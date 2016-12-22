Будущее промышленности – за «облаками»

Валерий Алексеев

Мировые лидеры машиностроения уже переживают четвертую промышленную революцию, тогда как отечественные производители еще не в полной мере осознали, что это такое.

В 2016 году в дискуссиях появился термин «промышленность 4.0». Концепция 4.0 предполагает более тесную интеграцию традиционных отраслей и информационных технологий, Интернет вещей, дигитализацию экономики.

Промышленность 4.0 должна выпускать продукт 4.0 для потребителя 4.0.

Безусловно, новые технологии способны оптимизировать некоторые производственные и бизнес-процессы. В частности, предполагается, что в производственной цепочке будущего предприятия смогут взаимодействовать между собой даже при минимальном участии человека. Автоматизированные системы будут размещать заказы на изготовление и поставку комплектующих, обеспечивать их доставку и т. п.

Однако промышленность 4.0 должна выпускать и продукт 4.0 для потребителя соответствующей версии, который будет работать в рамках инфраструктуры 4.0. Лидеры мирового сельхозмашиностроения уже движутся по этому пути. Так, американская компания John Deere стала фулл-лайнером — производителем, выпускающим весь шлейф техники для растениеводства — от обработки поч­вы до уборки урожая, а также самоходные машины.

Сегодня «подключенные» версии техники данной марки способны передавать по беспроводной связи или путем обмена данными на физических носителях информацию в облачный сервис управления фермой MyJohnDeere.com. С помощью него фермер может работать и с местным дилером компании и заказывать запчасти или другие сервисы.

Несколько иным путем пошли в Claas. Компания стоит за европейским облачным сервисом 365FarmNet, который представляет собой программу управления фермой. С ее помощью можно отслеживать производственные процессы, рыночную информацию и даже раздавать поручения подчиненным — задания придут на смартфон. В отличие от решения John Deere, 365FarmNet — открытая платформа, к которой уже подключились большинство немецких и ряд европейских производителей сельхозтехники.

Для систем подобного рода необходим постоянный доступ в Интернет, желательно идеальное покрытие территорий мобильной связью. Названные облачные проекты вышли на рынок два-три года назад, а начали развиваться еще раньше.

Создание продукта 4.0 требует и времени, и довольно больших инвестиций. По силам ли затраты отечественной отрасли? Ведь придется не только создать новые продукты, но и полностью изменить систему их продаж, подходы к маркетингу. Наконец, остается открытым вопрос с потребителем: аграрии из развивающихся стран далеко не всегда готовы к подобным продуктам технологически. Ситуация в транспортной сфере и строительстве несколько лучше, однако там есть другие вызовы.

Между тем ведущие производители, которые раньше были сосредоточены на рынках развитых стран, все чаще обращают внимание на развивающиеся, где темпы роста в скором времени будут выше. Специально для этих рынков компании разрабатывают упрощенные модели с двигателями «Евро-2» и «Евро-3», цены на которые будут близки к белорусским.

Освоение новых рынков, в том числе Африки, выглядит стратегически верным решением, но предполагает тяжелую работу в новых условиях, налаживание связей, создание сервиса и требует значительных инвестиций, помимо модернизации. Об этом ни на совещании, ни после него не было сказано ни слова.

Как показывает опыт масштабной модернизации в АПК за кредитные ресурсы, мгновенного эффекта она не дает, зато способствует наращиванию обязательств предприятий. В промышленности отдачу от модернизации можно получить быстрее, правда, обязательства также увеличатся, а ведь они и без того значительны. Так, по итогам 2015 года долгосрочные обязательства ОАО «Гомсельмаш» достигли 6,3 трлн руб., что почти в три раза больше полученной предприятием выручки. Для сравнения: около 30 % от годовой выручки составили обязательства МАЗа и МТЗ.n