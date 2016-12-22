На трибунах становится тихо

Антон РОГАЧ

Белорусский футбол по-­прежнему находится в состоянии рецессии. Итоги только что завершившегося чемпионата страны во многом подтверждают это.

Сезон-2016 предсказуемо принес победу БАТЭ. Однако это далеко не единственный итог финишировавшего в конце ноября национального первенства. Многие околофутбольные показатели, прямо влияющие на бизнес-климат этого вида спорта в нашей стране, были далеки от лучших значений.

Антирекорд установлен

Одним из ключевых индикаторов интереса к футболу является средняя посещаемость. В Беларуси снова наблюдается отрицательная динамика: уже третий год подряд отечественные стадионы собирают все меньше и меньше зрителей. Средняя посещаемость в сезоне-2016 составила 1469 человек — абсолютный антирекорд за всю историю чемпионатов страны.

Без болельщиков футбол не футбол.

Напомним, перед последними выборами председателя федерации глава АБФФ Сергей Румас поставил задачу поднять посещаемость к 2018 году на 50 %, а она все падает и падает.

Правда, есть надежда, что в следующем году тенденцию удастся переломить: в высшую лигу вернутся могилевский «Днепр» и «Гомель» — представитель второго по численности жителей города страны. Таким образом, впервые за последние годы в элитном дивизионе выступят команды из всех областных центров.

Революции к добру не привели

Высшую лигу покинули два клуба. Ими стали завершившие сезон внизу турнирной таблицы «Гранит» и «Белшина». Истории этих клубов довольно интересные и поучительные.

В начале сезона в «Белшину» пришли московские инвесторы. Бобруйчане тут же усилились, а с высоких (по меркам клуба) трибун заявлялось о готовности навязать борьбу БАТЭ. Однако в середине сезона россияне отказались от финансирования клуба. В результате его покинули лидеры, и новому тренерскому штабу пришлось собирать команду практически с нуля. Уже в августе от той «Белшины», которая начинала чемпионат, осталось лишь несколько человек.

Схожая ситуация наблюдалась и в «Граните». Отличие в том, что клуб из Микашевичей уже довольно давно ассоциируется с финансовыми проблемами. В первой половине сезона положение стало критическим: игрокам фактически перестали платить зарплату. В итоге к середине лета все они покинули команду. Благо, доиграть чемпионат представители Брестской области все-таки смогли: в клуб пригласили игроков, которые сочли за счастье просто засветиться в высшей лиге в надежде на то, что их заметят более успешные команды.

До последнего тура угроза вылета из элиты нависала над новополоцким «Нафтаном». Клуб примечателен худшим в высшей лиге стадионом, напоминающим как минимум о 70-х годах. Есть у «Нафтана» и финансовые проб­лемы. В октябре уставший от постоянных проблем с выплатой заработной платы вратарь Игорь Довгялло выставил на продажу собственные бутсы. Впрочем, клубу удалось остаться в элитном дивизионе, а поправить положение дел в хозяйстве поможет трансфер перспективного защитника Дмитрия Березкина в БАТЭ. Говорят, многолетний чемпион заплатит за игрока около 70 тыс. долларов.

А судьи кто?

Cезон-2016 отметился небывалым количеством нареканий на работу арбитров. Спорные решения они принимали едва ли не каждую игровую неделю. Судейские ошибки нередко становились поводом для эмоциональных высказываний главкомов команд. На послематчевых пресс-конференциях (и не только) главные тренеры много раз поднимали эту тему, даже несмотря на соответствующий запрет. За это некоторые из них получили дисквалификации и денежные штрафы (например, в ноябре рулевого «Немана» Игоря Ковалевича оштрафовали на 1050 руб.).

Имидж судейского корпуса подпортило задержание в начале июня текущего года директора департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова. Суд над ним еще не окончен, тем не менее экс-функционер уже признал шесть случаев получения им взяток.

Возможно, федерации следовало бы подумать над реализацией идеи президента Ассоциации судей Италии Марсело Ниччи, предложившего брать у арбит­ров послематчевые интервью. По крайней мере, в Беларуси их работа зачастую бывает куда более резонансной, чем непосредственно футбольные матчи.

В новый год — с минусом

Еще одна серия скандалов, потрясших отечественный футбол в этом сезоне, — вскрывшиеся случаи договорных матчей. На их организации попались представители «Ислочи» и двух клубов первой лиги — «Луча» и «Ошмян».

Несмотря на то что решения суда касательно этих скандалов еще нет, АБФФ уже наказала команды: перед стартом следующего первенства с «Ислочи» будет снято семь очков, с «Луча» — десять, с «Ошмян» — пять. Таким образом, на протяжении как минимум нескольких туров в чемпионате Беларуси будут команды с отрицательным количеством очков в копилке.

Смутное межсезонье. Отечественный футбол ждет очередное непростое межсезонье. Наибольшая неопределенность наблюдается в клубах, в бюджете которых значимую роль играет господдержка. Действие указа № 191, регулирующего этот вопрос, заканчивается 31 декабря, и никто не знает, будет ли он продлен на будущий год. Непросто и тем, кто пытается привлечь в спорт бизнес: в последнее время очень трудно убеждать потенциального спонсора в целесообразности сотрудничества, в том числе из-за вынужденного сокращения средств, выделяемых субъектами хозяйствования на рекламные и спонсорские цели.

Позитив можно найти разве что в городе над Бугом. Чуть больше года назад тамошнее «Динамо» через свой официальный сайт просило у болельщиков... 3G-модем. Тогда на балансе клуба «висело» полмиллиона долларов долгов. Однако летом 2016-го брестчане нашли зарубежного инвестора: им стал один из владельцев «Манчестер Сити» шейх Поль Даэр. Сумеет ли «Динамо» собрать команду, которая в следующем сезоне даст бой БАТЭ, — главный вопрос нынешней зимы.

Чтобы войти в число участников очередного первенства, клубам нужно пройти процедуру лицензирования. Одной из составных частей этой процедуры является обязательный финансовый аудит. Несмотря на всю лояльность АБФФ в этом вопросе (пусть со скрипом, но лицензии выдаются всем), менеджерам клубов предстоит нелегкая работа по формированию бюджетов на следующий сезон.