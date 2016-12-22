Облигации давят на бюджет

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

В 2017 году государство должно погасить только рублевых облигаций на 158,6 млн руб.

В январе — октябре реализованы государственные облигации в иностранной валюте на 1125,5 млн долларов, в белорусских рублях — на 143,2 млн руб. Через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продано 26,7 % государственных ценных бумаг в иностранной валюте и 58,1 % — в национальной. Сейчас для покупки доступны государственные облигации 292-го выпуска в белорусских рублях.

На 25 ноября неразмещенный остаток составил 14,59 млн руб., или 29 % от объема выпуска. Приобрести облигации можно до 29 декабря нынешнего года. Дата погашения — 27 марта 2019 года. Процентный доход равен ставке рефинансирования, он выплачивается раз в шесть месяцев.

На 1 ноября текущего года в обращении находятся долгосрочные государственные облигации в национальной валюте на 1577,7 млн руб. (табл. 1). Погашение данных облигаций запланировано на 2016—2030 годы. За этот период придется выплатить процентный доход и номинальную стоимость облигаций.

Срок погашения основного объема облигаций — 2024—2030 годы, однако, как видно из таблицы 2, уже в 2017 году государству предстоят значи­тельные выплаты — 158,6 млн руб. Правительство анонсировало дополнительный выпуск в обращение облигаций в 2017 году, что в конечном счете еще больше увеличит размер госдолга.

Государственные облигации в иностранной валюте, находящиеся в обращении на 1 ноября 2016 года, номинированы в долларах (2490 млн долларов), евро (1758 млн евро) и российских руб­лях (162 млн рос. руб.). Все они являются долгосрочными и были выпущены в 2012—2016 годах. Срок погашения облигаций, номинированных в евро и долларах, растянется на 2016—2030 годы (табл. 3). Весь объем государственных ценных бумаг в российских рублях будет необходимо погасить к 2030 году.