Льготным кредитам есть замена

Андрей СУПРУНЮК

Система строительных сбережений может стать альтернативой льготному кредитованию строительства жилья, утверждают в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Система строительных сбережений — это выгодно, надежно и прозрачно. Так считают не только специалисты старейшего банка страны, но и его клиенты, которые на личном опыте убедились в преимуществах данного способа решения квартирного вопроса.

«Когда наша семья решилась обзавестись собственным жильем, мы долго искали подходящий вариант, — рассказывает Анна Сидорова, молодая мама, мечтавшая о собственном жилье. — Найденные варианты впечатляли нас, как, собственно, и суммы, которые за них просили. Наших накоплений хватало только на четверть. Потом мы узнали, что есть такой продукт — система стройсбережений, которая позволяет поднакопить денег, а затем купить жилье в кредит. Мы выбрали самый короткий период накопления — 19 месяцев. Проценты, правда, были ниже, чем по другим вкладам, но зато через полтора года и один месяц мы имели право на получение кредита на привлекательных условиях — под ставку рефинансирования плюс один процент. Платежи оказались вполне подъемными».

Инновационный для Беларуси продукт, предназначенный для решения проблемы обеспечения граждан жильем без участия государства, — систему строительных сбережений — «Беларусбанк» предложил своим клиентам десять лет назад. Участниками проекта стали свыше 15 тыс. человек. Более 3,5 тыс. человек получили кредиты, причем свыше 500 из них выданы в нынешнем году. Цифра, возможно, не столь значительная, тем не менее банк предоставил этим людям возможность решить свой жилищный вопрос самостоятельно.

Суть системы строительных сбережений заключается в разделении на два этапа: сберегательно­платежный и кредитный. В процентном выражении соотношение собственных накопленных денежных средств и кредита должно составлять 25 к 75.

На первом этапе любой желающий может прийти в банк и открыть жилищно-накопительный вклад, указав в договоре сумму, которую готов инвестировать в строительство или покупку жилья. Такой вклад открывается на срок от трех до семи лет. Участник системы осуществляет накопление заявленной суммы.

Правда, процентная ставка по такому вкладу кому-то может показаться не очень привлекательной. Ее размер равен ставке рефинансирования Национального банка. Сегодня это 18 % годовых, что заметно выше уровня инфляции, но несколько ниже доходности по другим видам вкладов.

«Важно понимать, ради чего все это делается. Необходимо учитывать весомые преимущества системы при получении кредита. Небольшой размер процентной ставки по вкладу — это своего рода плата за такую же небольшую ставку по кредиту», — поясняет директор департамента розничного бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк» Инна Русакович.

Размер процентной ставки по кредиту в этом случае равен ставке рефинансирования Национального банка плюс 1 п. п., что сегодня составляет 19 % годовых. Если сравнивать с традиционными кредитами на строительство и приобретение жилья, то выгода для потребителя очевидна, ведь сейчас обычный кредит на финансирование недвижимости выдается под ставку рефинансирования Национального банка плюс 3 п. п.

Важно и то, что уплата процентов за пользование кредитом производится равномерными взносами, что позволяет планировать расходы семейного бюджета на длительный период времени.

При этом в рамках системы строительных сбережений кредит предоставляется на срок до 20 лет, тогда как обычный кредит на недвижимость — на срок до 15 лет.

«Предложением по кредитам на строительство или приобретение жилья по системе строительных сбережений может воспользоваться любой желающий независимо от того, состоит он на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или нет, — сказал директор департамента кредитования населения Виктор Агеев. — На практике система работает следующим образом. Предположим, гражданин собрался приобрести квартиру стоимостью 200 тыс. руб. и у него уже есть накопления в размере 25 % от стоимости

жилья — 50 тыс. руб. В этом слу-­

чае он размещает данную сумму в жилищно-накопительный вклад. В течение выбранного срока плана накопления деньги хранятся во вкладе и на них начисляются проценты. По истечении данного срока участник программы перечисляет средства на счет продавца недвижимости, а банк предоставляет клиенту кредит в размере оставшихся 75 % стоимости жилья».

При этом сумма кредита определяется не только исходя из величины денежных средств как результата сберегательного этапа, но и из кредитоспособности участника, то есть уровня его доходов. Важным преимуществом при расчете суммы кредита является возможность включения в совокупный доход кредитополучателя доходов поручителей — близких родственников (членов семьи).

К слову, возвратить кредит можно досрочно.

Конечно, нередки ситуации, когда у гражданина нет сразу всей суммы взноса, равной 25 % предполагаемой стоимости недвижимости. В этом случае в зависимости от выбранного плана (а их существует три) гражданин производит накопления во вклад до достижения размера заявленной им суммы накопления.

Данная система имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Одним из привлекательных факторов является то, что участник системы может построить или приобрести жилье в любом регионе страны, а также имеет возможность перевести на бесплатной основе свой жилищно-накопительный вклад в любое учреждение «Беларусбанка» с сохранением истории накопления, при этом не надо все начинать сначала.

Участником системы может стать любой желающий. Например, бабушка и дедушка могут накапливать средства для внуков, родители — для детей, чтобы тем самым помочь им в будущем решить проблему с жильем. Они могут переуступить право требования по договору жилищных накоплений своим внукам или детям, которые в дальнейшем сами получат кредит, построят или купят жилье и сами будут рассчитываться с банком за использованный кредит.

«Сегодня система строительных сбережений ОАО «АСБ Беларусбанк» приобретает все большую популярность, так как остается наиболее оптимальным вариантом решения жилищных проблем», — утверждает Инна Русакович. В ситуации, когда цены на жилье относительно стабильны, а рост инфляции замедляется, все большее количество людей решается на долгосрочные проекты. Действенность системы уже проверена не одной тысячей участников.