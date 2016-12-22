Провал на «дальней дуге»

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ

Правительство констатирует резкое сокращение экспорта в дальнее зарубежье белорусских товаров и требует от предприятий расширить номенклатуру поставок.

«Товарная структура экспорта в страны Евросоюза оставляет желать лучшего», — заявил 6 декабря на заседании президиума Совмина премьер-министр Андрей Кобяков. Несмотря на задачу диверсифицировать экспорт, в том числе закрепиться в странах «дальней дуги», с начала года доля ЕС в нашем экспорте снизилась, а традиционных рынков ЕАЭС увеличилась — с 39 до 46 %. 2

Да, в дальнем зарубежье удалось достичь некоторых подвижек. По словам премьера, в январе — сентябре 2016 года белорусская продукция экспортировалась в 160 государств против 155 в аналогичном периоде 2015-го. Увеличилось и количество экспортных позиций по ряду стран, в том числе в ОАЭ — на 46, во Вьетнам — на 37.

Таможенная статистика зафиксировала увеличение на четверть стоимостного роста поставок за пределы СНГ древесины и изделий из нее, на треть — овощей, корнеплодов, текстильных материалов, в полтора раза — изделий из резины, эфирных масел, парфюмерных и косметических средств, в три раза — мукомольно-­крупяной продукции, почти в семь раз — мяса и мясопродуктов.

Этих успехов было явно недостаточно, чтобы закрыть провалы внешней торговли по таким ключевым позициям, как нефть и нефтепродукты, а также минеральные удобрения, которые формируют более половины всех поставок в дальнее зарубежье. Стоимостный экспорт нефтепродуктов за пределы СНГ упал на 45,7 %, до 2,3 млрд долларов, минеральных удобрений — на 33,4 %, до 1,76 млрд долларов. В итоге за девять месяцев Беларусь недобрала 3,17 млрд долларов от экспорта товаров (по методологии платежного баланса).

Смотрим на Россию

На фоне таких итогов глава белорусского правительства в своих требованиях был вынужден балансировать между двумя разнонаправленными задачами. С одной стороны, Андрей Кобяков в очередной раз напомнил директорам предприятий о необходимости расширить товарную структуру экспорта, с другой — о необходимости устранить барьеры в работе с Россией.

Похоже, неоднозначные итоги освоения «дальней дуги», а также провал нефтяной и калийной торговли вновь заставляют делать ставку на традиционные рынки ЕАЭС, на которых у наших предприятий есть отлаженные деловые связи. Однако и на этом направлении отечественные экспортеры не показывают убедительных результатов. Доля ЕАЭС в совокупных поставках товаров увеличилась не благодаря росту экспорта на этот рынок, а за счет обвала продаж в дальнее зарубежье. В январе — сентябре 2016 года стоимостный экспорт товаров в ЕАЭС уменьшился на 2,7 %, до 8,1 млрд долларов, и это после падения на 33,3 % в аналогичном периоде 2015-го.

«Теперь и за границей начали говорить, что это за Евразийский экономический союз, если падает товарооборот!» — сокрушался в минувший вторник Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

Уперлись в барьеры

Рассчитывать на хорошие результаты торговли между нефтезависимыми экономиками ЕАЭС трудно, пока цены на черное золото остаются под давлением. Слишком уж влияют нефтедоллары на платежеспособность контрагентов. Негатива добавляет и рост геополитической напряженности.

Впрочем, если с макроэкономическими факторами невольно приходится считаться, то мириться с многочисленными барьерами на фоне объявленного единого рынка товаров не хочется никак. Между тем такие барьеры есть в отношении большинства товарных позиций, заявляют представители белорусского бизнеса.

Любопытно, что некоторые аналитики не считают быстрое устранение барьеров на союзном рынке однозначным благом и даже заявляют о возможных негативных последствиях для наших производителей. «По отдельным товарным позициям мы заинтересованы в снятии барьеров, но есть и такие, по которым Россия легко может нас задавить своими товарами и объемами. В этом вопросе надо принимать очень взвешенные решения, чтобы не потерять то, что уже имеем», — отметил в интервью «БР» сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Виктор Маргелов.

По его мнению, правительству и предприятиям необходимо приспосабливаться к нашим реалиям, работать над повышением конкурентоспособности товаров.

Дело цены

С тем, что проблемы отечественного экспорта кроются не столько в барьерах, сколько в недостаточной конкурентоспособности, согласен и почетный председатель Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Георгий Бадей. «Еще несколько лет назад белорусский МИД подготовил аналитическую записку, в которой подробно, с разбивкой по странам, описал угрозу падения ценовой конкурентоспособности отечественных товаров. Однако на этой записке, похоже, никто толком своего внимания не сосредоточил», — посетовал собеседник.

Георгий Бадей напомнил, что выбор товара всегда осуществляется по соотношению «цена — качество», притом что многие почему-то забывают о второй составляющей формулы.

По мнению представителя БСПН, государственной политике в вопросах экспорта не хватает системности, а ведь сегодня повышение конкурентоспособности наших предприятий и, соответственно, их экспортного потенциала зависят не столько от расторопности менеджеров, сколько от условий хозяйствования и решений регулятора.