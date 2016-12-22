ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРИЗНАНИЯ «НАРОДНАЯ МАРКА» БЕЛАРУСИ

Четверг
22 декабря 2016
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3-9 декабря 2016 г.
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45 (1227) 3-9 декабря 2016 г.
1 декабря состоялась торжественная Церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка», на которой были объявлены победители, призеры и финалисты Премии в сфере продовольственных, непродовольственных товаров и услуг по мнению белорусских потребителей.
Премия проводится под патронажем Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Бренды-победители были определены путем открытого голосования жителей Беларуси. Анкеты для голосования были размещены в печатных СМИ и в сети интернет. Тираж только печатных анкет составил более 2 млн. экземпляров. Анкета была открытой, и не содержала вариантов ответа. Среди участников голосования был разыгран призовой фонд Премии «Народная Марка» - 100 серебряных и 10 золотых слитков. Всего было допущено к участию в розыгрыше более 5,5 тысяч анкет. Среди голосующих – примерно 60% - женщины, 40% - мужчины; около 37% от принявших участие в голосовании входят в возрастную группу 25-34 лет, еще 23% - в возрасте 35-44, примерно по 13% - возрастные группы до 24-х лет, 45-54, 55+. Наибольшую активность проявили жители Минска – 24% от числа принимавших участие в голосовании, из остальных областей Беларуси было получено примерно одинаковое количество анкет – около 13% от каждой из областей.
Победители определялись простым большинством в каждой из номинаций Премии. Для присуждения титула «Народная Марка» необходимо было набрать не менее 15% голосов от количества проголосовавших. Данные голосования утверждались на заседаниях Наблюдательного Совета, в состав которого входили представители Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, общества защиты прав потребителей, телеканала ОНТ и других СМИ, представители исследовательских компаний, представители профессионального рекламного и маркетингового сообщества, члены Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА).
Всего объявлен 61 бренд-победитель, эти бренды сформировали своеобразный «клуб» обладателей титула «Народная Марка», продукции и услугам которых отдали предпочтения белорусские потребители. Всего среди участников - 107 брендов в 76 номинациях, что стало рекордным показателем за все время существования Премии. Полный список победителей, призеров и финалистов представлен ниже.
Можно отметить, что белорусы больше доверяют брендам старой формации. Так, среди победителей – около 85% созданы до 2000 года. Зачастую, отрыв бренда лидера от остальных конкурентов составляет десятки процентов. В среднем, первая тройка призеров в каждой номинации набирает около 83% голосов. Тем не менее, призеры и финалисты Премии также принимают активное участие и стремятся завоевать сердца потребителей. Важно, что многие белорусские предприятия проводят такую маркетинговую политику, поскольку именно в кризисные времена потребители чаще меняют свои предпочтения и переходят на другие товары и бренды.
Телеверсию Церемонии награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка» можно будет увидеть в эфире телеканала ОНТ в период новогодних праздников.
Помимо основных наград Премии, были учреждены специальные призы от Министерства антимонопольного регулирования и торговли «За активное участие в освоении импортозамещающей продукции и ее продвижение на потребительском рынке республики». Таких дипломов были удостоены ОАО "Савушкин продукт" - молочные продукты, йогурты; холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» - производитель сырков глазированных; СП «Санта-Бремор» -
замороженные полуфабрикаты; ООО «Релуи Бел» - декоративная косметика; СООО «Конте Спа» - женские колготки, чулочно-носочные изделия.
Также был вручен специальный приз и диплом от официального партнера Церемонии награждения Премии национального лизингового оператора компании «Промагролизинг». Такой награды был удостоен Минский Автомобильный Завод (МАЗ).
|
ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»
|
«Савушкин продукт»
|
ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»
|
Продовольственные товары
|
СОК
|
СОЧНЫЙ
|
ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
|
САВУШКИН
|
ЙОГУРТ
|
ОПТИМАЛЬ, КОМПАНИЯ "САВУШКИН ПРОДУКТ"
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ
|
БРЕСТ-ЛИТОВСК, КОМПАНИЯ "САВУШКИН ПРОДУКТ"
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ПЛАВЛЕННЫХ
|
ОРШАСЫРЗАВОД
|
СЫРЫ МЯГКИЕ И ПОЛУТВЕРДЫЕ
|
BONFESTO
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРКОВ ГЛАЗИРОВАННЫХ
|
БАБУШКИНА КРЫНКА
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
|
БЕЛЛАКТ
|
СОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
|
СОЧНЫЙ
|
МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
|
ОРШАНСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
|
ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
|
БЕРЕЗОВСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
|
САНТА БРЕМОР
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
|
ХОЗЯИН-БАРИН
|
ЧИПСЫ
|
ОНЕГА
|
CЕМЕЧКИ
|
НИКИТИН
|
ПЕЧЕНЬЕ
|
СЛОДЫЧ
|
ВАФЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
|
СПАРТАК
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНФЕТ
|
КОММУНАРКА
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШОКОЛАДА
|
КОММУНАРКА
|
ЧАЙ
|
LIPTON
|
МАЙОНЕЗ
|
КАМАКО
|
СОЕВЫЙ СОУС
|
КАМАКО
|
МУКА
|
ЛИДСКАЯ МУКА
|
