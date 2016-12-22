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Строительство и недвижимость

Нащупали дно

46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Несмотря на довольно мрачные прогнозы экспертов, рынок недвижимости пережил 2016 год без фатальных потрясений. Более того, под занавес года возникло даже ощущение некоторой стабилизации.

Долгое время девелоперов и подрядчиков не покидала тревога, если не сказать отчаяние. Спрос падал как на коммерческую, так и на жилую недвижимость. Следом закономерно дешевели «квадраты» и их аренда. Рентабельно работать в таких условиях, да еще на фоне прогрессирующего роста просроченных долгов в отрасли, стало крайне трудно.

Заявленные сроки ввода в эксплуатацию многих объектов, особенно в секторе торговой недвижимости, неоднократно переносились: не те нынче финансовые возможности у инвесторов. Впрочем, это не единственная причина долгостроев. Почти повсеместно возникли трудности с заполнением вакантных площадей. Не всегда благополучно складываются отношения с контролирующими и надзорными органами: ближе к открытию объектов многие вдруг начинают предъявлять претензии, притом что на этапе проектирования и строительства нареканий не было.

По­прежнему падают объемы жилищного строительства: за десять месяцев 2016 года они просели на 11,1 % к аналогичному периоду 2015­го. Первичный рынок жилья столицы и вовсе не досчитался примерно четверти «квад­ратов» по сравнению с объемом жилья, который был введен в строй в многоэтажках в минувшем году.

Тем не менее позволим себе немного позитива, ведь сокращение рынка в каком­то смысле способствовало его оздоровлению. В 2015—2016 годах сектор недвижимости очистился от пузырей, порожденных в прежние годы чрезмерным государственным финансированием стройки, а также зачастую слишком оптимистичным вкладом частных инвесторов, которые увлеклись конъюнктурным бумом и забыли о рисках.

Есть ощущение, что спустя два года активных пертурбаций рынок недвижимости постепенно приходит в состояние равновесия. Сейчас предложение более­менее соответствует спросу, что должно уберечь от дальнейшего обвала цен и арендных ставок. В течение второго полугодия ставки на офисную, торговую и складскую недвижимость в целом показали нейтральную динамику. Точнее, движение было разновекторным. На одних объектах аренда подешевела на 5—7 %, на других примерно на столько же подорожала. Капитализацию «квадратов» все больше определяет качество торговых, офисных и других площадей, как и должно быть в условиях сбалансированного рынка.

В конце лета — начале осени сектор жилой недвижимости отметился всплеском цен. Правда, бум сделок, подогретый отложенным спросом, был недолгим: в октябре — ноябре жилье вновь начало дешеветь. Тем не менее краткосрочные ценовые отскоки свидетельствуют о том, что рынок нащупал дно и пытается выровняться, что дает шанс на стабилизацию в ближайшие месяцы.

Подорожание нефти на мировом рынке поспособствовало укреплению белорусского рубля, что, в свою очередь, поддержало платежеспособность и субъектов хозяйствования, и населения. Как ни крути, до сих пор все привязывают сделки к долларам и евро, а потому любая ревальвация способствует стабилизации рынка недвижимости в нашей стране. Хоть какая­то радость к Новому году.

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