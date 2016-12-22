Стройка столицы замедляется

заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики «Твоя столица • Управление проектами» Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Количество новостроек, вводимых в эксплуатацию в Минске, уменьшилось на 20 % по сравнению с началом года.

Снижение объемов строительства на первичном рынке жилья столицы наблюдается на протяжении двух последних лет. Одна из причин: усложнился процесс получения земельных участков под застройку, в частности расширились обременения, передаваемые застройщику вместе с участком. Данное обстоятельство на фоне падающих цен на жилье резко уменьшило маржу инвесторов и, как следствие, охладило их интерес к жилищному строительству.

Тем не менее рынок нового жилья столицы продолжает пополняться новыми объектами. Например, в ноябре в эксплуатацию введены два дома в «Маяке Минска», три — от УКСа и один, в Грушевке, — от ОДО «Айрон», одного из старейших застройщиков.

Дешево и сердито

Новое строительство сосредоточилось в основном в классах эконом и стандарт. Особую активность в экономсекторе проявили государственные застройщики, порой предлагающие жилье по откровенно демпинговым ценам. Такая стратегия позволяла им распродавать квартиры в многоэтажках за считанные дни.

Новые дома класса стандарт предлагают в основном крупные коммерческие застройщики с большим опытом возведения жилья. В данном сегменте также растет ценовая конкуренция, однако цена «квадрата» более стабильна. Как правило, квартиры в зданиях этого класса привлекательнее стандартных «панелек» ввиду более высокого качества строительства при доступной цене.

Основной тенденцией новостроек этого года можно назвать строительство недорогого жилья с компактной планировкой. Сейчас наиболее востребованы однокомнатные квартиры площадью до 44 кв. м, двухкомнатные до 60 кв. м и трехкомнатные до 70 кв. м.

По нашим оценкам, в Минске пока не удовлетворенным остается спрос на квартиры классов эконом и стандарт, предлагаемые по минимальной цене, но с чистовой отделкой. «Исходя из бесед с потенциальными покупателями, — рассказывает руководитель «Твоя столица • НОВОСТРОЙЦЕНТР» Наталья Пичуха, — могу сказать, что новостройки их привлекают, но не у всех есть возможность ждать, когда дом будет достроен и введен в эксплуатацию.

А ведь потом придется еще выделить много времени на выполнение минимального ремонта, который позволит заселиться в квартиру. Именно поэтому минимальная чистовая отделка всегда привлекала покупателей. Причем я говорю не о полной меблировке квартиры, а всего лишь о минимальной отделке (ламинат на полу, обои на стенах, установленная сантехника, кухня). Наличие всего этого подтолкнуло бы покупателей остановить свой выбор именно на новостройках, а не на квартирах, представленных на вторичном рынке».

Не до комфорта

Новостройки классов эконом и стандарт забирают основную часть спроса, поэтому застройщики домов классов комфорт и престиж, жилье в которых предлагается по куда более высоким ценам, вынуждены искать пути удешевления проектов, в том числе за счет снижения их себестоимости. В классе комфорт уже появились акционные предложения по ценам чуть более 900 долларов/кв. м. Правда, даже со скидкой итоговая цена может показаться многим потенциальным покупателям высокой в силу большого метража.

Ситуация с продажей жилья в строящихся объектах также складывается не в пользу элитных сегментов. Если в бюджетном доме от надежного застройщика большинство квартир раскупается уже на этапе строительства, то привлечь внимание покупателей-дольщиков к объектам улучшенных потребительских качеств можно лишь после существенного снижения цены «квадрата».

В классе комфорт уже можно найти демократичные предложения, а вот в престижном сегменте минимальная цена составляет примерно 1400 долларов/кв. м в эквиваленте. По этой причине на этапе строительства домов класса престиж реализуется не более четверти квартир, остальные продаются после ввода дома в эксплуатацию. При этом срок полной реализации жилья может растягиваться даже не на месяцы — на годы. В итоге застройщикам все-таки приходится идти на уступки и предлагать оставшиеся квартиры со значительным дисконтом. Разумеется, трудности с реализацией не стимулируют инвесторов работать в этом сегменте недвижимости: сейчас на первичном рынке столицы представлены в основном уже сданные в эксплуатацию элитные дома, осваивать же новые площадки застройщики не спешат.n

Минус по всей Беларуси

По данным Белстата, в январе — октябре нынешнего года ввод в эксплуатацию жилья в городских многоквартирных домах в целом по стране сократился на 11,1 % к аналогичному периоду 2015 года, до 1,77 млн кв. м. В региональном разрезе столица показала наихудшую динамику ввода жилья (-27,9 %).

Одним из драйверов падения стало уменьшение почти на треть объемов строительства жилья в многоквартирных домах с господдержкой. Тем не менее даже значительное сокращение предложения квартир в новостройках, похоже, пока не привело рынок в состояние баланса. Слишком уж подавленным оказался платежеспособный спрос белорусов на фоне нынешнего экономического кризиса.