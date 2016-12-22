Приватизация без ваучеров

Елена ГОЛУБЬ

У Беларуси есть все шансы провести не бандитскую приватизацию, которая отпугивает и население, и власти, а эффективную и безболезненную, считают эксперты Белорусского экономического исследовательско­образовательного центра (BEROC).

Свое видение того, как повысить эффективность госпредприятий, они изложили в исследовании «Реструктуризация предприятий госсектора в Беларуси». С 90-х годов, которыми по-прежнему пугают население противники реформ, в мире и в нашей стране многое изменилось. Чтобы приватизация не имела «побочных» эффектов, нужно изучить накоп­ленный опыт и использовать его в Беларуси. Таков основной посыл опубликованного на этой неделе исследования BEROC.

Эксперты рекомендуют государству провести аудит госпредприятий и разделить их на три группы: для сохранения в госсобственности, приватизации и ликвидации. В первой группе предлагается оставить стратегически важные компании. Для повышения эффективности им придется внедрить систему корпоративного управления.

Необходимо понимать, что в краткосрочной перспективе эффект реструктуризации госсектора не будет заметен и выручка от продажи госимущества не может быть целью приватизации. Самое главное — найти для предприятия эффективного собственника, напоминают эксперты.

Чтобы приватизация не стала бандитской, она не должна быть массовой и быстрой. Неэффективность разгосударствления в постсоветских странах была связана с тем, что у них не хватало опыта работы в рыночных условиях и внутренних инвесторов, а найти внешних покупателей было трудно. Сейчас ситуация изменилась: госпредприятия функционируют в среде, близкой к рыночной, сформировался частный сектор, да и иностранных инвесторов белорусская экономика едва ли отпугивает так, как это было в 90-е годы.

Эксперты убеждены в том, что, якобы стремясь к справедливости, делить собственность путем наделения граждан ваучерами или долями не стоит. В таком случае не будет ни эффективного собственника, ни доходов. Более того, аналитики BEROC предлагают исключить из числа участников приватизации покупателей, «подконтрольных текущему топ-менеджменту, работникам, местным властям или их прямым родственникам». В противном случае, по мнению экспертов, и новый собственник попытается «оставить все как есть».

Куда более справедливо и полезно будет направить вырученные от продажи предприятий средства, например, на создание пенсионного, резервного или других целевых фондов. Этими деньгами можно рассчитаться по госдолгу, направить их на переобу­чение потерявших работу и т. п.

Эксперты BEROC не призывают приватизировать все и без оглядки. По их мнению, градообразующие заводы и предприятия-монополисты необходимо продавать «с оговорками и условиями». К слову, аналитики BEROC не считают правильной сложившуюся в Беларуси практику приватизации только убыточных и безнадежных компаний. Вероятнее всего, удел многих из них — ликвидация. Эксперты предлагают определять судьбу таких госкомпаний опытным путем: если на аукционе не нашлись желающие приобрести безнадежную организацию за символический 1 руб. (а фактически за долги), то оно должно быть ликвидировано.

Опыт приватизации в сопредельных странах свидетельствует о том, что главное условие успеха — открытость и прозрачность сделок, а также четкость и однозначность условий продажи и выбора покупателей. Гарантии права собственности также важное условие прихода в страну стратегических иностранных инвесторов. Поэтому необходимо ограничить время пересмотра результатов приватизации, например, тремя годами. Созданию атмосферы доверия к белорусским властям способствовал бы и переход приватизационных сделок в международную правовую юрисдикцию.

Можно предупредить и проб­лемы с занятостью, утверждается в исследовании. Мировая практика разработала много способов для смягчения последствий уменьшения количества рабочих мест в связи с реструктуризацией госсектора. Например, Польша и Венгрия устанавливали срок, в течение которого новому собственнику запрещалось увольнять определенный процент работников.

Применяются и меры, стимулирующие создание новых рабочих мест. Например, в Беларуси такой мерой может стать льгота по взносам в ФСЗН на установленный период после создания нового рабочего места.