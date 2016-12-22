Четверг
22 декабря 2016
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№ 46 (1228)
10-16 декабря 2016 г.
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46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.
Выставочное унитарное предприятие ”Белинтерэкспо“ Белорусской торгово-промышленной палаты приглашает специалистов государственных органов, курирующих вопросы выставочной деятельности, а также представителей предприятий и организаций – участников национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом посетить практический семинар ”Как повысить эффективность участия в выставках“.
Лектор – генеральный директор Агентства выставочного консалтинга ”ЭкспоЭффект“ (г.Москва, Россия), эксперт в выставочной отрасли, автор практических пособий, разработчик образовательных программ для экспонентов Николай Карасев.
Семинар пройдет в бизнес-клубе ”Имагуру“ (г.Минск, ул.Фабрициуса, 4) с 10.00 до 17.00.
Участие в семинаре бесплатное!
Заявки на участие с указанием наименования предприятия (организации), Ф.И.О. и должности представителя принимаются унитарным предприятием ”Белинтерэкспо“ до 14 декабря по электронной почте: vs@belinterexpo.by. Контактное лицо – Вероника Шиян, тел./факс: +375 17 290 72 55.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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