Облигации давят на бюджет

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22 декабря 2016
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№ 45 (1227)
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В 2017 году государство должно погасить только рублевых облигаций на 158,6 млн руб.
В январе — октябре реализованы государственные облигации в иностранной валюте на 1125,5 млн долларов, в белорусских рублях — на 143,2 млн руб. Через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продано 26,7 % государственных ценных бумаг в иностранной валюте и 58,1 % — в национальной. Сейчас для покупки доступны государственные облигации 292-го выпуска в белорусских рублях.
На 25 ноября неразмещенный остаток составил 14,59 млн руб., или 29 % от объема выпуска. Приобрести облигации можно до 29 декабря нынешнего года. Дата погашения — 27 марта 2019 года. Процентный доход равен ставке рефинансирования, он выплачивается раз в шесть месяцев.
На 1 ноября текущего года в обращении находятся долгосрочные государственные облигации в национальной валюте на 1577,7 млн руб. (табл. 1). Погашение данных облигаций запланировано на 2016—2030 годы. За этот период придется выплатить процентный доход и номинальную стоимость облигаций.
Срок погашения основного объема облигаций — 2024—2030 годы, однако, как видно из таблицы 2, уже в 2017 году государству предстоят значительные выплаты — 158,6 млн руб. Правительство анонсировало дополнительный выпуск в обращение облигаций в 2017 году, что в конечном счете еще больше увеличит размер госдолга.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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