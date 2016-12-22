Беларусь в миниатюре

Лариса МАЛАХОВА

Первый музей миниатюр «Страна мини», в котором экспонатами станут небольшие копии достопримечательностей Беларуси, откроется 24 декабря в столичном Дворце культуры профсоюзов.

Будет представлено 18 объектов. Среди них — Брестская крепость, Дворец Румянцевых-Паскевичей, Национальная библиотека, Мирский замок. Планируется, что ежегодно экспозиция будет пополняться 10—14 макетами и их общее количество дойдет до семидесяти.

Большая работа уменьшенного масштаба. «Плюс концепции в том, что это одновременно и туристический, и просветительский проект, — рассказывает автор идеи и директор музея Евгений Данилик. — Экспозиция будет повышать узнаваемость достопримечательностей Беларуси и побуждать посетителей — как наших земляков, так и зарубежных гостей — отправиться в путешествие по стране».

Все экспонаты не просто воспроизводят здания, но и отражают соответствующие эпохи. Так, в макете Лидского замка воссоздан средневековый рыцарский турнир, в макете Брестской крепости — самое начало войны. Есть среди экспонатов и утраченные архитектурные сооружения, например Кревский замок, воссозданный по единственной сохранившейся гравюре. В 2017 году в музее появится Ружанский дворец Сапегов.

Отбирала достопримечательности для экспозиции группа экспертов, состоящая из педагогов, историков, реставраторов, представителей туристической отрасли.

К созданию макетов подошли со всей серьезностью. Для каждого был подготовлен пакет проектно-сметной документации, на основании которого создавалась 3D-модель. Затем из фанеры, бумаги и пластика изготовлялись сами макеты.

«Любой объект труден по-своему, — делится секретами производства Евгений Данилик. — Несвижский замок состоит из 6 тыс. деталей. У Дворца Пусловских сложнейшая форма — много изгибов. Брестская крепость получилась очень монументальной: это один из самых трудоемких экспонатов, ведь при его создании уделяли внимание даже тому, куда будут падать деревья при взрывах. Не будет преувеличением сказать, что каждый выступ и отбитый камень отражен в макете».

Большое внимание команда уделяет детализации: читает книги, изучает документы и фотографии, чтобы не ошибиться ни при воссоздании архитектуры объекта, ни с выбором одежды его обитателей. На изготовление одного макета (средний размер — 1х1 м) требуется около 180 человеко-дней.

В музее предусмотрена интер­активная форма взаимодействия: гости смогут менять освещение каждого экспоната. Будут доступны услуги экскурсовода и аудиогид (мобильное приложение для Android и iOS). Продолжительность аудиозаписи о каждой достопримечательности — две-три минуты. Помимо информации об экспонатах, в запись включены полезные советы для туристов: как добраться до достопримечательности, где можно расположиться на ночлег и какие заведения общественного питания посетить. У партнера — туристического оператора можно будет заказать персональную экскурсию в понравившееся место.

«Судя по отзывам иностранных туристов, у белорусских музеев две весомые проблемы: незнание персоналом английского языка и низкий уровень сервиса и клиентоориентированности. В «Стране мини» большинство сотрудников говорят на английском языке, к тому же регламентированы все коммуникации, прописаны алгоритмы общения с посетителями. Нами движет амбициозная цель — создать самый дружелюбный и технологичный музей в Беларуси», — делится планами автор проекта.

К горячей мечте с холодной головой. Идея «Страны мини» возникла у Евгения Данилика во время прогулки по Верхнему городу и наложилась на впечатления от некоторых музеев в других странах. Благодатной почвой для реализации задумки стало желание сделать что-то полезное и заметное. Взвесив все за и против, успешный логист оставил карьеру в Москве, где он жил последние пять лет, и вернулся в Минск. Продолжая заниматься консалтингом в той же сфере, Евгений тратил на работу, связанную с созданием музея, до 60 % своего времени.

Романтическую, на первый взгляд, идею удалось реализовать только благодаря взвешенному подходу и трезвому расчету. Была сформирована команда единомышленников, разработан детальный бизнес-план, проанализирован мировой опыт, проведено сравнение с рынками других стран, по развитию туристической отрасли опережающих Беларусь, учтено максимальное количество факторов, способных повлиять на успешность проекта.

Затем пришлось пройти все регистрационные этапы, найти помещение с приемлемой арендной ставкой. Чтобы передать на аутсорсинг процесс изготовления макетов, Евгений Данилик изучил множество студий на постсоветском пространстве, и девять из них были приглашены к участию в тендере. Победителем стала одна из минских студий. От зарождения идеи до начала изготовления первого макета прошло 11 месяцев.

Без трудностей не обошлось. «Скажу честно: было два момента в апреле и июле 2016 года, когда количество нет, препятствий и дополнительных трудностей превысило все рамки. Но, как видите, это мы тоже пережили», — вспоминает директор музея.

По его словам, найти партнеров для социального проекта, который находится на стадии идеи, очень трудно. Поэтому было принято решение открыть музей за счет собственных средств.

«Сейчас диалог строится более конструктивно. Я вижу возросший интерес к проекту. Однако нужно понимать, что я открываю музей не с целью извлечения коммерческой прибыли. Следовательно, об инвестициях говорить неуместно, это — меценатство», — считает Евгений Данилик. Для привлечения средств в будущем планируется использовать такие инструменты, как краудфандинг, гранты, спонсорская поддержка.

В результативность своих усилий директор твердо верит: «Мировая практика свидетельствует, что музей становится самоокупаемым в том случае, если на входные билеты приходится не более 50 % в выручке. Остальное — это монетизация за счет сопутствующих сервисов и продуктов. В нашей финансовой модели и стратегии развития это учтено».

В планах, которые нам удалось выведать у Евгения Данилика, создание пространства для лекций и фотозоны, проведение воркшопов и мастер-классов, организация совместной работы с туристическими агентствами, продажа сувениров. «Я искренне верю в то, что музей будет успешным, так как он открывается с самыми благими намерениями и выполняет фундаментальную миссию», — резюмирует его создатель.