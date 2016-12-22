Жилье продолжает дешеветь

заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики «Твоя столица • Управление проектами» Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Спрос на квартиры в Минске выдохся, зато предложение постоянно растет. В случае сохранения такой динамики цены, скорее всего, вновь направятся вниз.

Предновогодний период для вторичного рынка жилья всегда был насыщенным, причем как для покупателей, так и для продавцов. В уходящем году первые стараются успеть решить жилищный вопрос, вторые, видя заинтересованность покупателей, рассчитывают на скорую и выгодную сделку.

Сейчас с многообразием выбора все в порядке, а вот быстро и выгодно продать квартиру нелегко. Продавцы, рассчитывающие только на объявление на каком-либо профильном портале, рискуют не найти покупателей до Нового года. Между тем статистика последних лет свидетельствует, что продавать квартиру в уходящем году выгоднее, чем в следующем.

Дисбаланс спроса и предложения. С начала октября количество выставленных на продажу квартир увеличилось на 5 % и сейчас приближается к отметке в 7 тыс. Тем не менее осенью активность покупателей постоянно сни­жалась.

В нынешнем году основная волна продаж пришлась на лето. Тогда количество регистрируемых сделок стало рекордным за последние десять лет. С тех пор спрос сильно истощился. Относительно стабильным он остался только на самые дешевые квартиры, предлагаемые по цене примерно в 30 тыс. долларов. Заявок на покупку подобного жилья сейчас более 30 %.

мы прогнозируем сохранение в ближайшие месяцы нынешнего тренда: количество выставляемых на продажу квартир будет увеличиваться, а спрос останется под давлением, так как объективных предпосылок для его оживления нет.

Широкий выбор на рынке подталкивает покупателей рассматривать значительное количество вариантов сделки (бывает, и десять квартир не предел), а также смелее торговаться с продавцами. Все это тянет цены вниз. В ноябре средняя цена сделки снизилась на 2 %.

«Ситуация очень напоминает ту, которая была в конце 2008 — начале 2009 года, — считает заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья АН «Твоя столица» Светлана Куделко. — Тогда за несколько месяцев цены на квартиры упали на 30 %. Подобного снижения цен мы не прогнозируем, однако, на наш взгляд, новогоднее затишье на рынке начнется раньше и закончится позже, чем это было в предыдущие годы».

Продавцам квартир аналитики «Твоей столицы» рекомендуют постараться завершить сделки до конца года.

Жилье под ключ. Если летом спросом пользовались квартиры различных классов качества и ценовых категорий, то сейчас покупатель предпочитает жилье, не требующее значительных вложений, расположенное в районах с хорошей транспортной доступностью.

Больше всего сделок совершается с квартирами в домах 1971—1999 годов постройки. Отчасти такая статистика объясняется тем, что это самая большая категория домов из представленных на рынке. При установлении объективной цены продавцы подобных квартир могут рассчитывать на стабильный интерес со стороны покупателей.

Что почем? В ноябре средняя цена сделок с однокомнатными квартирами стандартных потребительских качеств составила 1140 долларов/кв. м, с двухкомнатными — 1050 и трехкомнатными — 960 долларов/кв. м.

Просевшие цены повысили интерес покупателей к каркасным и кирпичным домам, построенным после 2000 года. Квартиры в них стали гораздо более доступными и теперь ненамного дороже, чем в панельных домах. Именно такое жилье сейчас многие считают наиболее приемлемым вариантом, тогда как даже современные панельные дома особой популярностью не пользуются.