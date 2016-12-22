«Фамильное серебро» поблекло и подешевело

Валерий Алексеев

Статистика свидетельствует о прямой зависимости успехов машиностроения от масштабов бюджетной поддержки.

Белорусское машиностроение всегда входило в список «фамильного серебра» — предприятий, к которым руководство страны относилось с особым трепетом, причисляя их к главным активам страны. За двадцать лет ситуация изменилась: «серебро» сильно упало в цене и поблекло. Как вернуть ему прежний блеск, обсуждали на прошлой неделе на совещании у президента. Машиностроителям поставили в упрек снижение объемов производства, недостаточно активную работу на внешних рынках, но пообещали помочь оборотными средствами. По итогам совещания президент потребовал от отрасли настроиться на военный лад и задействовать все огромные резервы, которые у нее есть.

Минский завод колесных тягачей — наименее проблемное предприятие в машиностроении. Фото БЕЛТА

К 2020 году Минпром планирует восстановить объемы машиностроительного производства и экспорта до уровня 2013 года, а затем обеспечить рост. Он будет обу­словлен не только переходом на «военное положение», о котором говорил президент, но и масштабными вливаниями в отрасль.

Двадцать шестого ноября на Дне «Амкодора» в Логойске вице-премьер Владимир Семашко заявил, что до 2030 года в холдинги Минпрома планируется вложить 9,1 млрд долларов. Вероятнее всего, речь идет о китайских деньгах. Так, холдинг «Амкодор» уже заключил соглашения с китайскими CITIC Group и Sinomach о строительстве новых совместных производств тракторов, экскаваторов, фронтальных погрузчиков, а также комплектующих для них, в том числе гидравлических систем.

Кроме того, Владимир Семашко анонсировал начало строительства в 2018 году завода по производству коробок передач, которые будут устанавливаться на технику отечественного производства. Сейчас трансмиссия часто закупается за рубежом.

Машиностроителей тянул бюджет

Белорусское машиностроение не первый раз демонстрирует резкое падение объемов производства и экспорта. Финансовый кризис 2008 года, который привел к девальвации валют, в том числе российской, а также к рецессии в мировой экономике, не прошел не замеченным оте­чественной промышленностью. Если в 2008 году в Беларуси было произведено 69,2 тыс. тракторов, то в 2009-м, когда мир, в том числе Россия, в полной мере ощутил последствия финансового кризиса, — только 51,2 тыс. Еще заметнее упали объемы выпуска грузовиков — с 26,3 до 11,5 тыс. единиц. Точно так же обвалились и объемы экспорта: в 2009 году поставки тракторов и седельных тягачей уменьшились на 21,3 тыс., до 41,3 тыс. штук, грузовиков — в 3,5 раза, до 3 тыс. единиц.

В последующие годы началось восстановление и производства, и поставок за рубеж. Правда, все происходило не без государственной поддержки. Объемы заметно подскочили с 2011 года, когда в Беларуси началась очередная пятилетка, в основу планов на которую легли программы модернизации отраслей, и увеличились объемы строительства.

Для машиностроения важнейшей стала госпрограмма развития АПК, которая предусматривала инвестиции в обновление машинно-тракторного парка. Предполагалось, что аграриям будут ежегодно поставлять около 1500 комбайнов, 2000 тракторов, 800—1000 грузовых автомобилей, 500 погрузчиков. Однако уже в 2012 году объемы закупок начали корректировать: вместо полутора тысяч комбайнов сельхозорганизации закупили 358, вместо 2000 тракторов — 753, вместо 800 грузовиков — только 98.

Аналогичным образом корректировались планы закупок и в последующие годы. В 2013-м на обновление парка было направлено больше всего — 5,46 млрд руб., однако в натуральном выражении закупки также были далеки от показателей, под которые явно планировались объемы производства, что не могло не сказаться на финансовом положении машиностроителей.

Впоследствии, по мере нарастания проблем в АПК, финансирование программы закупок современной техники сокращалось, падали и объемы. Так, в планах закупок на 2014 год грузовые автомобили, некоторые виды погрузчиков и маломощные тракторы отсутствовали вовсе.

В комментарии для белорусского телевидения Владимир Семашко отметил, что за последние семь лет АПК купил у машиностроителей техники на 7,9 млрд долларов. Остальное (две трети из 23,7 млрд долларов выпущенной продукции), по словам вице-­премьера, было продано на экспорт. Однако не стоит забывать, что внутренний спрос на отечественную технику генерировал не только АПК, но и строительство, а также другие отрасли.

Как только в 2014 году государство начало сокращать расходы, в том числе на госпрограммы модернизации АПК, поддержку льготного строительства жилья, прибыли машиностроителей сменились убытками. Показательно, что предприятия, в меньшей степени привязанные к внутреннему рынку (БЕЛАЗ и МЗКТ), имеют лучшие показатели.

Нефть всему виной

Дополнительным вызовом стало начавшееся в 2014 году снижение цен на сырьевые товары и сельхозпродукцию. С 2013-го стабильно снижаются объемы экспорта. Минимальных значений они достигли в прошлом году. Большая часть альтернативных адресов экспорта (помимо РФ, которая является основным рынком сбыта) также представлена странами с высокой зависимостью от состояния рынка сырья. Так же, как и Россия, в 2014—2015 годах они не были склонны к увеличению расходов на инвестиционные товары, к которым относится и продукция машиностроения.

Хорошая иллюстрация — экспорт самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья (данный код ТН ВЭД используется и для карьерных самосвалов). В 2013 году за рубеж была поставлена 381 машина на 155,7 млн долларов, в 2014-м — только 65 единиц на 11,8 млн долларов. В 2015 году, когда на рынке наступила определенность и деньги начали инвестировать в новые программы, в том числе в РФ в крупные стройки, экспорт восстановился до 461 машины на 218 млн долларов.

В этом году, судя по статистике за три квартала, результат 2015-го будет превзойден. Уже сейчас поставлено 515 самосвалов на 238,4 млн долларов. При этом одинаковыми темпами растет экспорт и в Россию, и за пределы СНГ.

Модернизация будет вечной

На совещании у президента был затронут еще один вопрос — качество белорусской техники. В годы, когда госпрограмма обновления машинно-тракторного парка обеспечивала отечественную промышленность стабильным сбытом, машиностроители имели возможность выводить на рынок относительно сырые продукты. Дискуссии между представителями Минсельхозпрода и Минпрома по вопросам улучшения качества техники редко становятся достоянием общественности. Однако взаимные претензии есть. Наверное, главный инженер любого сельхозпредприятия может рассказать свою историю о том, как новые модели тракторов, комбайнов или машин доводились уже после выхода на рынок.

Кроме того, необходимость постоянно снижать себестоимость часто вынуждает использовать не самые надежные комплектующие. Как результат, в сегменте, в котором отечественная техника всегда имела сильные позиции (соотношение «цена — качество»), возникают проблемы с конкурентоспособностью не только по цене, но и по качеству.

Надо отметить, что технологии производства также шагнули вперед, а отечественные машиностроительные предприятия не проводили столь масштабную модернизацию, как, например, пищевая промышленность. Понятно, что в случае с производством сложной техники такая модернизация потребует намного больше средств. Возможно, теперь ее помогут провести китайские партнеры.