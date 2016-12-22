Выбор года – 15 лет побед!

Четверг
22 декабря 2016
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№ 46 (1228)
10-16 декабря 2016 г.
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46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.
Оргкомитет фестиваля 15 лет определяет лучшие товары и услуги в различных категориях и присуждает звание №1 победителям. Золотая медаль «Выбор года» и звание №1 помогает компаниям отличаться от конкурентов, а потребителям делать правильный выбор в пользу лучших!
Традиционно победителей и гостей фестиваля поздравляли лучшие артисты, музыканты и ведущие: Марина Грицук, Глеб Давыдов, Ольга Рыжикова, ТЕО, Анна Шаркунова, Иван Вабищевич, Саша Немо, Юрий Селезнёв и танцевальный проект Radicalfashion!
Специальным подарком для победителей фестиваля стала книга «Стратегии победителей». Это первое издание о тактике и стратегиях управления бизнесом на основе примеров работы белорусских бизнесменов. Автор книги Т. Вержбовская в формате интервью описала истории успеха собственников и руководителей успешных компаний, которые в разные годы были победителями фестиваля-конкурса!
Кульминацией юбилейной церемонии награждения «Выбор года 2016» стало выступление народного артиста РСФСР Михаила Боярского!
Представляем вашему вниманию победителей 15-го международного фестиваля-конкурса «Выбор года» в Беларуси в 136 номинациях!
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Продукты питания и напитки:
Питьевая вода №1 (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) - 202
Шампанское №1 (отечественного производства) - Советское/Минский завод игристых вин
Кетчуп №1 (отечественного производства) - Камако
Майонез №1 (отечественного производства) - Камако
Горчица №1 (отечественного производства) - Камако
Соевый соус №1 (отечественного производства) - Камако
Молочные продукты №1 для питания детей раннего возраста - Беллакт
Молоко №1 - Бабушкина крынка
Сливки №1 - Бабушкина крынка
Плавленый сыр №1 - Бабушкина крынка
Кефир №1 - Бабушкина крынка
Глазированные сырки №1 - Бабушкина крынка
Консервированное детское питание №1 (отечественного производства) - Беллакт-Столица
Производитель пельменей №1 - Волковысский мясокомбинат
Шоколад №1 (отечественного производства) - Коммунарка
Предприятие №1 по производству мяса птицы - Агрокомбинат «Дзержинский»
Вафли №1 (отечественного производства) – Спартак
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Красота и здоровье:
Ополаскиватель для полости рта №1 - Listerine
Средства по уходу за детской кожей №1 - Johnson's baby
Гель для душа №1 (импортного производства) - Le Petit Marseillais
Женские гигиенические средства №1 (тампоны) - o.b.
Комплекс средств от кашля №1 (пастилки, сироп, мазь) - Доктор МОМ
Препарат №1 восполняющий дефицит кальция в организме - Кальций Д3 Никомед
Препарат №1 для поддержания функции зрения - Оптик Гард
Программа №1 для снижения и контроля веса - Herbalife
Сеть бутиков растительной косметики №1 - Yves Rocher
Сеть магазинов бытовой химии и косметики №1 - Остров чистоты
Витаминно-минеральные комплексы №1 - Супрадин
Косметическая компания прямых продаж №1 - Oriflame
Комплексный уход за лицом №1 (прямые продажи) – Oriflame
Бытовая химия:
Средства для стирки №1 (премиальный сегмент) - Persil
Бытовая техника и электроника:
Стиральная машина №1 - LG
Холодильник №1 (импортного производства) - LG
Телевизор №1 с технологией Smart TV - LG
Телевизор №1 Ultra HD с разрешением 4К - LG
Мобильные телефоны №1 - Samsung
Холодильник №1 - ATLANT
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Одежда, обувь и аксессуары:
Кожгалантерейная продукция №1 (отечественного производства) - Mattioli
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Услуги. Отдых и развлечения:
Банк №1 - Беларусбанк
Санаторий №1 - Радон
Образовательные курсы №1 - Лидер
Риэлторская компания №1 - Твоя Столица
Служба такси №1 - Алмаз 7788
Бюро переводов №1 - Perevedi.by
Казино №1 - Шангри Ла
Специализированный магазин детской одежды и обуви №1 (средний ценовой сегмент) - Suomi kids
Салон красоты класса люкс №1 - Леди Гадива
Сеть продовольственных магазинов №1 - Евроопт
Туроператор №1 - TEZ TOUR
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Все для дома, строительства и ремонта:
Матрасы №1 - Vegas
Сеть мультибрендовых дверных салонов №1 - Юркас
Отопительное оборудование №1 - Viessmann
Мебельный центр №1 - Домашний очаг
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СМИ:
Радиостанция №1 - Unistar
Интернет-портал о недвижимости №1 - Realt.by
Музыкальный телеканал №1 - Europa Plus TV
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Интернет:
Интернет-доставка №1 - Е-доставка
Площадка объявлений №1 - Kufar
Онлайн-гипермаркет №1 - 21vek.by
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Авто:
Охлаждающие жидкости №1 - GreenCool
