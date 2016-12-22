Пора начинать строить новую экономику

региональный директор Института сертифицированных финансовых менеджеров (ИСФМ) Ирина МАЦОКИНА

В XXI веке коренным образом изменилась структура национальных экономик.

Например, у наших балтийских соседей 40—60 % приходится на финансовые услуги, инжиниринг, НИОКР, IT, интернет-торговлю, информационные аналитические сервисы, медиа, образование. Малый и средний частный бизнес дает до 60 % ВВП. В структуре белорусской экономики 84 % составляет производство, остальное — услуги, 86 % ВВП приходится на государственный сектор.

Мы живем в XXI веке, а имеем экономику XX столетия с высокими отраслевыми барьерами, пятиуровневой бюрократией и низкой управленческой эффективностью. Основные же факторы конкурентоспособности в третьем тысячелетии — открытость, быстрые коммуникации, высокая скорость принятия решений, прозрачность, самоорганизация, акцент на мотивации персонала и фокусировка на потребителе.

Новая экономика определяет в качестве приоритетов человеческий капитал и создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью. Дешевая рабочая сила может быть конкурентным преимуществом для Африки, Китая с их большой численностью населения. Беларуси стоит специализироваться на таких секторах, как IT, инжиниринг, НИОКР, аудиторские и образовательные услуги.

В XXI веке нельзя быть всем для всех. Небольшой стране нужна четкая специализация в том, что она делает лучше других. Нам необязательно становиться промышленной площадкой для размещения сборочных производств Китая, Индии и других стран, кормить пол-России молочными продуктами и мыслить с имперским размахом. Может быть, лучше посмотреть на свой человеческий капитал, найти специализацию, создать благоприятную среду для высокотехнологичных рабочих мест (life scienсe park), акселераторы, инновационные кластеры в сфере биотехнологий, разработать стратегию будущего. Парк высоких технологий доказывает, что это возможно.

Управленческая структура новой экономики — 80 % тех, кто создает стоимость и ценность, и 20 % тех, кто управляет, создает условия и инфраструктуру. Говоря о культуре управления, небезызвестный г-н Греф подчеркивает, что на рабочих совещаниях председатель правления банка должен сидеть на нижней ступеньке лестницы и слушать работников бэк-офиса, IT. Сидеть не за толстыми дверями, а в прозрачном стеклянном офисе с командой.

Чтобы в Беларуси произошли изменения, нужны институты роста, реформы образования и госуправления. Выбраться из затяжного кризиса можно. Необходимы коренные изменения структуры экономики, консервация неэффективных производств и сокращение больших для малой страны расходов на госуправление. Успешный опыт реформ есть в странах-соседках. Международные организации готовы поделиться экспертным опытом и предоставить финансирование. Не нужно терять время.