Пагубная самонадеянность

эксперт по экономике Либерального клуба Антон БОЛТОЧКО

Небольшой плюс в промышленности — это еще не преодоление рецессии.

Рецессия в промышленности закончилась, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на Дне «Амкодора» в Логойске. Утверждение вице-премьера сразу же привлекло внимание экспертов, которые поспешили упрекнуть члена правительства в самонадеянности.

Дело в том, что динамика объемов промышленного производства за январь — октябрь 2016 года остается отрицательной — минус 1,5 % к аналогичному периоду 2015-го. Можно предположить, что Владимир Семашко имел в виду положительную динамику октября по отношению к сентябрю — плюс 3,6 %. Однако при такой интерпретации статистики промышленность «выходила» из рецессии уже четыре раза только за нынешний год — в феврале, марте, июне и августе. Тогда наши предприятия производили продукции на несколько процентов больше, чем месяцем ранее.

К сожалению, такая динамика не определяет тренд, который в отношении отечественной промышленности на протяжении последних нескольких лет идет на снижение. Временный рост является следствием в основном сезонных факторов: по направлению «снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» (10,2 % в объеме промышленного производства) наблюдается резкий рост основных показателей, поскольку начался отопительный сезон. По сравнению с сентябрем объемы выработки тепловой энергии в октябре увеличились в два раза, а услуги по передаче и распределению пара и горячей воды по сетям инженерно-технического обеспечения — практически в три. Пройдет отопительный сезон, и промышленность в очередной раз окажется в красной зоне.

Прав вице-премьер лишь в отношении некоторых подотраслей обрабатывающей промышленности, на которую приходится почти 90 % от общего объема промпроизводства, — кое-где есть позитивные изменения. Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий, которое формирует четверть всего объема выпущенной продукции в Беларуси, с марта 2016 года прирастает в среднем на 1 % в месяц. Металлургия (почти 6 % в объеме промышленного производства) снизила темпы падения с 20 % в начале года до 1,8 % по итогам января — октября.

Правда, общую картину портит нефтеперерабатывающая промышленность. По итогам десяти месяцев объемы переработки нефти в нашей стране заметно сократились — 88,6 % к аналогичному периоду прошлого года. Неудивительно, что на таком фоне министр экономики Беларуси Владимир Зиновский высказался более реалистично, заявив о сохранении в 2016 году в Беларуси рецессии на уровне 2,5—2,6 % ВВП.

Не дают оснований для оптимистичных заявлений и финансовые результаты деятельности отечественной промышленности. Здравый смысл не позволяет заявлять о выходе отрасли из рецессии, когда 25,9 % всех предприятий имеют убытки, общая сумма которых превышает 711 млн деноминированных рублей. Если же добавить к таким субъектам хозяйствования низкорентабельные предприятия, то окажется, что 58,1 % — это производства, не способные сегодня выжить на рынке без внешней поддержки.

Кроме сезонного фактора, стоит учесть объемы государственной поддержки, выделенной отрасли за последние два года. Неспроста на совещании у президента министр промышленности Виталий Вовк отметил, что именно благодаря поддержке со стороны государства отечественная промышленность осталась на плаву.

Вот только подобная практика может привести к негативным последствиям, ведь коэффициент закредитованности предприятий превышает 335, а это значит, что для покрытия своих долгов производствам придется пожертвовать 3,4 среднемесячной выручки. И это в условиях постоянного вымывания и заморозки оборотных средств. Причем лимит заимствований для поддержания «оборотки» уже превышен: в апреле 2016 года соотношение заемных и собственных средств преодолело отметку в 100 %, что практически на 40 п. п. больше, чем в начале 2015-го.

Можно ли рассчитывать на то, что в следующем году белорусская промышленность покажет положительные темпы прироста? Напомним, Владимир Семашко оптимистично заявил о планах на 2017 год, согласно которым объемы промпроизводства прирастут на 11 %.

Как показывают опросы руководителей предприятий (данные Нацбанка), в сентябре 2016 года только 48 % респондентов определили экономическую конъюнктуру как благоприятную. 64 % заявили об удовлетворительном состоянии своего предприятия, а 28,5 % считают его плохим.

Еще одна ложка дегтя в бочке меда — динамика инвестиций в активную часть основного капитала, который является залогом будущего экономического роста. Согласно данным Белстата, за январь — октябрь 2016 года инвестиции уменьшились на 24,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. На их восстановление нет ни времени, ни денег. Поэтому в следующем году темпы роста в промышленном секторе находятся под угрозой.

Как видим, нет никаких оснований для того, чтобы соглашаться с оптимистичными заявлениями представителей белорусского правительства, которые в незначительных колебаниях основных макроэкономических показателей пытаются разглядеть положительную динамику. Экономика в рецессии. Даже ее трехпроцентный прирост не позволит нам догнать, а тем более обогнать наших соседей. Ведь, согласно данным МВФ, в 2017 году Польша, Литва, Латвия, Россия и Украина должны прибавить в среднем 2,7 %, а Беларусь, исходя из офи­циального прогноза социально-­экономического развития на следующий год, — всего 1,5 %.

В этой гонке наша страна в числе отстающих, и рост промышленности в октябре текущего года на 3 % по сравнению с сентябрем не решит проблемы. Поэтому 2017-й обещает стать годом трудных экономических решений, которые, однако, жизненно необходимы Беларуси.