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Товары/услуги для бизнеса:
Агентство поискового маркетинга №1 - Webcom Media
Офисная мебель №1 - Pro-Trade
EVENT-ПРЕМИЯ «ВЫБОР ГОДА»:
Праздничные услуги:
Компания №1 по организации свадеб - бутик праздников Perfect
Компания №1 по организации мероприятий полного цикла - Perfect Event
Компания №1 по организации детских праздников - Трубадур
Компания №1 по оформлению и декору мероприятий - Event Decor
Компания №1 по оформлению мероприятий спецэффектами - PyroGroup Technology
Компания №1 по организации фейерверков - Белый Тигр
Компания №1 по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий (звук, свет, сценические конструкции) - Soundcafe
Компания №1 по прокату профессионального звукового оборудования для концертов - Soundcafe
Компания №1 по прокату светодиодных экранов - Blackout studio
Компания №1 по прокату мультимедийного оборудования для мероприятий (проекторы, led-панели) - Blackout studio
Компания №1 по прокату профессионального светового оборудования и сценических конструкций для концертов - Blackout studio
Компания №1 по производству видеофильмов для частных клиентов - Студия документалистики «Биография»
Свадебный фотограф №1 - Павел Теплицкий
Детский фотограф №1 - Инна Дубровская
Репортажный фотограф №1 - Алексей Мойсевич
Портретный (постановочный) фотограф №1 - KANAPLEV + LEYDIK
Интернет-магазин цветов №1 - Kvetku
Аренда шатров №1 - Royal Tent
Салон цветов №1 - Студия флористики KIOSQUE
Праздничная полиграфия №1 - Компания WED-ART
Цветочные курсы №1 – Салон цветов «Роза Азора»
Салон проката свадебных платьев №1 - Свадебный дом Kuraje
Салон проката вечерних платьев №1 - Салон «Альвена»
Кондитерская студия по обслуживанию мероприятий №1 - Сладкая мастерская Татьяны Коржовой
Свадебный интернет-портал №1 - Swadba.by
Интернет-каталог о праздничном бизнесе №1 - Портал об отдыхе и развлечениях Relax.by - Всё для праздника
Зона развлечений №1 - Мобильная фотобудка Happy box
Площадки. Рестораны, бары, места отдыха:
Площадка №1 для проведения мероприятий до 100 человек - Ресторан-клуб «Усадьба» (банкетные залы)
Площадка №1 для проведения мероприятий от 300 человек - Ресторан-клуб «Усадьба» (веранда)
Площадка №1 для проведения детских праздников - Пампа Грин, ресторан-клуб «Усадьба»
Усадьба №1 для проведения мероприятий до 100 человек - Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье»
Усадьба №1 для проведения мероприятий свыше 100 человек - Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье»
Загородная площадка №1 для активного отдыха свыше 100 человек - Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск»
Ресторанная сеть №1 - Golden Coffee
Ресторан белорусской кухни №1 - Васiлькi
Ресторан высокой кухни №1 - Grand Café
Ресторан грузинской кухни №1 - Натврис Хе
Ресторан-бар №1 - Malt & Hops
Загородный ресторан №1 - Гасцінны маёнтак
Загородный ресторан-клуб №1 - Robinson Club
Кафе №1 - ButterBro
Пивной бар №1 - Clever Irish Pub
Пивной ресторан №1 - Друзья
Сеть пиццерий №1 - Papa John's
Доставка пиццы №1 - Papa John's
Доставка суши №1 - Prosushi
Боулинг №1 - Madison
Клуб для мужчин №1 - Pin-code
Клуб игровых автоматов №1 - MAXBET
Конный клуб №1 - Мустанг
Охотничьи и рыболовные угодья №1 - Красный бор
Горнолыжный центр №1 - Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск»
Водно-развлекательный комплекс №1 - РК «Аквапарк «Лебяжий»
Детский развлекательный центр №1 – ДИНОЗАВРиЯ
Артисты и ведущие:
Ведущий корпоративных и светских мероприятий №1 - Дмитрий Кохно
Ведущая корпоративных и светских мероприятий №1 - Ольга Рыжикова
Телевизионный ведущий №1 - Денис Курьян
Телевизионная ведущая №1 - Марина Грицук
Поп-группа №1 - Леприконсы
Инструментальная группа №1 - Palladium Electric Band
Певец №1 - Саша Немо
Певица №1 - Анна Шаркунова
Танцевальная группа №1 - Radicalfashion
Научное шоу №1 - Шоу профессора Вуаля
Иллюзионист №1 - Арсен Мелконян
Цыганское шоу №1 - Аллюр
Артист оригинального жанра №1 - Николай Колосей
Творческие проекты:
Свадьба года (до 100 человек) – «Свадьба мечты Юрия и Оксаны», организатор Наталья Жуковская
Корпоратив года – «Будущее в наших сердцах», организатор Fishka.by
Частное мероприятие года – «А-50. Добро на взлет», организатор Fishka.by
Гастрономическое событие года – «Фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha»
Детский фестиваль года – «Детский тематический фестиваль BOOKiDS», организатор ЧУП «ЮМИТА компани»
Спортивное событие года – «Минский международный полумарафон», организатор Белорусская федерация легкой атлетики.
Оргкомитет фестиваля поздравляет всех победителей с честной победой!
А также мы выражаем огромную благодарность партнёрам церемонии и желаем всем процветания, новых побед и успехов!
Выбирайте лучшие товары и услуги в Беларуси!
Сайт фестиваля: www.choice-of-the-year.com
Партнёры церемонии:
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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