Валерий Алексеев

С 2015 года условия работы белорусских машиностроителей на российском рынке усложнились. В ближайшей перспективе изменения ситуации не просматривается.

Долгое время отечественные машиностроители чувствовали себя хозяевами на российском рынке. Действительно, для белорусских предприятий был открыт доступ к госзаказу, они пользовались другими преференциями, которые позволяли рассматривать выпущенную ими технику как произведенную в России.

Однако в 2015 году ситуация начала меняться. Столкнувшись с падением цен на нефть, а также обострив геополитическую обстановку в мире, руководство РФ стало обращать больше внимания на собственного производителя.

Постепенно МАЗ оттеснили от участия в российских госзакупках, с 2014 года на белорусские грузовики распространяется утилизационный сбор. При этом производители из РФ продолжают получать не только госзаказы, но и прямую поддержку.

Изменилась российская политика и в отношении западных производителей. Последние в 2015—2016 годах заключили ряд сделок, в рамках которых получили определенные привилегии в обмен на открытие сборочных производств на территории нашей восточной соседки. Так поступил немецкий сельскохозяйственный гигант Claas, еще раньше активно сотрудничать с КАМАЗом начал Daimler.

Положение белорусских автомобилестроителей на российском рынке хуже, чем производителей тракторов и сельхозтехники. Во-первых, у МАЗа есть сильный конкурент — КАМАЗ. Российские же конкуренты МТЗ часто выступают в узком сегменте рынка (например, энергонасыщенных тракторов). Кроме того, они являются частью групп, которые также занимаются выпуском военной техники, следовательно, тракторостроение для них не всегда является приоритетом. Техника западных марок, даже собираемая в РФ, пока остается весьма дорогой, так как чаще всего там реализована крупно­узловая сборка. Однако по мере локализации производства ценовое предложение западных конкурентов будет становиться более конкурентоспособным.

Тракторный завод отличает от автомобильного еще и более диверсифицированный экспорт. Если в структуре экспорта грузовых автомобилей на долю РФ приходится 74,2 %, то сельскохозяйственных тракторов — только 37,7 %, а с учетом всех видов тракторов и седельных тягачей — 40,5 %.

В следующем году правительство России намерено продолжить поддержку отдельных отраслей промышленности. На прошедшем на неделе совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева было дано поручение проработать такие меры для автомобильной и легкой промышленности, а также для сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, то есть для тех же отраслей, речь о которых шла и на совещании у президента Беларуси.

В 2016 году на поддержку промышленности в РФ было выделено 195 млрд рос. руб. (около 3 млрд долларов). Такая же сумма может быть направлена на эти цели и в следующем году. Уже точно известно, что программы утилизации и trade-in для автопрома продолжатся.