООО «Лангхайнрих Конфекцион Бел» Валентина Пашкевич.
— Валентина Григорьевна, что подвигло инвестора вложить деньги в создание фабрики в Кобринском районе?
— Управляющего крупным немецким предприятием с почти двухвековой историей из города Шлитц господина Буркхарда Оеля привлекли кадровый потенциал и возможность выстроить эффективную логистику в Беларуси.
Инвестор проникся доверием к нашей стране, ведь Беларусь занимает выгодное положение в центре Европы, имеет развитую сеть транспортных коммуникаций, высокий образовательный и научно-технический потенциал, социальную и политическую стабильность.
Выбор, павший на поселок Двина Кобринского района, тоже не был случайным, так как раньше при местном КБО работало крупное по региональным меркам швейное предприятие. К моменту прихода инвестора большинство местных швей потеряли работу, но сохранили профессиональные навыки, что позволило быстро решить кадровый вопрос на создаваемой фабрике — коллектив сформировали буквально за три дня. Содействие оказал и Кобринский райисполком. В частности, за счет местного бюджета были заасфальтированы подъездные пути к фабрике.
— Как оцениваете удовлетворенность инвестора от вложений по прошествии десяти лет? К сожалению, опросы Представительства немецкой экономики свидетельствуют о том, что многие западные бизнесмены испытали некоторое разочарование в нашей стране. Судя по успешному развитию «Лангхайнрих Конфекцион Бел», оценка вашего немецкого партнера должна быть положительной…
— В нашем случае инвестор доволен. Опыт работы в Беларуси у него более позитивный, чем в некоторых других странах, где спустя максимум пять лет он был вынужден закрыть фирмы. Белорусская фабрика работает уже десять лет, и о ее возможном закрытии даже речи нет.
Инвестиции за рубежом требуют определенной квалификации, умения учиться и идти на разумные компромиссы. Все перечисленные качества присущи господину Оелю. Вероятно, это и определило успех его бизнеса в нашей стране.
— Как вы оцениваете работу по толлинговым схемам, в основе которых лежит работа с давальческим сырьем? Бытует предубеждение, что давальческая основа не позволяет предприятию сформировать должный уровень рентабельности и, соответственно, замедляет развитие.
— На 1 ноября 2016 года толлинг формирует 94 % производственного портфеля фабрики. Большая доля давальческих заказов позволяет нам работать не на склад, а под заказчика. При этом продукция продается преимущественно за рубеж.
Что касается маржинальности, то она достаточна для стабильной работы и развития производственного предприятия. Например, значительные суммы из собственной прибыли фабрика вложила в основные фонды, в том числе приобрела двадцать швейных машин, вышивальный автомат и другую технику. Да, сейчас нам не хватает средств на новое строительство, зато спустя десять лет работы есть перспектива привлечь на эти цели инвестиции.
Экономическую эффективность давальческих схем доказывает и то, что средняя заработная плата на нашей фабрике значительно выше, чем на других предприятиях легкой промышленности страны. Добавьте сюда и полный соцпакет, который мы предоставляем работникам.
Важным преимуществом давальческих схем является и возможность повышать квалификацию персонала. Причем это касается не только швей, которые приобщаются к новым материалам, фасонам, технологиям, но и менеджеров. Бухгалтерия осваивает международные стандарты финансовой отчетности, а технологи и мастера — новые принципы организации производства и труда.
Благодаря иностранному инвестору мы создали более 110 современных рабочих мест. При этом сделали ставку не только на материальный, но и на социальный аспект. У нас комфортные условия работы, чисто, светло, удобные бытовые помещения, на территории разбиты цветники, оборудованы места для отдыха. Мы не знаем, что такое текучка кадров: люди уходят только на пенсию, а некоторые и на пенсии продолжают трудиться у нас.
За годы работы руководителем поняла, что инвестиции в предприятие — это хорошо, но главное условие успеха — это все же вложения в «качественного человека». Только будучи довольным собой, своим окружением, оказываемым вниманием, сотрудник компании способен создать по-настоящему красивую, качественную вещь и в целом продуктивно работать.
— Актуальна ли для вас диверсификация сбыта, в частности поиск заказов на внутреннем рынке?
— Мы не ставим перед собой задачу увеличить процент продаж на внутреннем рынке. Вместе с тем я как руководитель, безусловно, стремлюсь подстраховать портфель заказов и расширить круг контрагентов. У фабрики появились новые заказчики по изготовлению постельного белья из Беларуси, прорабатываем предложения о сотрудничестве с Россией и Казахстаном.
— И все-таки европейский рынок остается основным для вашей продукции. Каким образом стараетесь укрепить конкурентоспособность в Европе, на рынке текстиля которой с каждым годом растет прессинг со стороны азиатских производителей?
— Качество — наш главный аргумент. В числе преимуществ также сроки исполнения заказов. Продолжаем техническое перевооружение, осваиваем технологии маркетинга, продвигаем и позиционируем товары на рынках, повышаем эффективность товаропроводящих сетей, занимаемся инвестициями и инновациями.
Результатом развития продуктовой линейки стало появление новых моделей постельного белья, вышивки всевозможных рисунков, чехлов для стульев, седельных подушек, медицинской спецодежды, покрывал для кроватей в компоновке с портьерами и др.
В планах дальнейшее развитие предприятия, возможно, даже создание нового производства. Но об этом пока не будем, сделаем — тогда и расскажем.
Справка «БР»
По итогам 11 месяцев нынешнего года выручка ИООО «Лангхайнрих Конфекцион Бел» составила 1,78 млн руб. (после деноминации), темп роста к аналогичному периоду 2015 года — 115 %. Экспорт за 11 месяцев достиг 1,67 млн руб. в эквиваленте, а его доля в объеме продаж — 94 % (в аналогичном периоде 2015 года было 97 %, в 2014м — 98 %). На 1 декабря 2016 года списочная численность работников компании составила 119 человек, среднесписочная численность за 11 месяцев — 98 человек.
Рынок делим не побратски (Валерий Алексеев, 45 (1227) 3-9 декабря 2016 г.)
«Фамильное серебро» поблекло и подешевело (Валерий Алексеев, 45 (1227) 3-9 декабря 2016 г.)
Будущее промышленности – за «облаками» (Валерий Алексеев, 45 (1227) 3-9 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения