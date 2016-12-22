Выбор года – 15 лет побед!

9 декабря состоялась 15-ая юбилейная церемония награждения международного фестиваля-конкурса «Выбор года» в Беларуси!

Оргкомитет фестиваля 15 лет определяет лучшие товары и услуги в различных категориях и присуждает звание №1 победителям. Золотая медаль «Выбор года» и звание №1 помогает компаниям отличаться от конкурентов, а потребителям делать правильный выбор в пользу лучших!

Традиционно победителей и гостей фестиваля поздравляли лучшие артисты, музыканты и ведущие: Марина Грицук, Глеб Давыдов, Ольга Рыжикова, ТЕО, Анна Шаркунова, Иван Вабищевич, Саша Немо, Юрий Селезнёв и танцевальный проект Radicalfashion!

Специальным подарком для победителей фестиваля стала книга «Стратегии победителей». Это первое издание о тактике и стратегиях управления бизнесом на основе примеров работы белорусских бизнесменов. Автор книги Т. Вержбовская в формате интервью описала истории успеха собственников и руководителей успешных компаний, которые в разные годы были победителями фестиваля-конкурса!

Кульминацией юбилейной церемонии награждения «Выбор года 2016» стало выступление народного артиста РСФСР Михаила Боярского!

Представляем вашему вниманию победителей 15-го международного фестиваля-конкурса «Выбор года» в Беларуси в 136 номинациях!

__________________________

Продукты питания и напитки:

Питьевая вода №1 (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) - 202

Шампанское №1 (отечественного производства) - Советское/Минский завод игристых вин

Кетчуп №1 (отечественного производства) - Камако

Майонез №1 (отечественного производства) - Камако

Горчица №1 (отечественного производства) - Камако

Соевый соус №1 (отечественного производства) - Камако

Молочные продукты №1 для питания детей раннего возраста - Беллакт

Молоко №1 - Бабушкина крынка

Сливки №1 - Бабушкина крынка

Плавленый сыр №1 - Бабушкина крынка

Кефир №1 - Бабушкина крынка

Глазированные сырки №1 - Бабушкина крынка

Консервированное детское питание №1 (отечественного производства) - Беллакт-Столица

Производитель пельменей №1 - Волковысский мясокомбинат

Шоколад №1 (отечественного производства) - Коммунарка

Предприятие №1 по производству мяса птицы - Агрокомбинат «Дзержинский»

Вафли №1 (отечественного производства) – Спартак

__________________________

Красота и здоровье:

Ополаскиватель для полости рта №1 - Listerine

Средства по уходу за детской кожей №1 - Johnson's baby

Гель для душа №1 (импортного производства) - Le Petit Marseillais

Женские гигиенические средства №1 (тампоны) - o.b.

Комплекс средств от кашля №1 (пастилки, сироп, мазь) - Доктор МОМ

Препарат №1 восполняющий дефицит кальция в организме - Кальций Д3 Никомед

Препарат №1 для поддержания функции зрения - Оптик Гард

Программа №1 для снижения и контроля веса - Herbalife

Сеть бутиков растительной косметики №1 - Yves Rocher

Сеть магазинов бытовой химии и косметики №1 - Остров чистоты

Витаминно-минеральные комплексы №1 - Супрадин

Косметическая компания прямых продаж №1 - Oriflame

Комплексный уход за лицом №1 (прямые продажи) – Oriflame

Бытовая химия:

Средства для стирки №1 (премиальный сегмент) - Persil

Бытовая техника и электроника:

Стиральная машина №1 - LG

Холодильник №1 (импортного производства) - LG

Телевизор №1 с технологией Smart TV - LG

Телевизор №1 Ultra HD с разрешением 4К - LG

Мобильные телефоны №1 - Samsung

Холодильник №1 - ATLANT

__________________________

Одежда, обувь и аксессуары:

Кожгалантерейная продукция №1 (отечественного производства) - Mattioli

__________________________

Услуги. Отдых и развлечения:

Банк №1 - Беларусбанк

Санаторий №1 - Радон

Образовательные курсы №1 - Лидер

Риэлторская компания №1 - Твоя Столица

Служба такси №1 - Алмаз 7788

Бюро переводов №1 - Perevedi.by

Казино №1 - Шангри Ла

Специализированный магазин детской одежды и обуви №1 (средний ценовой сегмент) - Suomi kids

Салон красоты класса люкс №1 - Леди Гадива

Сеть продовольственных магазинов №1 - Евроопт

Туроператор №1 - TEZ TOUR

__________________________

Все для дома, строительства и ремонта:

Матрасы №1 - Vegas

Сеть мультибрендовых дверных салонов №1 - Юркас

Отопительное оборудование №1 - Viessmann

Мебельный центр №1 - Домашний очаг

__________________________

СМИ:

Радиостанция №1 - Unistar

Интернет-портал о недвижимости №1 - Realt.by

Музыкальный телеканал №1 - Europa Plus TV

__________________________

Интернет:

Интернет-доставка №1 - Е-доставка

Площадка объявлений №1 - Kufar

Онлайн-гипермаркет №1 - 21vek.by

__________________________

Авто:

Охлаждающие жидкости №1 - GreenCool

__________________________

Товары/услуги для бизнеса:

Агентство поискового маркетинга №1 - Webcom Media

Офисная мебель №1 - Pro-Trade

EVENT-ПРЕМИЯ «ВЫБОР ГОДА»:

Праздничные услуги:

Компания №1 по организации свадеб - бутик праздников Perfect

Компания №1 по организации мероприятий полного цикла - Perfect Event

Компания №1 по организации детских праздников - Трубадур

Компания №1 по оформлению и декору мероприятий - Event Decor

Компания №1 по оформлению мероприятий спецэффектами - PyroGroup Technology

Компания №1 по организации фейерверков - Белый Тигр

Компания №1 по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий (звук, свет, сценические конструкции) - Soundcafe

Компания №1 по прокату профессионального звукового оборудования для концертов - Soundcafe

Компания №1 по прокату светодиодных экранов - Blackout studio

Компания №1 по прокату мультимедийного оборудования для мероприятий (проекторы, led-панели) - Blackout studio

Компания №1 по прокату профессионального светового оборудования и сценических конструкций для концертов - Blackout studio

Компания №1 по производству видеофильмов для частных клиентов - Студия документалистики «Биография»

Свадебный фотограф №1 - Павел Теплицкий

Детский фотограф №1 - Инна Дубровская

Репортажный фотограф №1 - Алексей Мойсевич

Портретный (постановочный) фотограф №1 - KANAPLEV + LEYDIK

Интернет-магазин цветов №1 - Kvetku

Аренда шатров №1 - Royal Tent

Салон цветов №1 - Студия флористики KIOSQUE

Праздничная полиграфия №1 - Компания WED-ART

Цветочные курсы №1 – Салон цветов «Роза Азора»

Салон проката свадебных платьев №1 - Свадебный дом Kuraje

Салон проката вечерних платьев №1 - Салон «Альвена»

Кондитерская студия по обслуживанию мероприятий №1 - Сладкая мастерская Татьяны Коржовой

Свадебный интернет-портал №1 - Swadba.by

Интернет-каталог о праздничном бизнесе №1 - Портал об отдыхе и развлечениях Relax.by - Всё для праздника

Зона развлечений №1 - Мобильная фотобудка Happy box

Площадки. Рестораны, бары, места отдыха:

Площадка №1 для проведения мероприятий до 100 человек - Ресторан-клуб «Усадьба» (банкетные залы)

Площадка №1 для проведения мероприятий от 300 человек - Ресторан-клуб «Усадьба» (веранда)

Площадка №1 для проведения детских праздников - Пампа Грин, ресторан-клуб «Усадьба»

Усадьба №1 для проведения мероприятий до 100 человек - Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье»

Усадьба №1 для проведения мероприятий свыше 100 человек - Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье»

Загородная площадка №1 для активного отдыха свыше 100 человек - Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск»

Ресторанная сеть №1 - Golden Coffee

Ресторан белорусской кухни №1 - Васiлькi

Ресторан высокой кухни №1 - Grand Café

Ресторан грузинской кухни №1 - Натврис Хе

Ресторан-бар №1 - Malt & Hops

Загородный ресторан №1 - Гасцінны маёнтак

Загородный ресторан-клуб №1 - Robinson Club

Кафе №1 - ButterBro

Пивной бар №1 - Clever Irish Pub

Пивной ресторан №1 - Друзья

Сеть пиццерий №1 - Papa John's

Доставка пиццы №1 - Papa John's

Доставка суши №1 - Prosushi

Боулинг №1 - Madison

Клуб для мужчин №1 - Pin-code

Клуб игровых автоматов №1 - MAXBET

Конный клуб №1 - Мустанг

Охотничьи и рыболовные угодья №1 - Красный бор

Горнолыжный центр №1 - Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск»

Водно-развлекательный комплекс №1 - РК «Аквапарк «Лебяжий»

Детский развлекательный центр №1 – ДИНОЗАВРиЯ

Артисты и ведущие:

Ведущий корпоративных и светских мероприятий №1 - Дмитрий Кохно

Ведущая корпоративных и светских мероприятий №1 - Ольга Рыжикова

Телевизионный ведущий №1 - Денис Курьян

Телевизионная ведущая №1 - Марина Грицук

Поп-группа №1 - Леприконсы

Инструментальная группа №1 - Palladium Electric Band

Певец №1 - Саша Немо

Певица №1 - Анна Шаркунова

Танцевальная группа №1 - Radicalfashion

Научное шоу №1 - Шоу профессора Вуаля

Иллюзионист №1 - Арсен Мелконян

Цыганское шоу №1 - Аллюр

Артист оригинального жанра №1 - Николай Колосей

Творческие проекты:

Свадьба года (до 100 человек) – «Свадьба мечты Юрия и Оксаны», организатор Наталья Жуковская

Корпоратив года – «Будущее в наших сердцах», организатор Fishka.by

Частное мероприятие года – «А-50. Добро на взлет», организатор Fishka.by

Гастрономическое событие года – «Фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha»

Детский фестиваль года – «Детский тематический фестиваль BOOKiDS», организатор ЧУП «ЮМИТА компани»

Спортивное событие года – «Минский международный полумарафон», организатор Белорусская федерация легкой атлетики.

Оргкомитет фестиваля поздравляет всех победителей с честной победой!

А также мы выражаем огромную благодарность партнёрам церемонии и желаем всем процветания, новых побед и успехов!

Выбирайте лучшие товары и услуги в Беларуси!

Сайт фестиваля: www.choice-of-the-year.com

Партнёры церемонии: