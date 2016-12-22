Валюта уходит с депозитов

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Депозиты в национальной валюте увеличиваются, а в иностранной сокращаются.

За десять месяцев нынешнего года вклады юридических лиц в национальной валюте сложились в размере 3737 млн руб. Объем вложений увеличился на 7,7 % по сравнению с январем и на 20,3 % по сравнению с январем — октябрем 2015 года. Объем вкладов в иностранной валюте за десять месяцев 2016 года составил 3545,5 млн долларов США, что на 0,7 % меньше, чем на начало года, и на 5,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

За десять месяцев 2016 года вклады физических лиц в национальной валюте составили 4140,4 млн руб. Прирост с начала года составил 3 %, при этом объем вложений уменьшился на 2,4 % по сравнению с январем — октябрем прошлого года. Объем вложений в иностранной валюте за первые десять месяцев нынешнего года достиг 7496,8 млн долларов, что на 8,7 % меньше, чем в начале года, и на 10,2 % меньше, чем за тот же период прошлого года. Отток депозитов в иностранной валюте связан прежде всего со снижением процентных ставок, в том числе по новым депозитам.

С начала года ставки по депозитам в национальной валюте для юридических лиц снизились на 16,9 п. п., для физических лиц — на 9,7 п. п. Таким образом, ставки по новым депозитам снижаются, что, в свою очередь, заставляет вкладчиков использовать новые инструменты для сохранения и приумножения своих накоплений.

Средняя процентная ставка по новым срочным отзывным банковским депозитам в национальной валюте для юридических лиц составляет 9,2 % годовых, для физических лиц — 11,2 %. Средняя процентная ставка по новым срочным безотзывным банковским депозитам в национальной валюте для юрлиц — 11,6 % годовых, для физлиц — 17,9 %.

С начала года ставки по новым депозитам в иностранной валюте для субъектов хозяйствования снизились на 2 п. п., для граждан — на 1,7 п. п. Средняя процентная ставка по новым срочным отзывным банковским депозитам в иностранной валюте для юридических лиц составляет 2,6 % годовых, для физических лиц — 1,6 %. Средняя процентная ставка по новым срочным безотзывным банковским вкладам в иностранной валюте для субъектов хозяйствования — 4,2 % годовых, для населения — 3 %.

Ставки по безотзывным депозитам выше: по вкладам в национальной валюте — на 2,4 % для юрлиц и на 6,7 % для физлиц; по вкладам в иностранной валюте — на 1,6 % для хозяйствующих субъектов и на 1,4 % для граждан.

Процентные ставки по депозитам для юридических лиц оговариваются непосредственно с тем или иным банком. Он может предложить индивидуальные условия с учетом суммы вложения и срока размещения средств. Поэтому исчерпывающую информацию о доходности вклада можно получить только во время беседы с менеджером банка.

Что касается депозитов для физических лиц, то соответствующие условия можно легко найти на официальных сайтах банков. Разу­меется, о вкладах можно узнать и при обращении за консультацией к сотрудникам, в том числе в чате или по телефону.

Максимальная доходность депозитов в национальной валюте устанавливается по безотзывным депозитам. Наибольшую доходность имеет вклад «БТА Профит» (20,7 % годовых) при сроке размещения от года. Так, депозит «МТБелки online безотзывный» предусматривает ставку 20,5 % годовых, при этом доходность определяется сроком размещения средств. Максимальная ставка (20,5 %) предусмотрена в случае заключения договора на 12 ме­сяцев.

Выгодные ставки (20 % годовых) установлены по безотзывным депозитам в национальной валюте: «Цептер Этюд» и «Цептер Соната» от ЗАО «Цептер Банк», «Капитальный» от ОАО «Банк Москва — Минск». Информация о наиболее интересных безотзывных депозитах в национальной валюте представлена в таблице 3.

Процентные ставки по отзывным депозитам ниже, чем по безотзывным, но предоставляют доступ к средствам до истечения срока договора. Максимальная ставка по отзывным депозитам — 16,1 % годовых («БТА Максима»). Предусмотрена возможность оформления в интернет-банке («МТБелки online отзывный», «Е-Дуэт», «Онлайн-депозит-6»). Наиболее интересные отзывные депозиты в национальной валюте представлены в таблице 4.

Доходность депозитов в иностранной валюте в разы меньше процентных ставок по вкладам в белорусских рублях. Максимальная процентная ставка по безотзывным депозитам в российских рублях — 12 % годовых («Оптимальный» сроком на один год от ОАО «Банк Москва — Минск»). Выгодные депозиты по ставке 11 % годовых («Лови Мгновение» и «Вклад в будущее») предлагает «БТА Банк».

Максимальная доходность отзывных депозитов в российских рублях составляет 11 % (вклады «Основательный» от ОАО «Банк Москва — Минск» и «Выгодный» от «Технобанка») и 10 % («Верное решение» от «БТА Банка») годовых.

Наибольшая процентная ставка по безотзывным депозитам в долларах США — 4 % годовых («Оптимальный» от ОАО «Банк Москва — Минск», «Цептер Этюд» от «Цептер Банка», «Лучшее будущее» от «Белорусского народного банка», «Наше будущее» от «Технобанка»). Максимальная доходность отзывных долларовых депозитов — 3 % годовых («Прогрессивный» от ОАО «Банк Москва — Минск», «Благо семьи» от «Белорусского народного банка», «Е-Успешный» от «Технобанка», «Линия роста» от «Белагропромбанка»).

Наибольшая процентная ставка по безотзывным депозитам в евро — 4 % годовых (вклады «Оптимальный» от ОАО «Банк Москва — Минск», «Цептер Этюд» от «Цептер Банка», «Лучшее будущее» от «Белорусского народного банка»). Максимальная доходность по отзывным вкладам в евро — 3 % годовых («Прогрессивный» и «Весомый» от ОАО «Банк Москва — Минск», «Благо семьи» от «Белорусского народного банка», «Е-Успешный» от «Технобанка», «Линия роста» от «Белагропромбанка», «Интернет-вкл@д» от ОАО «Банк БелВЭБ»).

До конца года значительного снижения доходности депозитов не ожидается: банки заинтересованы в сохранении вкладов ввиду повышения спроса на кредиты перед новогодними праздниками.