Вспоминая СССР

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Сам тезис о существовании постсоветского пространства подвергли сомнению участники конференции «25 лет без СССР: куда ведут постсоветские траектории». Конференция прошла 8 декабря в штаб­квартире СНГ и была организована при поддержке Либерального клуба.

Как заявил на конференции заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков, ровно 25 лет назад в Вискулях формально завершилась цепь событий, которые «глава нашего государства не единожды называл крупнейшей геополитической катастрофой XX века — развал одного из мировых полюсов силы — Советского Союза».

«Одновременно сегодняшней дате мы обязаны рождением целого ряда новых государств, межгосударственных структур, первой из которых стало СНГ. <…> Уникальность СНГ состоит в общем культурно-историческом наследии, помноженном на всестороннее, многополярное сотрудничество», — считает Евгений Шестаков.

Он назвал СНГ «стартовой площадкой для формирования блока интеграционных структур — Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС». При этом СНГ «так и не удалось стать регионом стабильности».

Как заявил украинский политолог, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, распад СССР был предопределен: «Это не было цепью случайностей, за этим стояли серьезные внутренние предпосылки». Распада хотели в первую очередь «республиканские элиты», чтобы единолично контролировать ресурсы, а впоследствии приватизировать их. Время же СНГ, по мнению Владимира Фесенко, давно прошло. «Некоторые в России надеялись использовать СНГ как институт реинтеграции, но такие надежды не оправдались», — уверен политолог.

По его мнению, этого не произошло в первую очередь потому, что на постсоветском пространстве началось соперничество двух интеграционных проектов — евра­зийского и ЕС, а некоторые страны и вовсе не примкнули ни к одному. Многие люди в бывших союзных республиках интеграционные проекты с участием России воспринимают как попытку восстановления империи, то есть очень негативно.

В последние два года мы наблюдаем кризис интеграции на постсоветском пространстве, считает Владимир Фесенко. По его мнению, экономический кризис в Беларуси и Казахстане, который начался ввиду спада экономики в России, является основной причиной непопулярности евразийской интеграции в СНГ.

Директор Института Кавказа из Армении Александр Искандарян опроверг утверждение о наличии общего культурного наследия у государств — членов СНГ и особой, советской ментальности: «Никакого постсоветского пространства не существует. Нет смысла называть постсоветским пространством территории, которые входили в СССР, ведь не говорим же мы постбританская или постфранцузская империя. Алжир и Лаос входили во Французскую империю, и что из этого?»

Невозможно объединить страны СНГ и по принципу знания русского языка: студенты в Армении знают английский значительно лучше русского. Александр Искандарян признался в том, что он давно перестал приводить студентам примеры и аналогии из советского прошлого: молодежь не понимает, о чем идет речь.

Политически, ментально, экономически это «расходящееся» пространство, сделал вывод директор Института Кавказа. Например, самым популярным соседом Армении, согласно опросам местных жителей, является Иран.

Сегодня трудно представить ситуацию, когда молодой человек из Бреста едет учиться не в Варшаву, а, например, в Ташкент, считает Александр Искандарян, а во времена Советского Союза это была обычная ситуация. Единственное, что объединяет страны СНГ, — то, что в центре него находится Россия, которая больше, чем все остальное постсоветское пространство, и «любая постсоветская страна существует в контексте определения своих взаимоотношений с Российской Федерацией».