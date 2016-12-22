Отключите наушники

Алексей КУТОВЕНКО

Люди, опасающиеся вмешательства гаджетов в секреты частной и деловой жизни, теперь имеют очередной повод для беспокойства: новый компьютерный вирус превращает наушники в микрофоны.

Заклеенные скотчем микрофоны на деловых ноутбуках не такая уж паранойя, как может показаться на первый взгляд. В силу своей конструкции микрофоны реагируют на звуковые волны, даже когда материнское устройство отключено. Другое дело, что в выключенном состоянии электрический сигнал крайне слаб и требует различных приемов для незаметного снятия и усиления. Тем не менее в некоторых организациях принято физически отключать микрофоны в компьютерах.

Новый вирус, точнее демонстрирующий его концепцию и работу код, создан в Израиле. Авторы пошли еще дальше и использовали в качестве источника сигнала даже не микрофон или мобильную гарнитуру, а обычные наушники. Прототип программы назван Speake(a)r. Он способен снимать сигнал и записывать звук с наушников даже на устройствах, из которых штатный микрофон удален физически. Как оказалось, колебаний мембран в наушниках вполне достаточно для записи речи на расстоянии в несколько метров. Иными словами, одна пара наушников может контролировать целую комнату.

Такое нестандартное использование наушников в общем-то не новость. На YouTube можно найти немало любительских видео на эту тему. Новизна Speake(a)rзаключается в том, что он использует малоизвестную возможность широко распространенных звуковых микросхем производства компании RealTek — динамическую перенастройку выходного звукового канала во входной. Вполне возможно, что для таких атак уязвимы и аудио­чипы других производителей: в своих экспериментах разработчики просто не проверяли иное оборудование.

Проводя тестирование, авторы Speake(a)r использовали обычные наушники Sennheiser. В результате удалось не только записать голос на расстоянии 6 м, но и упаковать запись и отправить ее на удаленный сервер. Другими словами, наушники сработали как удобный дистанционно управляемый микрофон.

Распространенность чипов RealTek ставит под возможный удар огромное количество устройств. Это множество настольных компьютеров под управлением как Windows, так и MacOS, подавляющее большинство моделей ноутбуков.

Проблема действительно реальна. Speake(a)r продемонстрировал, что для безопасности только отключения микрофонов уже недостаточно — необходимо отключать все аудиоразъемы, работающие как на ввод, так и на вывод звука. Так что, возможно, отказ Apple от 3,5-миллиметрового разъема в последних моделях iPhone позволил не только сделать их чуть компактнее, но и повысить уровень безопасности.

Особенно беспокоит то, что, по утверждению разработчиков Speake(a)r, от такой атаки нельзя защититься путем установки какой-либо программы-заплатки. Дело в том, что использованная особенность звукового чипа — это не какой-то дефект или не замеченная вовремя «дыра», а осознанное инженерное решение. Поэтому, чтобы устранить найденную брешь в безопасности, понадобится перепроектировать или заменить непосредственно чипы в компьютерах, что технически возможно только в новых линейках оборудования и далеко не сразу.

К счастью, если подобные Speake(a)r вирусы покинут лаборатории и распространятся в реальном мире, для противодействия им достаточно будет убедиться, что при конфиденциальных переговорах рядом нет не только микрофонов, но и наушников.