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Причина падения темпов экономического роста не в уменьшении объемов переработки российской нефти, а в несостоятельности бизнесмоделей белорусских предприятий в новых условиях.
Таков вывод экспертов Центра экономических исследований BEROC, сделанный в квартальном обзоре белорусской экономики.
Все больше индикаторов указывают на то, что падение носит не конъюнктурный, а структурный характер, констатируется в обзоре. Все больше предприятий (особенно государственных) признают, что проблемная задолженность — это не конъюнктурное ухудшение их финансового положения, а свидетельство несостоятельности бизнес-моделей данных хозяйствующих субъектов в новых условиях, к которым относятся, в частности, усиление конкуренции и ограничение господдержки. Следствием этого становится не просто временный отказ от инвестиций или производства, а коренной пересмотр всей бизнес-модели вплоть до сворачивания производственных мощностей.
В такой ситуации концепция «быстрого управляемого очищающего спада», которая де-факто была принята на вооружение экономическими властями, терпит фиаско. Это означает, что с большой степенью вероятности рецессия продолжится и в 2017 году.
Длительное нахождение экономики в состоянии рецессии негативно сказывается и на благополучных предприятиях: ухудшаются их возможности по обслуживанию долгов. Это порождает угрозу новой волны циклического спада через формирование порочного круга «рецессия — долговой кризис».
Попытка государства избавиться от плохих долгов путем создания Агентства по управлению активами кажется экспертам малоэффективной, поскольку в большей степени решает проблемы «Белагропромбанка», обремененного кредитами, которые были предоставлены неплатежеспособным сельхозпредприятиям.По мнению экспертов BEROC, продолжение экономического спада предопределяет инвестиционная депрессия. «На фоне неблагоприятных ожиданий роста в будущем инвестиции становятся все менее привлекательными для бизнеса. Еще больше усугубляют ситуацию высокие реальные процентные ставки. В результате инвестиционный спрос прочно вошел в депрессивное состояние и пока не демонстрирует каких-либо позитивных сигналов», — констатируется в докладе.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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