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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРИЗНАНИЯ «НАРОДНАЯ МАРКА» БЕЛАРУСИ

45 (1227) 3-9 декабря 2016 г.

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРИЗНАНИЯ «НАРОДНАЯ МАРКА» БЕЛАРУСИ

1 декабря состоялась торжественная Церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка», на которой были объявлены  победители, призеры и финалисты Премии в сфере продовольственных, непродовольственных товаров и услуг по мнению белорусских потребителей.   

Премия проводится под патронажем Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.        

Бренды-победители были определены путем открытого голосования жителей Беларуси. Анкеты для голосования были размещены в печатных СМИ и в сети интернет. Тираж только печатных анкет составил более 2 млн. экземпляров. Анкета была открытой, и не содержала вариантов ответа. Среди участников голосования был разыгран призовой фонд Премии «Народная Марка» - 100 серебряных и 10 золотых слитков. Всего было допущено к участию в розыгрыше более 5,5 тысяч анкет. Среди голосующих – примерно 60% - женщины, 40% - мужчины; около 37% от принявших участие в голосовании входят в возрастную группу 25-34 лет, еще 23% - в возрасте 35-44, примерно по 13% - возрастные группы до 24-х лет, 45-54, 55+. Наибольшую активность проявили жители Минска – 24% от числа принимавших участие в голосовании, из остальных областей Беларуси было получено примерно одинаковое количество анкет – около 13% от каждой из областей.

Победители определялись простым большинством в каждой из номинаций Премии. Для присуждения титула «Народная Марка» необходимо было набрать не менее 15% голосов от количества проголосовавших. Данные голосования утверждались на заседаниях Наблюдательного Совета, в состав которого входили представители Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, общества защиты  прав потребителей, телеканала ОНТ и других СМИ, представители исследовательских компаний, представители профессионального рекламного и маркетингового сообщества, члены Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА).

Всего объявлен 61 бренд-победитель, эти бренды сформировали своеобразный «клуб» обладателей титула «Народная Марка», продукции и услугам которых отдали предпочтения белорусские потребители. Всего среди участников - 107 брендов в 76 номинациях, что стало рекордным показателем за все время существования Премии. Полный список победителей, призеров и финалистов представлен ниже.

Можно отметить, что белорусы больше доверяют брендам старой формации. Так, среди победителей – около 85% созданы до 2000 года. Зачастую, отрыв бренда лидера от остальных конкурентов составляет десятки процентов. В среднем, первая тройка призеров в каждой номинации набирает около 83% голосов. Тем не менее, призеры и финалисты Премии также принимают активное участие и стремятся завоевать сердца потребителей. Важно, что многие белорусские предприятия проводят такую маркетинговую политику, поскольку именно в кризисные времена потребители чаще меняют свои предпочтения и переходят на другие товары и бренды.

Телеверсию Церемонии награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка» можно будет увидеть в эфире телеканала ОНТ в период новогодних праздников.

Помимо основных наград Премии, были учреждены специальные призы от Министерства антимонопольного регулирования и торговли «За активное участие в освоении импортозамещающей продукции и ее продвижение на потребительском рынке республики». Таких дипломов были удостоены ОАО "Савушкин продукт" - молочные продукты, йогурты; холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» - производитель сырков глазированных; СП «Санта-Бремор» -
замороженные полуфабрикаты; ООО «Релуи Бел» - декоративная косметика; СООО «Конте Спа» - женские колготки, чулочно-носочные изделия.

Также был вручен специальный приз и диплом от официального партнера Церемонии награждения Премии национального лизингового оператора компании «Промагролизинг». Такой награды был удостоен Минский Автомобильный Завод (МАЗ).

 

ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»

«Савушкин продукт»

 

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»

Продовольственные товары

СОК

СОЧНЫЙ

ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

САВУШКИН

ЙОГУРТ

ОПТИМАЛЬ, КОМПАНИЯ "САВУШКИН ПРОДУКТ"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ

БРЕСТ-ЛИТОВСК, КОМПАНИЯ "САВУШКИН ПРОДУКТ"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ПЛАВЛЕННЫХ

ОРШАСЫРЗАВОД

СЫРЫ МЯГКИЕ И ПОЛУТВЕРДЫЕ

BONFESTO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРКОВ ГЛАЗИРОВАННЫХ

БАБУШКИНА КРЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

БЕЛЛАКТ

СОК ДЛЯ ДЕТЕЙ

СОЧНЫЙ

МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ

БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

САНТА БРЕМОР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ

ХОЗЯИН-БАРИН

ЧИПСЫ

ОНЕГА

CЕМЕЧКИ

НИКИТИН

ПЕЧЕНЬЕ

СЛОДЫЧ

ВАФЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СПАРТАК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНФЕТ

КОММУНАРКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШОКОЛАДА

КОММУНАРКА

ЧАЙ

LIPTON

МАЙОНЕЗ

КАМАКО

СОЕВЫЙ СОУС

КАМАКО

МУКА

ЛИДСКАЯ МУКА

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

БАБУШКА АНЯ

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПАСТОРАЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЕЛЬМЕНЕЙ

БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

СПЕЦИИ

ПРЯНЫЙ ДОМ

ПИВО

ЛИДСКОЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДКИ

МИНСК КРИСТАЛЛ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИНА

АМБАССАДОР

ВОДКА (ТОРГОВАЯ МАРКА)

БУЛЬБАШЪ

Непродовольственные товары

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

RELOUIS

ЗУБНАЯ ПАСТА

32 ЖЕМЧУЖИНЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗУБНОЙ ПАСТЫ

МОДУМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ПИНСКДРЕВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

ПИНСКДРЕВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

BELUX

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОН

ОРБИТА

ПОСУДА С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ВИКТОРИЯ

ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СВIТАНАК

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БЛАКIТ

ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ

CONTE ELEGANT

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

CONTE

ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ

МАЗ

АККУМУЛЯТОРЫ

ZUBR

ШИНЫ

БЕЛШИНА

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

LIDA

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

TARKETT

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

КЕРАМИН

ГИПСОКАРТОН

БЕЛГИПС

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

VICTORY

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Услуги

СЕТЬ АЗС

БЕЛОРУСНЕФТЬ-БЕЛНЕФТЕХИМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЛИДЕР"

ТУРОПЕРАТОР

БЕЛАРУСТУРИСТ

СЕТЬ ТУРИСТСКО-ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

БЕЛАРУСТУРИСТ

СЕТЬ МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ, КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ

ОСТРОВ ЧИСТОТЫ

МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ТЦ "МЕБЕЛЬНЫЙ МЕГАМАРКЕТ "ДОМАШНИЙ ОЧАГ"

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

ЕШКО

  

ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

II МЕСТО

ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

БАБУШКИНА КРЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ

БЕРЕЗКА

МУКА

ГАСПАДАР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ЗЕФИР

РОШЕЛЬ, ОАО "КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН"

КЕТЧУП

КАМАКО ЭКО СЕРИЯ

ГОРЧИЦА

КАМАКО

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LIGRANO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНЬЯКА

АРМЯНСКИЙ СТАНДАРТ

III МЕСТО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ

АГРОКОМБИНАТ СНОВ

 

ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

II МЕСТО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

МОДУМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

МОДУМ

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

MAV

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ

III МЕСТО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

MARK FORMELLE

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРТСВЕННЫХ СРЕДСТВ

ФАРМЛЭНД

ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «УСЛУГИ»

II МЕСТО

МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

МЕБЕЛЬ-ЦЕНТР «ОЗЕРЦО»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НОРДИН

III МЕСТО

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

СВЯЗНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КАДРОВЫЙ ЦЕНТР "НОВОЕ ЗАВТРА"

ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

СОК

OSKAR

ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

ПОСТАВЫ-ГОРОДОК

ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

ЗДРАВУШКА

ЙОГУРТ

ЕММИ

ЙОГУРТ

БАБУШКИНА КРЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ

БАБУШКИНА КРЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ПЛАВЛЕННЫХ

БАБУШКИНА КРЫНКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

БАБУШКИНА КРЫНКА

МОРОЖЕНОЕ

ВЕСЕЛЫЕ ВНУЧАТА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

МЯСКОВИТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСА ПТИЦЫ

АСОБIНА

ВАФЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

МИНСКХЛЕБПРОМ

ПЕЧЕНЬЕ

МИНСКХЛЕБПРОМ

КЕТЧУП

ПОМИДЮР

СУПЫ/КАШИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ЛИДКОН

ВОДКА

НАЛИБОКИ

ВОДКА

БАТЬКОВА

ВОДКА

СТОЛЬГРАДНАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИСКИ

ПАРИЧСКАЯ ВИНАРНЯ
     

 

ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ «НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ЗАБУДОВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ

ГАСПАДАР

 

ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ «УСЛУГИ»

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

БЕЛНЕФТЕСТРАХ

ДОСТАВКА БУТИЛИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ГРАФСКАЯ

 

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