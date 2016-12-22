Microsoft заново изобретает планшет

Алексей КУТОВЕНКО

Совершенно новый форм-­фактор компьютерной техники представляет собой Surface Studio — концептуальный продукт американской корпорации, поставки которого начались по предзаказам.

История компьютерных технологий развивается по спирали. Поиск максимально удобных форм и решений для меняющихся задач заставляет не только изобретать новое, но и постоянно оглядываться назад.

Одна из наиболее свежих форм — планшеты. Они появились на наших глазах, стремительно набирали популярность, но в последнее время стали серьезно сдавать позиции. С одной стороны, они проигрывают увеличившимся в размерах смартфонам-фаблетам, за счет более удобных габаритов все больше перехватывающим у планшетов пальму первенства мобильного развлекательного центра. С другой — до универсализма ноутбуков и «персоналок» в качестве рабочего инструмента планшеты так и не смогли дотянуться. Кажется, им окончательно уготована ниша довольно удобного дополнительного гаджета, без которого вполне можно обойтись.

Мы уже видели немало трансформеров, объединяющих планшет с ноутбуком. Microsoft же решилась создать гибрид планшета и рабочей станции. В отличие от прежних моделей линейки Microsoft Surface он предназначен для профессионального использования.

Новинка получила большой (28 дюймов!) дисплей Pixel Sence с очень высоким разрешением (4500х3000 пикселей), качественным сенсорным слоем и соотношением сторон 3:2, удобным именно для работы в редакторах, а не для развлечений. При этом инженерам Microsoft удалось уложиться в 13-миллиметровую толщину корпуса.

Электронная начинка хорошая, но не ультрасовременная. Использованы процессоры Intel Core i5 и i7, видеокарта Nvidia GeForce GTX 980 MБ. В зависимости от версии модель имеет до 32 ГБ оперативной памяти и гибридный накопитель емкостью до 2 ТБ. Разъема USB-C устройство лишено, а видеоразъем Display Port не позволяет подключить его в качестве обычного монитора к другому компьютеру.

В нормальном режиме Surface Studio стоит на подставке как стандартный монитор. Однако подставку можно сложить, и тогда система перейдет в режим настольного планшета. Как шутят разработчики Microsoft, они не стали полностью отказываться от подставки, поскольку она не только дает удобный для рисования угол, но и не позволяет ставить кофейные чашки на компьютер стоимостью несколько тысяч долларов.

Surface Studio может работать как с клавиатурой и мышкой, так и со специфической периферией. Это графическое перо Surface Pen, уже известное по планшетам Microsoft, и новое беспроводное устройство Dial, внешне похожее на хоккейную шайбу. Если его установить в то или иное место на экране, то вокруг тут же появится контекстное меню. Пользователь может щелкать по «шайбе», как по кнопке, или вращать ее, как регулятор громкости в радиоприемнике. Последняя функция позволяет плавно изменять различные настройки, которых особенно много при работе со звуком и видео.

Surface Studio работает под управлением ОС Windows 10, которая разрабатывалась как универсальная платформа и для компьютеров, и для планшетов. Надо отметить, что без этой «операционки» устройство вряд ли бы появилось.

Новинка — дорогой продукт (от 2999 до 4199 долларов по предзаказу). В ближайшее время такие устройства не заменят ни стандартные ПК, ни планшеты, а вот для инженеров, дизайнеров, аниматоров и других профессионалов, много работающих с графикой и видео, это интересное и современное решение. Из более-менее близких конкурентов есть только еще более нишевые сенсорные дисплеи Wacom Cintiq.