Нащупали дно

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22 декабря 2016
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№ 46 (1228)
10-16 декабря 2016 г.
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46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.
Долгое время девелоперов и подрядчиков не покидала тревога, если не сказать отчаяние. Спрос падал как на коммерческую, так и на жилую недвижимость. Следом закономерно дешевели «квадраты» и их аренда. Рентабельно работать в таких условиях, да еще на фоне прогрессирующего роста просроченных долгов в отрасли, стало крайне трудно.
Заявленные сроки ввода в эксплуатацию многих объектов, особенно в секторе торговой недвижимости, неоднократно переносились: не те нынче финансовые возможности у инвесторов. Впрочем, это не единственная причина долгостроев. Почти повсеместно возникли трудности с заполнением вакантных площадей. Не всегда благополучно складываются отношения с контролирующими и надзорными органами: ближе к открытию объектов многие вдруг начинают предъявлять претензии, притом что на этапе проектирования и строительства нареканий не было.
Попрежнему падают объемы жилищного строительства: за десять месяцев 2016 года они просели на 11,1 % к аналогичному периоду 2015го. Первичный рынок жилья столицы и вовсе не досчитался примерно четверти «квадратов» по сравнению с объемом жилья, который был введен в строй в многоэтажках в минувшем году.
Тем не менее позволим себе немного позитива, ведь сокращение рынка в какомто смысле способствовало его оздоровлению. В 2015—2016 годах сектор недвижимости очистился от пузырей, порожденных в прежние годы чрезмерным государственным финансированием стройки, а также зачастую слишком оптимистичным вкладом частных инвесторов, которые увлеклись конъюнктурным бумом и забыли о рисках.
Есть ощущение, что спустя два года активных пертурбаций рынок недвижимости постепенно приходит в состояние равновесия. Сейчас предложение болееменее соответствует спросу, что должно уберечь от дальнейшего обвала цен и арендных ставок. В течение второго полугодия ставки на офисную, торговую и складскую недвижимость в целом показали нейтральную динамику. Точнее, движение было разновекторным. На одних объектах аренда подешевела на 5—7 %, на других примерно на столько же подорожала. Капитализацию «квадратов» все больше определяет качество торговых, офисных и других площадей, как и должно быть в условиях сбалансированного рынка.
В конце лета — начале осени сектор жилой недвижимости отметился всплеском цен. Правда, бум сделок, подогретый отложенным спросом, был недолгим: в октябре — ноябре жилье вновь начало дешеветь. Тем не менее краткосрочные ценовые отскоки свидетельствуют о том, что рынок нащупал дно и пытается выровняться, что дает шанс на стабилизацию в ближайшие месяцы.Подорожание нефти на мировом рынке поспособствовало укреплению белорусского рубля, что, в свою очередь, поддержало платежеспособность и субъектов хозяйствования, и населения. Как ни крути, до сих пор все привязывают сделки к долларам и евро, а потому любая ревальвация способствует стабилизации рынка недвижимости в нашей стране. Хоть какаято радость к Новому году.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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