Иностранные инвестиции в действии

Николай ЗАДОРОЖНЫЙ

Белорусскому бизнесу стали доступны недорогие кредиты в рамках Программы Разделения Рисков, которую реализуют Европейский банк реконструкции и развития и Приорбанк. Первым ее участником стала компания «Унифлекс».

ЕБРР и Приорбанк в ноябре 2015 года подписали соглашение о Программе Разделения Рисков. Объем финансирования в рамках Программы равен 11 млн долларов, которые должны пойти на поддержку проектов белорусских компаний. О преимуществах такого финансирования шла речь на выездной пресс-конференции, которая состоялась 7 декабря в офисе компании «Унифлекс».

Программа Разделения Рисков ЕБРР позволяет Приорбанку предоставлять бизнесу финансирование для реализации сложных проектов.

Программа Разделения Рисков ЕБРР действует более чем в десяти странах мира. «Фактически заемщик получает для реализации своих инвестиционных программ «длинные деньги» от ЕБРР и его банка-партнера по приемлемым ставкам, при этом кредитные договоры заключаются по белорусскому законодательству», — рассказал о сути программы заместитель председателя правления Приорбанка Вадим Матюшкин. В результате предприятие имеет возможность реализовать сложные проекты модернизации, развития международной торговли и выхода на новые рынки.

Программа дает возможность разделять риски по кредитам, выданным корпоративным клиентам, малым и средним предприятиям, повышает доступность финансирования для большинства компаний по всей стране и позволяет предоставлять бизнесу более существенный объем финансирования, что особенно важно в случае наличия ограничений.

«Например, это может быть не первая кредитная линия с конкретным партнером. Или партнер не очень большой. Мы можем разделить риски и позволить банку предоставить своему партнеру ту кредитную линию, которая ему необходима», — уточнил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

Он подчеркнул, что финансирование в рамках Программы Разделения Рисков очень важно для Беларуси. Своим участием ЕБРР подтверждает, что доверяет банку-партнеру, в данном случае Приорбанку. В более широком смысле это сигнал другим инвесторам о том, что в стране есть банки, которые функционируют эффективно и на которые можно положиться.

Не только на средства для реализации проекта, но и на имиджевые бонусы могут рассчитывать и заемщики. «Они получают финансирование и от местного банка, и от международной организации, что может быть положительным для их репутации», — сказал глава представительства ЕБРР.

«Мы очень рады, что смогли запустить в Беларуси программу финансирования с разделением рисков, и именно через Приорбанк, который является одним из самых давних наших партнеров в Беларуси», — отметил Александр Пивоварский.

По его словам, в перспективе в рамках программы, возможно, появится кредитование в местной валюте, а ЕБРР сможет выдавать гарантии под кредиты банков-партнеров, «что повлияет на расширение финансирования в банковской системе Беларуси».

Вадим Матюшкин уточнил, что для Приорбанка не составляло проблемы самим профинансировать компанию «Унифлекс»: у банка достаточно средств, а за годы сотрудничества предприятие проявило себя как надежный клиент. «Однако мы понимали, что практика совместных финансирований крайне полезна для дальнейшего развития частного либо частно-государственного бизнеса, который испытывает в Беларуси серьезный дефицит в объемах. Это в первую очередь очередной канал привлечения иностранных инвестиций в Беларусь за счет средств ЕБРР», — считает заместитель председателя правления Приорбанка.

Компания «Унифлекс» — крупнейший белорусский производитель гибкой упаковки. В рамках программы предприятие уже привлекло 2,2 млн долларов. Средства были выделены на пять лет по ставке около 8 % годовых.

«Программа с участием Приорбанка и ЕБРР позволила существенно улучшить экономику нашего инвестиционного проекта», — заявил первый заместитель генерального директора ЗАО «Унифлекс» Валерий Рудко. Компания обзавелась новым, современным оборудованием. По словам заместителя генерального директора, предприятие намерено продолжить модернизацию и в следующем году.

«В новом году мы рассчитываем повторить этот успешный опыт и через Приорбанк привлечь финансирование по Программе Разделения Рисков. За его счет планируется увеличить производственные мощности на 15—20 %», — уточнил генеральный директор предприятия Юрий Мечковский. Это позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, улучшить ее функциональные качества и нарастить объемы производства.

«Сотрудничество с ЕБРР для нас очень важно, так как определенно это знак качества и оценка всей нашей деятельности», — резюмировал Валерий Рудко.

На участие в Программе Разделения Рисков могут рассчитывать и другие белорусские компании. «Банк планирует максимально использовать выделенный лимит. На данный момент в процессе подготовки есть ряд проектов, которые мы будем обсуждать с ЕБРР», — пояснил Вадим Матюшкин.n

ОАО «Приорбанк», УНП 100220100