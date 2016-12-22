ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРИЗНАНИЯ «НАРОДНАЯ МАРКА» БЕЛАРУСИ

1 декабря состоялась торжественная Церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка», на которой были объявлены победители, призеры и финалисты Премии в сфере продовольственных, непродовольственных товаров и услуг по мнению белорусских потребителей.

Премия проводится под патронажем Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Бренды-победители были определены путем открытого голосования жителей Беларуси. Анкеты для голосования были размещены в печатных СМИ и в сети интернет. Тираж только печатных анкет составил более 2 млн. экземпляров. Анкета была открытой, и не содержала вариантов ответа. Среди участников голосования был разыгран призовой фонд Премии «Народная Марка» - 100 серебряных и 10 золотых слитков. Всего было допущено к участию в розыгрыше более 5,5 тысяч анкет. Среди голосующих – примерно 60% - женщины, 40% - мужчины; около 37% от принявших участие в голосовании входят в возрастную группу 25-34 лет, еще 23% - в возрасте 35-44, примерно по 13% - возрастные группы до 24-х лет, 45-54, 55+. Наибольшую активность проявили жители Минска – 24% от числа принимавших участие в голосовании, из остальных областей Беларуси было получено примерно одинаковое количество анкет – около 13% от каждой из областей.

Победители определялись простым большинством в каждой из номинаций Премии. Для присуждения титула «Народная Марка» необходимо было набрать не менее 15% голосов от количества проголосовавших. Данные голосования утверждались на заседаниях Наблюдательного Совета, в состав которого входили представители Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, общества защиты прав потребителей, телеканала ОНТ и других СМИ, представители исследовательских компаний, представители профессионального рекламного и маркетингового сообщества, члены Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА).

Всего объявлен 61 бренд-победитель, эти бренды сформировали своеобразный «клуб» обладателей титула «Народная Марка», продукции и услугам которых отдали предпочтения белорусские потребители. Всего среди участников - 107 брендов в 76 номинациях, что стало рекордным показателем за все время существования Премии. Полный список победителей, призеров и финалистов представлен ниже.

Можно отметить, что белорусы больше доверяют брендам старой формации. Так, среди победителей – около 85% созданы до 2000 года. Зачастую, отрыв бренда лидера от остальных конкурентов составляет десятки процентов. В среднем, первая тройка призеров в каждой номинации набирает около 83% голосов. Тем не менее, призеры и финалисты Премии также принимают активное участие и стремятся завоевать сердца потребителей. Важно, что многие белорусские предприятия проводят такую маркетинговую политику, поскольку именно в кризисные времена потребители чаще меняют свои предпочтения и переходят на другие товары и бренды.

Телеверсию Церемонии награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка» можно будет увидеть в эфире телеканала ОНТ в период новогодних праздников.

Помимо основных наград Премии, были учреждены специальные призы от Министерства антимонопольного регулирования и торговли «За активное участие в освоении импортозамещающей продукции и ее продвижение на потребительском рынке республики». Таких дипломов были удостоены ОАО "Савушкин продукт" - молочные продукты, йогурты; холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» - производитель сырков глазированных; СП «Санта-Бремор» -

замороженные полуфабрикаты; ООО «Релуи Бел» - декоративная косметика; СООО «Конте Спа» - женские колготки, чулочно-носочные изделия.

Также был вручен специальный приз и диплом от официального партнера Церемонии награждения Премии национального лизингового оператора компании «Промагролизинг». Такой награды был удостоен Минский Автомобильный Завод (МАЗ).

ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА» «Савушкин продукт»

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА» Продовольственные товары СОК СОЧНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ САВУШКИН ЙОГУРТ ОПТИМАЛЬ, КОМПАНИЯ "САВУШКИН ПРОДУКТ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ БРЕСТ-ЛИТОВСК, КОМПАНИЯ "САВУШКИН ПРОДУКТ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ПЛАВЛЕННЫХ ОРШАСЫРЗАВОД СЫРЫ МЯГКИЕ И ПОЛУТВЕРДЫЕ BONFESTO ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРКОВ ГЛАЗИРОВАННЫХ БАБУШКИНА КРЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ БЕЛЛАКТ СОК ДЛЯ ДЕТЕЙ СОЧНЫЙ МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ САНТА БРЕМОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ ХОЗЯИН-БАРИН ЧИПСЫ ОНЕГА CЕМЕЧКИ НИКИТИН ПЕЧЕНЬЕ СЛОДЫЧ ВАФЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ СПАРТАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНФЕТ КОММУНАРКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШОКОЛАДА КОММУНАРКА ЧАЙ LIPTON МАЙОНЕЗ КАМАКО СОЕВЫЙ СОУС КАМАКО МУКА ЛИДСКАЯ МУКА ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ БАБУШКА АНЯ МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПАСТОРАЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЕЛЬМЕНЕЙ БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ СПЕЦИИ ПРЯНЫЙ ДОМ ПИВО ЛИДСКОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДКИ МИНСК КРИСТАЛЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИНА АМБАССАДОР ВОДКА (ТОРГОВАЯ МАРКА) БУЛЬБАШЪ Непродовольственные товары ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА RELOUIS ЗУБНАЯ ПАСТА 32 ЖЕМЧУЖИНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗУБНОЙ ПАСТЫ МОДУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ПИНСКДРЕВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ ПИНСКДРЕВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ BELUX ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОН ОРБИТА ПОСУДА С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВИКТОРИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СВIТАНАК ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ БЛАКIТ ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ CONTE ELEGANT ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ CONTE ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ МАЗ АККУМУЛЯТОРЫ ZUBR ШИНЫ БЕЛШИНА ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ LIDA НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ TARKETT КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА КЕРАМИН ГИПСОКАРТОН БЕЛГИПС ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ VICTORY ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ Услуги СЕТЬ АЗС БЕЛОРУСНЕФТЬ-БЕЛНЕФТЕХИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЛИДЕР" ТУРОПЕРАТОР БЕЛАРУСТУРИСТ СЕТЬ ТУРИСТСКО-ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ БЕЛАРУСТУРИСТ СЕТЬ МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ, КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ ОСТРОВ ЧИСТОТЫ МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ТЦ "МЕБЕЛЬНЫЙ МЕГАМАРКЕТ "ДОМАШНИЙ ОЧАГ" ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ ЕШКО

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ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» II МЕСТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ МОДУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ МОДУМ ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ MAV ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ III МЕСТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ MARK FORMELLE ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРТСВЕННЫХ СРЕДСТВ ФАРМЛЭНД ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «УСЛУГИ» II МЕСТО МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МЕБЕЛЬ-ЦЕНТР «ОЗЕРЦО» МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НОРДИН III МЕСТО СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ СВЯЗНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КАДРОВЫЙ ЦЕНТР "НОВОЕ ЗАВТРА" ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» СОК OSKAR ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПОСТАВЫ-ГОРОДОК ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЗДРАВУШКА ЙОГУРТ ЕММИ ЙОГУРТ БАБУШКИНА КРЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ БАБУШКИНА КРЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ПЛАВЛЕННЫХ БАБУШКИНА КРЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ БАБУШКИНА КРЫНКА МОРОЖЕНОЕ ВЕСЕЛЫЕ ВНУЧАТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЯСКОВИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСА ПТИЦЫ АСОБIНА ВАФЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ МИНСКХЛЕБПРОМ ПЕЧЕНЬЕ МИНСКХЛЕБПРОМ КЕТЧУП ПОМИДЮР СУПЫ/КАШИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛИДКОН ВОДКА НАЛИБОКИ ВОДКА БАТЬКОВА ВОДКА СТОЛЬГРАДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИСКИ ПАРИЧСКАЯ ВИНАРНЯ

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