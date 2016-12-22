Шахматы как бизнес

Антон РОГАЧ

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 30 ноября выиграл Магнус Карлсен. Победив Сергея Карякина, он в третий раз подряд стал лучшим в этом виде спорта.

Поединок проходил в упорной борьбе, и его судьба решилась только на тай-брейке с укороченным контролем времени. Первые 12 партий завершились с общим счетом 6:6. Россиянин выиграл восьмую партию, норвежец — десятую. В остальных была зафиксирована ничья.

Поединок лучших шахматистов планеты можно было наблюдать в режиме онлайн с помощью Интернета.

На тай-брейке же Магнус Карлсен одержал убедительную победу со счетом 3:1. Первые две партии завершились вничью, но в двух последующих сильнее был норвежец. Таким образом, он выиграл с общим счетом 9:7 и сохранил за собой титул чемпиона мира.

Нынешний матч был интересен не только со спортивной точки зрения. Организаторы доказали, что даже на соревнованиях по такому нединамичному виду спорта, как шахматы, можно зарабатывать.

Раскол — враг развития

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) стала организатором топ-турниров еще в первой половине XX века. Долгое время она оставалась главным международным куратором этого вида спорта. Все изменил раскол, произошедший в 1993 году. Тогда действующий чемпион мира Гарри Каспаров и претендент на этот титул Найджел Шорт основали Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША), которая начала проводить матчи за звание чемпиона мира без участия ФИДЕ. В результате на протяжении 12 лет лучшие шахматисты планеты определялись по двум версиям — ПША и ФИДЕ. Как следствие, популярность игры значительно снизилась.

Однако в 2006 году ФИДЕ все-таки сумела воссоединить шахматный мир. Россиянин Владимир Крамник и болгарин Веселин Топалов сыграли так называемый объединительный матч, после которого был объявлен абсолютный чемпион мира. С тех пор главный титул в шахматах разыгрывается под эгидой ФИДЕ.

Достижение единства в мире шахмат стало важнейшим фактором их дальнейшего развития, в первую очередь повышения интереса широкой аудитории к поединкам лучших гроссмейстеров планеты. Ситуация, когда тот или иной вид спорта регулируется одной общепризнанной федерацией, является, безусловно, оптимальной для всех. Так, в футболе не вызывает сомнений авторитет ФИФА — по своей значимости чемпионаты мира по этому виду спорта могут сравниться с Олимпийскими играми.

В хоккее ситуация противоположная: Национальная хоккейная лига (НХЛ), будучи самым сильным клубным турниром, не подчиняется Международной федерации хоккея (IIHF). Из-за этого имеет место нелепая ситуация, когда на мировые первенства приезжают далеко не все сильнейшие игроки. Кстати, пока неясно, увидим ли мы хоккеистов НХЛ в 2018 году на ближайшей Олимпиаде.

Развитие — на аутсорсинг

К сожалению, объединение само по себе не решило всех проблем в шахматах. Ведь тогда люди следили за спортивными соревнованиями в основном по телевизору, а шахматы в концепцию телевещания вписываются плохо: утомительно длинные партии, долгие перерывы между ходами.

Широкое распространение Интернета открыло перед шахматами новые возможности. ФИДЕ вверила коммерциализацию своего вида спорта профессионалам. В 2012 году федерация продала компании Agon Limited бренд и все коммерческие права на чемпионаты мира по шахматам на десять лет с возможностью

пролонгации договора на аналогичный срок. Лозунг этой компании, размещенный на ее официальном сайте, гласит: «Превращаем шахматы в зрелищный вид спорта». Agon Limited рассчитывает окупить инвестиции и стать рентабельной.

Местом проведения нынешнего матча за звание чемпиона мира был выбран Нью-Йорк. Карлсен и Карякин играли в звуконепроницаемой прозрачной комнате в одном из зданий на Нижнем Манхэттене. Естественно, за поединком можно было наблюдать вживую, однако конструкция помещения позволяла исключить влияние зрителей на шахматистов.

Входной билет на каждую партию матча стоил 75 долларов — все они были раскуплены заранее. Кроме того, организаторы предлагали места в VIP-зоне. В нее можно было попасть, заплатив 1200 долларов за игровой день или 3000 долларов за весь турнир, за исключением первой и последней партий. Цена входного билета на весь турнир для рядовых любителей шахмат составляла 350 долларов.

В нынешнем году пришедших на матч зрителей не обязывали отключать мобильные телефоны, как раньше. Под запретом осталась только фотовспышка. Впрочем, шахматы не футбол, а потому сдержанное поведение аудитории все равно оставалось нормой.

Интернет — спаситель шахмат

Безусловно, несколько сотен счастливчиков, воочию наблюдавших за поединком лучших гроссмейстеров мира, — далеко не все, на кого рассчитывали организаторы. Их цель — «захватить» Интернет, поэтому в улучшение качества «картинки» было вложено немало средств. Так, пользователи Сети могли следить за матчем в формате VR и наблюдать за шахматистами с любого ракурса.

Естественно, это не бесплатное удовольствие. Чтобы получить право следить за матчем в режиме реального времени в Интернете, нужно было оплатить подписку. Она стоила 15 долларов за все 12 партий. Лицезреть только тай-брейк предлагалось за 7 долларов. За 45 долларов можно было приобрести пакет, который гарантировал полный доступ к трансляциям матча Карякин — Карлсен и соревнований всего чемпионского цикла (то есть по 2018 год). Пакет за 99 долларов включал, помимо вышеперечисленного, набор сувениров и очки виртуальной реальности — устройство, с помощью которого создается эффект присутствия на месте событий.

При этом телевещание было ограничено. Трансляции вели только норвежская телекомпания NRK, с которой был заключен долгосрочный контракт на 2 млн долларов, и один из каналов российского холдинга «Матч-ТВ». Зато аудитория онлайн-трансляций превысила 7 млн человек из 113 стран.

Таким образом, организаторы прошедшего матча за звание чемпиона мира доказали: при желании можно монетизировать и такой вид спорта, как шахматы. Развивающиеся технологии создают возможности для коммерциализации любого события. Главное — грамотно ими воспользоваться.