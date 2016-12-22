Исследование «Практика взаимодействия с иностранными контрагентами»

Четверг
22 декабря 2016
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№ 45 (1227)
3-9 декабря 2016 г.
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45 (1227) 3-9 декабря 2016 г.
Коллеги! Приглашаем Вас принять участие уже в традиционном исследовании, проводимом Образовательным центром «Профессиональный интерес» совместно с редакцией журнала «Юрист».
Данное исследование посвящено практике взаимодействия с иностранными контрагентами, взысканию внешней дебиторской задолженности, рассмотрению внешнеторговых споров, работе иностранных судебных органов и др.
Для того, чтобы принять участие в исследовании, Вам необходимо пройти по ссылке http://bit.ly/2grvz2M и ответить на предлагаемые вопросы.
Исследование проводится в рамках конференции на тему «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ», которая состоится 15 декабря 2016 года.
Подробная информация о конференции на http://profint.by/obrazovatelnie-meropriyatiya/15122016 и по телефонам +375 17 261 69 03, 261 67 58, +375 25 799 98 82.
Регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке http://profint.by/regevent
Благодарим Вас за участие!
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