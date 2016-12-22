О газе договорились договориться

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Официально об урегулировании белорусско-­российского газового спора было объявлено еще в октябре, однако договоренности не начали действовать до сих пор.

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович 8 декабря напомнил Беларуси о необходимости погасить газовый долг в размере 281 млн долларов. По информации ТАСС, наша страна направила предложение об оплате. «Обсуждаем еще. Ждем оплаты», — процитировало агентство высокопоставленного чиновника.

Деньги за газ — вечером, утром — нефть. Фото БЕЛТА

Ответа белорусов ждать долго не пришлось. Уже через несколько часов он был дан устами пресс-секретаря белорусского премьера Владислава Сычевича. Тот заявил, что наша страна перечислила России авансовый платеж за газ, правда, не назвал сумму. Похоже, речь идет не о долге, который у нас предпочитают называть недоплатой.

«Беларусь заинтересована в скорейшем разрешении сложившейся ситуации, в связи с чем в качестве первого шага и жеста доброй воли осуществила опережающий авансовый платеж за природный газ», — сказал Влади­слав Сычевич. По его словам, «Беларусь рассчитывает на ответную добрую волю российской стороны в виде скорейшего восстановления объемов поставок нефти в Беларусь, определенных действующими межправительственными соглашениями. Одновременно Беларусь надеется, что российские партнеры начнут практическую реализацию принципиальных октябрьских договоренностей, включая вопросы условий поставки в Беларусь природного газа».

Газовый долг сформировался в первой половине года, когда правительство нашей страны стало платить за российский газ не по счетам «Газпрома», а исходя из своего понимания справедливой цены. Еще в апреле белорусский премьер Андрей Кобяков заявил, что газ должен стоить не более 80 долларов за тысячу кубомет­ров, тогда как российские поставщики требовали 130—140 долларов/1000 куб. м.

В октябре Александр Лукашенко официально заявил об урегулировании газового спора. Беларусь должна была отказаться от повышения тарифов на транзит нефти и погасить задолженность. Россия обязалась восстановить поставки нефти на отечественные НПЗ, а также компенсировать «Газпрому» недоплату со стороны Беларуси за газ в 2017 году. При этом формула цены на голубое топливо осталась прежней, то есть топливо должно продаваться Беларуси по прежней цене, но платить за него наша страна будет меньше. На новую формулу планировалось перейти в 2019 году.

После заключения договоренностей вице-премьер Владимир Семашко заявил, что доплата за газ будет перечислена до 20 октяб­ря. Наличие денег подтвердили в Нацбанке, а министр энергетики Владимир Потупчик полтора месяца назад даже сообщил, что «платеж пошел». Однако деньги так и не были перечислены.

В свою очередь, Россия не возоб­новила поставки нефти на переработку. Согласно опубликованным в СМИ данным, по итогам десяти месяцев экспорт отечест­венных нефтепродуктов упал на 15 %, до 11,6 млн т. Пока же доступна официальная статистика по итогам трех кварталов. Снижение темпов поставок нефтепродуктов в натуральном выражении составляло 13,7 %. В октябре было экспортировано всего 500—600 тыс. т нефтепродуктов.

Судя по высказываниям Аркадия Дворковича, долг не погашался не столько по финансовым причинам, сколько из-за того, что не были подписаны некоторые межгосударственные соглашения. Вероятно, в них есть пункты, которые не устраивают белорусскую сторону. Не исключено, что именно они обсуждались в прошлом месяце в ходе визита Александра Лукашенко в Россию. Тогда президент Беларуси лично поздравил патриарха РПЦ Кирилла и имел возможность встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня РФ увязывает согласование графика поставок нефти на следующий год с погашением долга в 281 млн долларов. Замминистра энергетики России Кирилл Молодцов сообщал, что график поставок нефти на I квартал может увидеть свет до 15 декабря, если долг будет уплачен.

Остается только предполагать, что именно не устраивает нашу страну в документах, которые так и не были подписаны. Поскольку в российской прессе появились пассажи о том, что белорусским дизельным топливом заправляются украинские танки, можно сделать вывод, что в документах содержатся ограничения, которые касаются экспорта нефтепродуктов, полученных из отечественной нефти. Как показывает опыт, в этих вопросах правительство Беларуси старается руководствоваться не только «союзническим долгом», но и соображениями выгоды.

Цена бензина и дизельного топлива на российском рынке часто оказывается ниже, чем предлагают другие страны. По данным Белстата, за три квартала нынешнего года Беларусь поставила в Украину на 49,1 % нефтепродуктов больше, чем год назад, или 3,3 млн т. Средняя цена тонны оказалась на 40 долларов выше, чем при поставках в РФ, куда было экспортировано всего 254 тыс. т.