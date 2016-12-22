Не будет инфляции – будет ипотека

Дарья КОЗЛОВСКАЯ

К 2020 году в Беларуси может заработать механизм ипотеки, сообщил 30 ноября на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики заместитель премьер­министра Анатолий Калинин.

По словам вице-премьера, именно к этому времени «в соответствии с Программой социально-экономического развития на 2016—2020 годы» в стране планируется создать условия для развития ипотечного кредитования жилья. «Первое: уровень инфляции — не более 5—7 %. Второе: процентные ставки по ипотечным кредитам в национальной валюте — не более 12—15 %. Третье: доля выплат по ипотеке — не более 35 % от чистого годового дохода заемщика», — перечислил условия Анатолий Калинин.

Правительство обещает снизить стоимость льготного квадрата до 280 долларов.

Еще один механизм, который намеревается развивать правительство, чтобы решить квартирный вопрос, — жилищно-строительные сбережения. Пока такая модель работает только в «Беларусбанке», с помощью нее жилье строят около 2 тыс. человек, уточнил вице-премьер. «На завершающей стадии согласования находится концепция жилищных строительных сбережений, которая будет положена в основу создаваемой в стране модели строительных сбережений», — пояснил Анатолий Калинин.

«Правительством с участием Нацбанка утвержден план мер до 2020 года по внедрению данных механизмов финансирования жилищного строительства», — сказал вице-премьер об ипотеке и жилищных строительных сбережениях.

Пока не сформируются новые механизмы обеспечения населения жильем, правительство обещает снижать затраты в строительстве и, соответственно, цену льготного квадратного метра. Сегодня она составляет около 340 долларов. Вице-­премьер заявил, что видит резервы снижения затрат на строительство жилья с господдержкой до 280 долларов/кв. м.

Анатолий Калинин напомнил, что сейчас в очереди на получение жилья около 200 тыс. человек. При этом по статистике на каждого гражданина приходится 26,5 кв. м собственного жилья. По мнению вице-премьера, это достаточное основание для того, чтобы утверждать, что в целом белорусы обеспечены жильем.

Снижение затрат в сфере ЖКХ — основной фактор, который позволит уйти от перекрестного субсидирования и при этом не слишком сильно повысить стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения, полагает Анатолий Калинин.

В нынешнем году отрасль снизит затраты на 16 % по сравнению с 2015-м. Вице-премьер отметил, что видит резервы снижения затрат еще как минимум на 20 %. По его словам, к концу года население будет возмещать 60 % стоимости услуг ЖКХ, притом что сначала была поставлена задача довести этот показатель до 50 %.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, Анатолий Калинин заверил, что в следующем году коммуналка подорожает не более чем на 5 долларов. Тем не менее уязвимые слои населения получат компенсацию через жилищные субсидии.

По данным вице-премьера, затраты на жилищные субсидии будут вдвое меньше, чем на перекрестное субсидирование. В 2015 году на перекрестное субсидирование было потрачено около 10 трлн руб., напомнил Анатолий Калинин. Тем не менее, судя по его словам, тарифы для предприятий и населения все-таки не сравняются. Во всем мире действует разная тарифная политика в отношении граждан, промышленных предприятий и других категорий плательщиков по электроэнергии, добавил вице-премьер.

Напомним, для депутатов шестого созыва это было первое заседание, на котором на их вопросы отвечали члены правительства. Как показал этот опыт, вопросов у обновленного депутатского корпуса много: еще до начала заседания их было передано более семидесяти. Впрочем, большинство из них имело локальный характер: дороги, мусор, жилищно-коммунальные услуги. Глобальных вопросов, касающихся экономической политики страны, депутаты не задавали.