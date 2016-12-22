Практический семинар «Как повысить эффективность участия в выставках»

Выставочное унитарное предприятие ”Белинтерэкспо“ Белорусской торгово-промышленной палаты приглашает специалистов государственных органов, курирующих вопросы выставочной деятельности, а также представителей предприятий и организаций – участников национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом посетить практический семинар ”Как повысить эффективность участия в выставках“.

Лектор – генеральный директор Агентства выставочного консалтинга ”ЭкспоЭффект“ (г.Москва, Россия), эксперт в выставочной отрасли, автор практических пособий, разработчик образовательных программ для экспонентов Николай Карасев.

Семинар пройдет в бизнес-клубе ”Имагуру“ (г.Минск, ул.Фабрициуса, 4) с 10.00 до 17.00.

Участие в семинаре бесплатное!

Заявки на участие с указанием наименования предприятия (организации), Ф.И.О. и должности представителя принимаются унитарным предприятием ”Белинтерэкспо“ до 14 декабря по электронной почте: vs@belinterexpo.by. Контактное лицо – Вероника Шиян, тел./факс: +375 17 290 72 55.