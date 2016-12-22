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Исследование «Практика взаимодействия с иностранными контрагентами»

45 (1227) 3-9 декабря 2016 г.

Исследование «Практика взаимодействия с иностранными контрагентами»

Коллеги! Приглашаем Вас принять участие уже в традиционном исследовании, проводимом Образовательным центром «Профессиональный интерес» совместно с редакцией журнала «Юрист».

Данное исследование посвящено практике взаимодействия с иностранными контрагентами, взысканию внешней дебиторской задолженности, рассмотрению внешнеторговых споров, работе иностранных судебных органов и др.

Для того, чтобы принять участие в исследовании, Вам необходимо пройти по ссылке http://bit.ly/2grvz2M и ответить на предлагаемые вопросы.

Исследование проводится в рамках конференции на тему «ВЭД: практика взаимодействия с иностранными контрагентами из России, Балтии и стран СНГ», которая состоится 15 декабря 2016 года.

Подробная информация о конференции на http://profint.by/obrazovatelnie-meropriyatiya/15122016 и по телефонам +375 17 261 69 03, 261 67 58, +375 25 799 98 82.

Регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке http://profint.by/regevent

Благодарим Вас за участие!

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