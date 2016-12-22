«Тунеядцы» остаются в тени

академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина БОРНУКОВА

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» ожидаемого результата не принес, но и отменять его пока не планируют.

На мой взгляд, пресловутый декрет № 3 «О преду­преждении социального иждивенчества» неправильный по своей сути, поскольку он идет вразрез с Конституцией Республики Беларусь и нарушает права человека, принуждая того к труду. Если рассматривать документ с точки зрения экономической эффективности, то и в таком случае декрет нецелесообразен. Уверена, колоссальная работа, которая была проделана налоговыми органами, чтобы выявить «тунеядцев», потребовала гораздо больших затрат, чем можно ожидать поступлений от официально не занятых граждан. Как все уже убедились, воспитательного эффекта тоже нет: люди по-прежнему не выходят из тени и «вливаться» в официальную занятость не спешат. Как видим, в ситуации с реализацией декрета о «тунеядцах» очень много минусов и объективно никаких плюсов. На мой взгляд, это абсолютно бесполезный и несвое­временный документ.

Что происходит на рынке труда сейчас? Уровень занятости населения падает, зарплаты снижаются. Есть две веские причины падения занятости. Первая: выход на заслуженный отдых той части населения, которая достигла пенсионного возраста, а ведь население страны, надо сказать, неуклонно стареет. Вторая куда сложнее: безработица ввиду объективного отсутствия рабочих мест.

По логике властей декрет «О предупреждении социального иждивенчества» был призван вернуть тех, кто не был официально трудоустроен, в пул занятых. Если же мы посмотрим на статистику, то сможем сделать неутешительный вывод: после вступления в силу декрета на официальный рынок труда вернулись не многие. Только 10 тыс. человек зарегистрировались на бирже труда как безработные, но при этом трудовой стаж у них прервался пять-десять лет назад.

Ожидаемого роста занятости мы не наблюдаем. На мой взгляд, со своей основной задачей декрет не справился и не смог привлечь трудоспособное население в официальную занятость. Возможно, это связано с тем, что в стране сейчас сложилась тяжелая экономическая ситуация, а может быть, людям, которые официально не работают, проще и дешевле заплатить сбор в 20 базовых величин, чем выходить из тени.

Возникает вопрос и с теми 70 тыс. «тунеядцев», которые уже получили уведомления от налоговых органов. Можно предположить, что как минимум половина из них не заплатит даже эту сумму. Возникает закономерный вопрос: зачем был нужен декрет № 3?

Как ни прискорбно, но и отмены декрета о «тунеядцах» в ближайшее время ждать не стоит, поскольку белорусские власти редко и неохотно признают свои ошибки. Радует только то, что сделаны некоторые шаги в сторону послабления и действие декрета «О предупреждении социального иждивенчества» стало распространяться на меньшее количество категорий граждан. Поэтому есть надежда, что постепенно механизмы документа будут совершенствоваться и приведут к тому, что под его действие будут подпадать люди, которые действительно уклоняются от уплаты налогов.

Я посоветовала бы разработчикам декрета задуматься, почему люди не работают официально. Вряд ли это происходит из-за значительной налоговой нагрузки. Причина кроется, на мой взгляд, в высоком уровне государственного регулирования в некоторых областях предпринимательской деятельности. Возможно, стоит разработать механизмы, которые упростят регулирование и позволят людям выйти из тени и начать заниматься предпринимательством на законных основаниях, уплачивая налоги.