Падает Россия - падаем мы

Татьяна МАНЕНОК

Пик кризиса в РФ придется на март-апрель 2009 года



Правительство пока воздерживается от публичного обсуждения последствий мирового финансового кризиса для отечественной экономики. Правительство пока воздерживается от публичного обсуждения последствий мирового финансового кризиса для отечественной экономики.

Эксперты считают, что в этой ситуации Беларусь должна определиться с приоритетами дальнейшего развития.



В Минске 25 ноября прошла Международная практическая конференция, в повестке которой значилась актуальная тема кризиса и его последствий для отечественной экономики. Затравкой серьезной дискуссии мог бы стать анонсированный доклад представителя белорусского МИДа - "Влияние мирового финансового кризиса на экспортную деятельность белорусских предприятий и рекомендации по минимизации возможных потерь". Однако без объяснения причин данный доклад был снят с обсуждения.

Беларусь по-прежнему "всеядна".



То, что кризисная тема больше всего беспокоит аудиторию, стало очевидно после выступления генерального директора центра стратегического развития "Маркетинговые системы" Анатолия Акантинова. Его сразу же атаковали вопросами, ответы на которые участникам конференции хотелось получить не только от эксперта, но и от профильных чиновников. Однако их в зале не оказалось.



Кризис однозначно не мог обойти стороной Беларусь, отметил А. Акантинов. Еще бы: если 48,3% товарооборота Беларуси приходится на РФ, то очевидно: "падает Россия - падаем и мы". Пик кризиса в России будет наблюдаться в марте-апреле 2009 года, поэтому предприятиям нужно серьезно анализировать ситуацию на российском рынке и адекватно на это реагировать, констатировал эксперт.



По его словам, больше других в условиях кризиса пострадают металлургия, машиностроение, строительство и т. д. - "все то, что дальше от человека". Более устойчивыми окажутся предприятия отраслей, "зависящих от кошелька потребителя", - пищевая и фармацевтическая промышленность, связь и общественный транспорт.



Очевидно, что кризис ударит по промышленному сектору, который наиболее зависим от российского рынка. Ведь в 2009 году в РФ, согласно планам Минэкономики, будет поставлено 23% производимых в Беларуси синтетических смол и пластмасс, 39,5% полиэтилена, 47% волокон и нитей химических, 44,6% шин, 24,7% проката черных металлов, 72,3% металлорежущих станков, 60,8% грузовиков, 36% тракторов, 73,4% автобусов, 48,9% кормоуборочных и 29% зерноуборочных комбайнов, 42,5% древесноволокнистых плит, 28,7% бумаги и 22,3%- картона, а также 84% экспортируемого цемента и 80% асбестоцементных листов, 59% стекла.



Влияние кризиса уже почувствовали отечественные гиганты - БМЗ, МАЗ, БелАЗ, склады которых пополняет продукция в "надежде, что это когда-то продастся". На самом деле в результате замораживаются ресурсы, что еще более усугубляет финансовую ситуацию, отметил выступающий.

