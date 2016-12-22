Чем заменить кредит

Любовь БАХУРЕВИЧ

Консервативность компаний сдерживает развитие долевых способов финансирования бизнеса в Беларуси.

К такому выводу пришли участники дискуссии на тему «Альтернативные способы финансирования. Если не кредит, то что?», прошедшей в конце ноября в Минске. Участие в ней приняли управляющий партнер международной юридической фирмы COBALT в Беларуси Дарья Жук и партнер COBALT в Литве Аквиле Босайте.

Белорусский бизнес не до конца понимает специфику и преимущества привлечения инвестиций путем выпуска корпоративных облигаций, считают эксперты.

Одной из альтернатив привычным кредитам эксперты считают долевое финансирование. Оно отличается от долгового тем, что кредитор предоставляет средства не в виде займа, а выкупает доли, акции или ценные бумаги должника и тем самым становится его парт­нером. Соответственно, кредитор получает доход не в виде процентов по кредиту, а через получение дивидендов или обратную продажу этих акций, долей или ценных бумаг по более высокой цене.

«При долевом финансировании мы видим более комплексные отношения, где кредитор заинтересован в совместном развитии бизнеса должника», — отметила Дарья Жук.

Перспективным направлением финансирования, альтернативного кредитному, присутствовавшие на мероприятии эксперты назвали рынок ценных бумаг. Белорусский бизнес не до конца понимает специфику и преимущества данной формы финансирования, полагает Дарья Жук. Эксперт признала, что на пути широкого внедрения в практику этого метода есть и объективные преграды, в частности невысокая эффективность отечественных компаний. Выпускающая корпоративные облигации компания должна быть привлекательна для инвестора в финансовом плане, чтобы обеспечить облигации залогом или банковской гарантией, а также иметь сильное корпоративное управление и вести отчетность по международным стандартам.

Управляющий партнер COBALT в Беларуси подчеркнула, что данный инструмент предназначен для эффективно работающих компаний. «В Европе это тренд, и это нормально: привлекать финансирование, даже когда у тебя все хорошо. Например, компания начинает новый инвестиционный проект, и чаще всего ее собственное участие там не превышает 20—30 %, все остальное — это заемные средства. Наши же компании чаще всего ищут деньги тогда, когда совсем все плохо, когда их финансовое положение таково, что они практически на грани банкротства», — считает Дарья Жук.

По ее мнению, сейчас в Беларуси благоприятные условия для развития рынка ценных бумаг и государство заинтересовано в его дальнейшем развитии. «Если проанализировать изменения в законодательстве в 2016 году, четко видно: все направлено на развитие рынка корпоративных облигаций, — объясняет Дарья Жук. — К примеру, доход, полученный инвестором от продажи ценных бумаг, не облагается налогом до 2020 года. Также налогом не облагается и доход от акций, обеспеченных иностранными депозитарными расписками». Эксперт уверена в том, что компаниям нужно просто проверить, как работает этот инструмент, и понять, что применять его на практике нетрудно.

Аквиле Босайте отметила еще один тренд: популярность набирает венчурное финансирование. Эта форма долевого финансирования связана с долгосрочным (пять-семь лет) высокорисковым инвестированием. Банки не хотят поддерживать деньгами венчурные проекты, поскольку те чаще всего представляют собой просто идею, которая, возможно, не выстрелит. Как писала «БР», в Беларуси пока нет юридической базы для венчурного финансирования. Правда, уже есть первые бизнес-ангелы, которые вкладываются в стартапы.

«Мы помогаем венчурным фондам искать что финансировать. Беларусь для нас является очень привлекательной страной в этом смысле. Есть интерес в том, чтобы привлечь прибалтийские деньги в белорусские проекты. Например, в этом направлении уже активен Hi-Tech-Park», — рассказала Аквиле Босайте. Правда, по ее словам, в Литве самым востребованным способом привлечения средств в бизнес остается банковское кредитование. В соседней стране кредиты гораздо доступнее, чем у нас, — 2—4 % годовых.

Тем не менее Дарья Жук предостерегла от кредитования, не проработанного экономически. Нужно помнить, что в случае обращения белорусских компаний в иностранные банки за кредитованием к этим 2—4 % добавляется, как правило, стоимость страховки и оценки бизнеса.

«Кредитор хочет быть уверен в компании, в которую вкладывает средства, а анализ состояния компании стоит денег, поэтому, может быть, для кого-то и финансирование в локальном банке окажется сопоставимым по стоимости кредитных ресурсов, но другое дело, что крупный кредит получить достаточно сложно», — сказала управляющий партнер COBALT в Беларуси.