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
|
БАБУШКА АНЯ
|
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
|
ПАСТОРАЛЬ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЕЛЬМЕНЕЙ
|
БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
|
СПЕЦИИ
|
ПРЯНЫЙ ДОМ
|
ПИВО
|
ЛИДСКОЕ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДКИ
|
МИНСК КРИСТАЛЛ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИНА
|
АМБАССАДОР
|
ВОДКА (ТОРГОВАЯ МАРКА)
|
БУЛЬБАШЪ
|
Непродовольственные товары
|
ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
|
RELOUIS
|
ЗУБНАЯ ПАСТА
|
32 ЖЕМЧУЖИНЫ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗУБНОЙ ПАСТЫ
|
МОДУМ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
|
ПИНСКДРЕВ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
|
ПИНСКДРЕВ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
|
BELUX
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКОН
|
ОРБИТА
|
ПОСУДА С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
|
ВИКТОРИЯ
|
ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
|
СВIТАНАК
|
ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
|
БЛАКIТ
|
ЖЕНСКИЕ КОЛГОТКИ
|
CONTE ELEGANT
|
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
|
CONTE
|
ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
|
МАЗ
|
АККУМУЛЯТОРЫ
|
ZUBR
|
ШИНЫ
|
БЕЛШИНА
|
ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
|
LIDA
|
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
|
TARKETT
|
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
|
КЕРАМИН
|
ГИПСОКАРТОН
|
БЕЛГИПС
|
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
|
VICTORY
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
|
Услуги
|
СЕТЬ АЗС
|
БЕЛОРУСНЕФТЬ-БЕЛНЕФТЕХИМ
|
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
|
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЛИДЕР"
|
ТУРОПЕРАТОР
|
БЕЛАРУСТУРИСТ
|
СЕТЬ ТУРИСТСКО-ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
|
БЕЛАРУСТУРИСТ
|
СЕТЬ МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ, КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ
|
ОСТРОВ ЧИСТОТЫ
|
МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
|
ТЦ "МЕБЕЛЬНЫЙ МЕГАМАРКЕТ "ДОМАШНИЙ ОЧАГ"
|
ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ
|
ЕШКО
|
ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
|
II МЕСТО
|
ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
|
БАБУШКИНА КРЫНКА
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ
|
БЕРЕЗКА
|
МУКА
|
ГАСПАДАР
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
|
БРЕСТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
|
ЗЕФИР
|
РОШЕЛЬ, ОАО "КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН"
|
КЕТЧУП
|
КАМАКО ЭКО СЕРИЯ
|
ГОРЧИЦА
|
КАМАКО
|
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
|
LIGRANO
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНЬЯКА
|
АРМЯНСКИЙ СТАНДАРТ
|
III МЕСТО
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
|
АГРОКОМБИНАТ СНОВ
|
ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
|
II МЕСТО
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
|
МОДУМ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
|
МОДУМ
|
ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
|
MAV
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ
|
III МЕСТО
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
|
МОЛОДЕЧНОМЕБЕЛЬ
|
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
|
MARK FORMELLE
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛЕКАРТСВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
ФАРМЛЭНД
|
ПРИЗЕРЫ КАТЕГОРИИ «УСЛУГИ»
|
II МЕСТО
|
МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
|
МЕБЕЛЬ-ЦЕНТР «ОЗЕРЦО»
|
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
|
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НОРДИН
|
III МЕСТО
|
СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ
|
СВЯЗНОЙ
|
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
|
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КАДРОВЫЙ ЦЕНТР "НОВОЕ ЗАВТРА"
|
ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
|
СОК
|
OSKAR
|
ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
|
ПОСТАВЫ-ГОРОДОК
|
ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
|
ЗДРАВУШКА
|
ЙОГУРТ
|
ЕММИ
|
ЙОГУРТ
|
БАБУШКИНА КРЫНКА
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ТВЕРДЫХ
|
БАБУШКИНА КРЫНКА
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЫРОВ ПЛАВЛЕННЫХ
|
БАБУШКИНА КРЫНКА
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
|
БАБУШКИНА КРЫНКА
|
МОРОЖЕНОЕ
|
ВЕСЕЛЫЕ ВНУЧАТА
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
|
МЯСКОВИТ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
|
МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
|
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСА ПТИЦЫ
|
АСОБIНА
|
ВАФЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
|
МИНСКХЛЕБПРОМ
|
ПЕЧЕНЬЕ
|
МИНСКХЛЕБПРОМ
|
КЕТЧУП
|
ПОМИДЮР
|
СУПЫ/КАШИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
|
ЛИДКОН
|
ВОДКА
|
НАЛИБОКИ
|
ВОДКА
|
БАТЬКОВА
|
ВОДКА
|
СТОЛЬГРАДНАЯ
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВИСКИ
|
ПАРИЧСКАЯ ВИНАРНЯ
|
ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ «НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
|
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
|
ЗАБУДОВА
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ
|
ГАСПАДАР
|
ФИНАЛИСТЫ КАТЕГОРИИ «УСЛУГИ»
|
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
|
БЕЛНЕФТЕСТРАХ
|
ДОСТАВКА БУТИЛИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
|
ГРАФСКАЯ
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