Рисованные сказки

Алена ЯКОВЕНКО

Сборник комиксов на белорусском языке о подвигах богатырей, воспетых в нашем фольклоре, готовится к печати в Минске.

Издание станет частью серии, создаваемой по мотивам белорусских народных сказок. Идея проекта принадлежит столичному экскурсоводу и художнику Яну Мельницкому. Рисованием комиксов он занялся еще семь лет назад, но лишь недавно вышли два его первых сборника общим тиражом в шестьсот экземпляров.

«У белорусского фольклора очень глубокое, философское начало, — рассказывает автор. — Это фундаментальный культурный пласт, органично вплетающийся в различные формы досуговой деятельности, искусство. В моих работах народное творчество обретает только иную форму — графического повествования. Большое внимание уделяется деталям, которые при ближайшем рассмотрении являют собой неотъемлемую часть сюжета.

В Европе и Америке над созданием комикса обычно работает команда узкопрофильных специалистов. Так, есть человек, который делает графический набросок, есть тот, кто обводит контур рисунка чернильной краской, есть раскадровщик и др. Я же все делаю сам, поэтому получается несколько дольше, зато ценность работы выше».

Комиксы, продолжает Ян Мельницкий, «это целый мир героев и антигероев, катализатор воображения, мозаика образов и реплик. Кстати, в основе любого мультфильма лежит комикс. Он может быть готовым пособием для операторов при выборе ракурса, установки света, деко­раций».

Если творческих наработок у художника хватило бы и на пять сборников, то финансовые возможности проекта простираются не так далеко. Деньги собирали, что называется, с миру по нитке. Благодаря добровольным взносам было накоплено более 2 тыс. долларов. Комиксы печатались в санкт-петербургской типографии, поскольку цены на полиграфические услуги в Беларуси оказались в разы выше. В результате, по подсчетам менеджеров проекта, даже с издержками на логистику экономия составила 15—20 %.

Хорошая верстка, качественные иллюстрации, мелованная бумага и твердый переплет делают издания долговечными и привлекательными. Каждый сборник включает семь комиксов на 23 страницах. Цена одного экземпляра — 6,5 руб. Как и уже две вышедшие, третья книга будет рассчитана на детскую аудиторию. Деньги на ее издание собираются посредством краудфандинга.

С творчеством Яна Мельницкого белорусы были знакомы и раньше. На протяжении последних полутора лет его комикс «Паўночная Беларусь» по мотивам произведения Яна Барщевского «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» публиковался на последних страницах журнала «Маладосць». Правда, такую форму сотрудничества вряд ли можно назвать удачной: комикс не тот жанр, который позволяет делить произведение на малые порции и доставлять их читателю с периодичностью раз в месяц. Автор планирует издать отдельной книгой и эту работу, но пока все упирается в отсутствие денег.

«Спрос на белорусскоязычный книжный продукт весьма ограничен, — поясняет владелец книжного интернет-магазина Kniger.by Роман Цимберов. — Выпуск же комиксов на русском языке подразумевает конкуренцию со стороны российских издательств, работающих на условиях франчайзинга с такими крупными международными компаниями, как Marvel Comics, Image Comics, Dark Horse Comics и др.

В Америке издание комиксов — давняя традиция. Это развитая индустрия, приносящая немалый доход. Целые поколения воспитывались на таком чтиве. У нас же нет самостоятельных издательств, работающих в данном направлении. Обычно это частные инициативы, существующие за счет спонсорской поддержки. Между тем крупные сетевые магазины неохотно идут на сотрудничество с мелкими издательствами, хотя последние часто предлагают интересные проекты. Таким образом, книжному рынку Беларуси необходим более гибкий маркетинг».

Недавно проектом Яна Мельницкого заинтересовались в Польше. Сейчас ведутся переговоры о творческом сотрудничестве. В планах автора не только продолжение работы над серией, но и проведение в Беларуси цикла мастер-классов по созданию комиксов для детей.