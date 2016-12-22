Нефть укрепляет рубли

Светлана СПЕЦИАН

Цена на нефть марки Brent впервые с октября прошлого года превысила отметку в 54 доллара за баррель. Это случилось после того, как большинство стран ОПЕК на встрече, прошедшей 30 ноября в Вене, согласилось на сокращение добычи на 1,2 млн баррелей, до 32,5 млн баррелей в сутки.

Новые нормы вступят в силу 1 января 2017 года и будут действовать в течение полугода.

Сохраняя неопределенность. Эти события послужили катализатором для нефтяных котировок. Накануне заседания стран ОПЕК, 29 ноября, нефть марки Brent торговалась по 46,4 доллара за баррель. Однако уже 30 ноября на фоне позитивных ожиданий цены повысились почти на 9 %, а 1 декабря, после достижения договоренности, — еще на 8 % и в течение торгового дня доходили до 54,5 доллара за баррель.

Кроме того, появилась еще одна причина для поддержания котировок. Агентство энергетической информации США (EIA) 30 ноября опубликовало данные о сокращении на 0,9 млн баррелей внутренних запасов нефти в Соединенных Штатах с 18 по 25 ноября.

При таком раскладе, по мнению шефа-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарева, уже в 2016 году цена барреля нефти марки Brent может повыситься до 60 долларов. Напомним, на прошлой неделе эксперты компании предсказывали подобное развитие событий (см. «БР», № 44 от 26 ноября).

Впрочем, старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева считает, что дальнейший рост нефтяных котировок ограничен: «Слишком много факторов неопределенности: разрозненные данные по квотам на добычу, неясность в отношении позиции нефтедобытчиков, не входящих в картель». Многие эксперты допускают, что условия достигнутой странами ОПЕК договоренности не будут соблюдаться.

К тому же в ходе заседания из картеля вышла Индонезия, поэтому ее квота в примерно 0,7 млн баррелей в сутки будет распределена между оставшимися странами ОПЕК. Следовательно, более половины объемов сокращения добычи будет обеспечено не за счет реального снижения загрузки добывающих мощностей, а за счет приостановки членства Индонезии.

Поддержка вне картеля. Как ожидается, вклад (в размере 0,6 млн баррелей в сутки) в устранение перепроизводства нефти на мировом рынке внесут и страны, не входящие в ОПЕК. Так, к соглашению по сокращению нефтедобычи готова присоединиться Россия.

«По итогам наших активных переговоров, длившихся последние несколько месяцев, с ключевыми странами, входящими в ОПЕК и не входящими в ОПЕК, Россия поэтапно снизит добычу в первом полугодии 2017 года в объеме до 300 тыс. баррелей в сутки в сжатые сроки, исходя из технических возможностей», — цитирует пресс-служба Министерства энергетики России главу этого ведомства Александра Новака.

Если Россия не сократит добычу, это не окажет кардинального влияния на мировой рынок нефти, считает старший аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский. Сегодня в ряде стран (например, в Мексике, Азербайджане) добыча падает естественным путем в силу истощения месторождений. Таким образом, в следующем году при условии сокращения нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки (с учетом обязательств стран, не входящих в ОПЕК) рынок сможет быстро избавиться от излишков, а следовательно, поднять котировки до 50—60 долларов. Добавим, что цена свыше 50 долларов за баррель нефти марки Brent будет комфортной для большинства производи­телей.

Рубли укрепились. Опосредованная через Россию нефтезависимость нашей валюты оказала ей существенную поддержку. Вслед за растущими котировками черного золота только за 1 декабря на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» рубль окреп на 0,8 % по отношению к доллару и на 1 % — к евро.

Индекс североамериканской валюты, который показывает отношение доллара к корзине основных мировых валют, просел на 0,27 %, а индекс евро, напротив, увеличился на 0,12 %. Тем не менее на мировых рынках американская валюта по-прежнему сильна и не дает значительно окрепнуть ни российскому, ни белорусскому рублю. Инвесторы ожидают действий нового президента США Дональда Трампа, что повышает спрос на доллар.

На фоне российского рубля белорусская валюта ослабла — на 1,4 % за 1 декабря. Дело в том, что российский рубль очень активно отреагировал на решение стран ОПЕК о сокращении добычи и оказался в числе наиболее укрепившихся валют развивающихся стран. Согласно данным Центробанка РФ, в первые дни декабря российский рубль подорожал примерно на 2 % и по отношению к доллару (до 63,6807 рос. руб. на 2 декаб­ря), и по отношению к евро (до 67,6162 рос. руб.).

Отметим, что в последнюю неделю ноября белорусская валюта, напротив, девальвировалась. В целом за минувший месяц наш рубль обесценился на 3,9 % к доллару, на 0,7 % к евро и российскому рублю.