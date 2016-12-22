Государство продолжает занимать

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 35,5 млрд руб. и по сравнению с началом года увеличился на 2,6 млрд руб., или на 8 %, сообщил Минфин.

В последние два месяца соотношение величины госдолга и ВВП не меняется (38,8 %), однако по сравнению с началом года этот показатель прибавил 6,3 п. п., что связано не только с увеличением долга, но и с падением темпов экономического роста. Максимальная задолженность была зафиксирована в апреле.

Ноябрь стал рекордным для внешнего государственного долга, отношение которого к объему ВВП составило 28,1 %. Пока Беларусь не достигла критического для данного показателя уровня, который равняется 50 %. Однако если динамика сохранится, это повысит вероятность возникновения риска неплатежей и ухудшения международных кредитных рейтингов.

В октябре рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг Беларуси на уровне B-/B со стабильным прогнозом. Эксперты по-прежнему отмечают зависимость страны от внешнего финансирования и ожидают дальнейшего снижения темпов экономического роста.

С начала года внешний долг Беларуси также заметно увеличился и на 1 ноября достиг 13,465 млрд долларов, что превышает январский уровень на 1019,1 млн долларов, или на 8,2 % .

Программой социально-экономического развития установлено пороговое значение соотношения внешнего государственного долга к ВВП — 25 %. Однако начиная с мая текущий показатель (как отмечалось выше, в ноябре он достиг 28,1 %) превышает пороговый уровень. С учетом роста данного показателя и стратегии сокращения внешнего финансирования до 2020 года возможностей для достижения нормативов, установленных программой, становится все меньше.

С начала года были привлечены внешние государственные займы на 1613,7 млн долларов и погашены долги на 719,2 млн долларов. Из них 36,8 % (264,8 млн долларов) было перечислено Евразийскому фонду стабилизации и развития, 33 % (237,5 млн долларов) — правительству России.

Внутренний государственный долг тоже увеличивался, пусть и не такими высокими темпами. В январе — октябре он прибавил 0,1 млрд руб., или 0,5 % с начала года. Правда, по сравнению с предыдущим месяцем отмечено существенное уменьшение задолженности — на 346,2 млн руб.

Пороговое значение соотношения внутреннего государственного долга к ВВП, определенное Программой социально-экономического развития, — 20 %. Сейчас Беларусь имеет резерв по этому показателю: текущее значение в два раза меньше порогового.

Внутренний долг сформировался за счет размещения внутри страны государственных валютных и рублевых облигаций для юридических и физических лиц соответственно на 1374,6 млн долларов и 526,9 млн руб. По ранее выпущенным облигациям выплачено 1419 млн долларов и 599,2 млн руб.

С учетом увеличения государственного долга рассчитывать на снижение нагрузки на экономику не приходится. Значительная доля внешних займов в иностранной валюте и долгосрочный период выплат приводят к длительному обслуживанию долга за счет республиканского бюджета и валютной выручки.

Поскольку пороговое значение соотношения платежей к доходам бюджета и валютной выручке составляет 10 %, а на начало 2016 года данный показатель равнялся 7,9 % (без учета погашения внешних краткосрочных займов), в 2017-м возможно превышение пороговой отметки и увеличение доли платежей за счет привлечения новых займов.