Долги не молодеют

Просроченные долги по кредитам за сентябрь увеличились на 5,3 %, свидетельствуют данные Белстата.

На 1 октября просроченная задолженность по кредитам и займам организаций Беларуси (без учета микро- и малых вневедомственных организаций) составила 2782,2 млн руб. За девять месяцев года она увеличилась на 87,9 %. Общая задолженность по кредитам и займам на 1 октября достигла 59 270,2 млн руб. Это на 4,4 % больше, чем на 1 января, но на 0,6 % меньше, чем на 1 сентября.

С начала года просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 19,5 %, до 6931,1 млн руб., правда, по сравнению с 1 сентября она уменьшилась на 0,04 %. На 1 октября кредиторская задолженность в целом составила 38 333,3 млн руб., или на 8,6 % больше, чем на 1 января, но на 0,4 % меньше по сравнению с аналогичным показателем на 1 сентября.

Увеличилась и внешняя просроченная кредиторская задолженность — на 2,6 % с начала года. На 1 октября она достигла 1220,5 млн руб. Правда, за сентябрь снизилась на 3,7 %. Общая внешняя кредиторская задолженность составляет 8696,8 млн руб., причем наблюдается тренд на снижение: с начала года — на 2,7 %, за сентябрь — на 5,9 %.

На 1 октября просроченная дебиторская задолженность достигла 7270,2 млн руб. Она увеличилась на 20,3 % по сравнению с 1 января и на 0,6 % по сравнению с 1 сентября. Общая дебиторская задолженность составила 29 723,3 млн руб. Это на 10,2 % больше, чем на 1 января, и на 0,6 % больше, чем на 1 сентября.

С начала года внешняя просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 2,5 %, до 1019 млн руб., причем с 1 сентября она сократилась на 5 %. В целом внешняя дебиторская задолженность уменьшилась с начала года на 2,1 %, до 6807,2 млн руб., в сентябре — на 4,6 %.

По данным Белстата, 31,1 % организаций Беларуси не имеет собственных оборотных средств. Еще у 12,1 % хозяйствующих субъектов их уровень ниже нормативного.

К 1 октября количество убыточных организаций достигло 1592, что составляет 21 % от общего числа субъектов хозяйствования. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество убыточных предприятий увеличилось на 187, или на 2,4 п. п.