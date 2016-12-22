15 декабря 2016 г. с 14.00 до 18.00 пройдет Экономическая конференция на тему: «Практика реализации экономической стратегии Беларуси»

На VI Международном форуме предпринимательства, который 14 ноября 2016 года открыл Всемирную неделю предпринимательства в Беларуси министром экономики Владимиром Зиновским, была озвучена амбициозная задача государства: к 2020 году повысить долю малого и среднего предпринимательства в ВВП страны с 28,5 процента до 40.

Выполнить эту задачу невозможно без определенных решений на государственном уровне, в том числе – по стимулированию деловой активности и инициативы, стабилизации и улучшению состояния в экономике, обеспечивающих всем субъектам хозяйствования, включая частный сектор, перспективы и возможности долговременного планирования своей деятельности.

Исходя из значимости и приоритетности для страны не только разработки стратегии ее развития, но и сценариев и различных вариантов ее реализации, СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE) и USAID, выступили организаторами проведения Экономической конференции на тему: «Практика реализации экономической стратегии Беларуси», которая состоится в г. Минске, 15 декабря 2016г. (четверг), в круглом зале «Президент-Отеля» (ул. Кирова, 18), с 14.00 до 18.00, начало регистрации участников с 13.30.

Это уже третья по счету конференция, участники которой поднимают жизненно важные вопросы развития не только предпринимательства в Беларуси, как стратегической составляющей устойчивого экономического роста страны, но и разрабатывают конструктивные предложения в области раскрепощения деловой инициативы, совершенствования финансово-денежной политики страны, кредитования реального сектора экономики, снижения регуляторной нагрузки, поддержки развития экспортного потенциала, увеличения туристического потока и многого другого.

Точку зрения белорусского бизнес-сообщества еще в мае на аналогичной экономической конференции озвучил первый вице-председатель минского столичного союза предпринимателей и работодателей, член Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Виктор Маргелов: «У нас есть видение настоящей стратегии развития Беларуси (ее можно назвать общественной стратегией) и мы готовы ее предложить руководству страны, чтобы она стала частью национальной стратегии развития Беларуси».

Результатом такого подхода стали более 150 предложений, которые были озвучены делегатами V Всебелорусского народного собрания и внесены в качестве конкретных предложений при разработке и утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы (http://ced.by/ru/news/pressreleases/~shownews/2016-06-21-strategia)

В резолюции Всенародного форума отмечено, что реализация Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы обеспечила сохранение политической стабильности, устойчивости экономики и социальной защиты населения, однако из-за негативных внешних и внутренних факторов основные прогнозные показатели не были достигнуты. Это потребовало принять взвешенные комплексные меры по преодолению негативных тенденций.

В этой связи и с целью проведения конструктивного диалога бизнеса и власти предстоящая Экономическая конференция пройдет в формате дискуссионного «круглого стола». Свою точку зрения выскажут депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Академии наук Беларуси, представители министерств и ведомств, финансовых учреждений, а также международные и отечественные эксперты и аналитики. (Программа конференции прилагается).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +375 44 7637082 или на сайте СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» www.rce.by.

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» приглашают Вас принять участие в данной конференции в качестве информационных партнеров.

Просим заранее подтвердить свое участие по E-mail: office@rce.by или по телефону +375 44 7637082.

По всем организационным вопросам обращаться по телефону: +375 44 7637082