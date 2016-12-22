Новый сертификат для импорта

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ

Обязательная национальная сертификация идет в разрез с договоренностями между странами ЕАЭС. Фото БЕЛТА

В Беларуси возводится очередной барьер перед импортными товарами. С 1 февраля ввоз бытовой электротехники в страну может быть затруднен, а по отдельным позициям и вовсе остановлен.

Первыми тревогу забили производители из РФ, заявившие, что белорусский рынок для них закрывается. Письменную жалобу по этому поводу Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, передает РБК.

Проблема вызвана постановлением Совмина Беларуси от 21.10.2016 № 849, которое вводит обязательное подтверждение соответствия в национальной системе, иными словами, обязательную сертификацию ряда бытовых товаров. Данное требование будет распространяться и на продукцию, выпущенную в странах ЕАЭС.

Дело на сотни миллионов. Российские производители опасаются того, что они будут отрезаны от белорусского рынка с годовой емкостью в несколько сотен миллионов долларов (по данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2016 года поставки электротехники из России в нашу страну составили около 395 млн долларов). Поскольку процедура сертификации еще окончательно не определена, неясно, какое количество экземпляров из каждой ввозимой партии будет необходимо предоставлять на анализ, кроме того, компании могут просто не успеть адаптироваться к новым правилам.

Это может на некоторое время блокировать поставки.

Россияне также обратили внимание на высокую стоимость и значительную продолжительность сертификации. По данным РБК, в нашей стране подтверждение соответствия микроволновой печи обойдется в 300 долларов в эквиваленте, стиральной машины — от 1,5 тыс., посудомоечной машины — 3,5 тыс. и займет от двух до пяти дней. За проверку холодильника придется отдать 5,5 тыс. долларов, а длиться она будет десять дней.

По мнению представителей РАТЭК, введением обязательной национальной сертификации Минск подрывает фундаментальный принцип единого рынка товаров в Евразийском союзе. «Препятствие для доступа на рынок» признала и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в ответном письме на обращение ассоциации. «Договор о Евразийском экономическом союзе подразумевает, что государства обеспечивают обращение продукции без предъявления дополнительных требований и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия», — цитирует РБК ответ ЕЭК.

Без подробностей. Примечательно, что на сайте ЕЭК о данной проб­леме не говорится ничего. Пресс-служба комиссии сообщает лишь о прошедшем 1 декабря совещании министра ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Сергея Сидорского и министра ЕЭК по техническому регулированию Валерия Корешкова с заместителем премьер-министра Беларуси Михаилом Русым. Участники встречи обсудили, как можно снять излишние барьеры во взаимной торговле между странами ЕАЭС, а также рассмотрели ряд решений надзорных органов в части технического регулирования. Обсуждалась ли обязательная сертификация товаров, не уточняется.

Как сообщает источник РБК, на отмену решения белорусского правительства может уйти до полугода. Это значит, что зарубежным производителям не избежать потерь. Пертурбации грозят и нашему рынку: на какое-то время может образоваться дефицит некоторых товаров в розничной сети и сформироваться серый сегмент продаж.

Определенную интригу вносит тот факт, что ключевые должности в ЕЭК по вопросам промышленной политики и технического регулирования заняли белорусы. Ранее Сергей Сидорский возглавлял правительство Беларуси, а Валерий Корешков — Госстандарт. Не исключено, что Минск сохранил некоторое влияние на принимаемые ими решения в наднациональном органе. Для этих евразийских чиновников борьба за отмену постановления № 849 может означать игру против своей же страны.

Провал статистики. По данным Белстата, в январе — сентябре сальдо внешней торговли товарами у нашей страны сложилось отрицательным — минус 1348 млн долларов по методологии платежного баланса. Это в два раза хуже, чем в аналогичном периоде 2015 года. Налицо угрожающее падение конкурентоспособности отечест­венных товаров, что, вероятно, и заставило некоторых чиновников вспомнить о мерах нетарифного регулирования и подзабыть о взятых на себя обязательствах в ЕАЭС.

По мнению члена правления Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Владимира Березина, обязательная сертификация импортной техники пролоббирована отечественными производителями, которым трудно конкурировать с дешевым импортом.

В БСПН напомнили, что у власти есть широкий инструментарий для поддержки белорусских промышленных компаний — от снижения налоговой нагрузки до оптимизации энерготарифов и развития производственной ко­операции. Ранее бизнес-союз направил на рассмотрение правительства предложения по укреп­лению конкурентоспособности реального сектора экономики, которые включают несколько десятков пунктов. Но, видимо, в правительстве нетарифное регулирование считают более действенным механизмом.